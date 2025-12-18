Google introduit Gemini 3 Flash comme nouveau modèle par défaut dans l'application Gemini et le mode IA dans Google Search, se positionnant comme un modèle d'IA plus rapide et plus abordable

En novembre, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Récemment, Google a introduit Gemini 3 Flash comme nouveau modèle par défaut dans l'application Gemini et le mode IA dans Google Search, remplaçant Gemini 2.5 Flash dans le monde entier. Le modèle est basé sur Gemini 3 Pro et se positionne comme plus rapide et plus abordable. Google affirme que Gemini 3 Flash surpasse considérablement le modèle Flash précédent et atteint des résultats de référence comparables à ceux des modèles de pointe tels que Gemini 3 Pro et GPT 5.2.
Gemini 3 Flash offre de solides performances académiques et de raisonnement, surpassant Gemini 3 Pro sur le benchmark MMMU Pro et se rapprochant de Humanity's Last Exam, avec un score de 33,7 % sans utilisation d'outils. Ces gains interviennent six mois seulement après le modèle Flash précédent et reflètent des améliorations notables dans les connaissances avancées du domaine.
Google intègre également son outil expérimental de codage d'ambiance Google Opal dans l'application Gemini, permettant aux utilisateurs de créer des mini-applications « codées par ambiance » via Gems en utilisant le langage naturel, avec l'aide d'un éditeur visuel et d'une vue de flux par étapes. Gemini 3 Flash est disponible pour les développeurs via l'API Gemini, Google AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI, Android Studio, et pour les entreprises via Vertex AI.
Présentation de Gemini 3 Flash
Gemini 3 Flash démontre que la vitesse et l'échelle ne doivent pas nécessairement se faire au détriment de l'intelligence. Il offre des performances de pointe en matière de raisonnement et de connaissances de niveau doctoral, comme le GPQA Diamond (90,4 %) et le Humanity's Last Exam (33,7 % sans outils), rivalisant avec les modèles de pointe plus importants et surpassant même le meilleur modèle 2.5, Gemini 2.5 Pro, dans un certain nombre de benchmarks. Il atteint également des performances de pointe avec un score impressionnant de 81,2 % sur MMMU Pro, comparable à Gemini 3 Pro.
En plus de ses capacités de raisonnement et multimodales de pointe, Gemini 3 Flash a été conçu pour être très efficace, repoussant la frontière de Pareto entre qualité, coût et vitesse. Lorsqu'il traite au plus haut niveau de réflexion, Gemini 3 Flash est capable de moduler son niveau de réflexion. Il peut réfléchir plus longtemps pour des cas d'utilisation plus complexes, mais il utilise également en moyenne 30 % de tokens en moins que 2.5 Pro, selon les mesures effectuées sur un trafic type, afin d'accomplir avec précision les tâches quotidiennes avec des performances supérieures.
La force de Gemini 3 Flash réside dans sa vitesse brute, s'appuyant sur la série Flash déjà très appréciée des développeurs et des consommateurs. Il surpasse 2.5 Pro tout en étant 3 fois plus rapide (selon les tests de performance d'Artificial Analysis) pour un coût nettement inférieur. Gemini 3 Flash est proposé au prix de 0,50 $/1 million de jetons d'entrée et 3 $/1 million de jetons de sortie (l'entrée audio reste à 1 $/1 million de jetons d'entrée).
Gemini 3 Flash pour les développeurs
Gemini 3 Flash est conçu pour le développement itératif. Il offre les performances de codage de niveau professionnel de Gemini 3 avec une faible latence. Il est capable de raisonner et de résoudre rapidement des tâches dans des flux de travail à haute fréquence. Sur SWE-bench Verified, un benchmark permettant d'évaluer les capacités des agents de codage, Gemini 3 Flash obtient un score de 78 %, surpassant non seulement la série 2.5, mais aussi Gemini 3 Pro. Il offre un équilibre idéal pour le codage agentique, les systèmes prêts à la production et les applications interactives réactives.
Les performances élevées de Gemini 3 Flash en matière de raisonnement, d'utilisation d'outils et de capacités multimodales sont idéales pour les développeurs qui souhaitent effectuer des analyses vidéo, des extractions de données et des questions-réponses visuelles plus complexes. Cela signifie qu'il peut permettre la création d'applications plus intelligentes, telles que des assistants dans les jeux ou des expériences de tests A/B, qui exigent à la fois des réponses rapides et un raisonnement approfondi.
Gemini 3 Flash est en cours de déploiement à l'échelle mondiale
Gemini 3 Flash est désormais le modèle par défaut de l'application Gemini, remplaçant 2.5 Flash. Cela signifie que tous les utilisateurs Gemini à travers le monde auront accès gratuitement à l'expérience Gemini 3, ce qui améliorera leurs tâches quotidiennes.
Grâce aux capacités de raisonnement multimodal de Gemini 3 Flash, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à voir, entendre et comprendre plus rapidement tout type d'information. Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de comprendre vos vidéos et vos images et de transformer ce contenu en un plan utile et exploitable en quelques secondes seulement. Vous pouvez également créer rapidement des applications amusantes et utiles à partir de zéro en utilisant votre voix, sans aucune connaissance préalable en codage. Il vous suffit de dicter vos idées à Gemini pendant vos déplacements, et celui-ci transformera vos pensées non structurées en une application fonctionnelle en quelques minutes.
Gemini 3 Flash commence également à être déployé comme modèle par défaut pour le mode IA dans la recherche, accessible à tous dans le monde entier.
S'appuyant sur les capacités de raisonnement de Gemini 3 Pro, le mode IA avec Gemini 3 Flash est plus puissant pour analyser les nuances de votre question. Il prend en compte chaque aspect de votre requête pour fournir des réponses réfléchies et complètes, faciles à comprendre visuellement, en extrayant des informations locales en temps réel et des liens utiles sur le Web. Le résultat combine efficacement la recherche et l'action immédiate : vous obtenez une analyse intelligemment organisée accompagnée de recommandations spécifiques, à la vitesse de la recherche.
Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous devez atteindre des objectifs complexes impliquant de multiples considérations, comme planifier un voyage de dernière minute ou apprendre rapidement des concepts éducatifs complexes.
Gemini 3 Flash est désormais disponible en avant-première via l'API Gemini dans Google AI Studio, Google Antigravity, Vertex AI et Gemini Enterprise. Vous pouvez également y accéder via d'autres outils de développement tels que Gemini CLI et Android Studio. Il commence également à être...
