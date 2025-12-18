OpenAI ouvre les soumissions d'applications pour ChatGPT, permettant aux développeurs de publier des applications qui relient les conversations à des actions en dehors du chat

OpenAI (« AI » pour artificial intelligence, ou intelligence artificielle) est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. Sa mission est de développer et de promouvoir une intelligence artificielle générale « sûre et bénéfique à toute l'humanité ». Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
ChatGPT est un agent conversationnel (chatbot) capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, de faire des recherches sur Internet, d'écrire, de traduire ou encore de synthétiser des textes. Il peut le faire en tenant compte du contexte et de contraintes telles que le style d'écriture. Il peut aussi servir d'assistant vocal ou générer des images. Les abonnements payants (ChatGPT « Plus », « Team » et « Enterprise ») offrent un seuil d'utilisation plus élevé, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.
En novembre, OpenAI a annoncé que la disponibilité de la version GPT-5.1. Cette version est décrite comme plus intelligente, plus fiable et plus conversationnelle. Les principales améliorations comprennent une meilleure adhésion aux instructions personnalisées et des capacités de raisonnement améliorées pour des réponses plus précises. Dans l'ensemble, les capacités conversationnelles de GPT-5.1 ont été considérablement améliorées.
Récemment, OpenAI a ouvert les soumissions d'applications pour ChatGPT, permettant aux développeurs de publier des applications qui relient les conversations à des actions en dehors du chat. Cette initiative transformera essentiellement une conversation en point de départ pour des tâches telles que passer des commandes, générer des fichiers ou effectuer des recherches en direct, sans changer d'outil. Les applications fonctionnent en reliant ChatGPT à des systèmes externes. Au lieu de simplement décrire comment faire quelque chose, une conversation peut transmettre des informations structurées à une application, qui effectue ensuite la tâche et renvoie le résultat. Le chat reste l'interface, tandis que l'application gère le travail réel en arrière-plan.
Cela permet de lancer des transactions directement à partir d'une conversation dans ChatGPT. Par exemple, une application d'épicerie peut prendre les articles discutés dans le chat et passer une commande, ou une application de service peut planifier une réservation après avoir confirmé les détails par le biais de messages. Le paiement ou la confirmation finale peuvent toujours se faire sur le site ou l'application du développeur.
Au-delà des conversations ChatGPT
Les applications peuvent également créer du contenu qui existe au-delà du chat. Une conversation peut être transformée en présentation, en document ou en rapport formaté, l'application générant le fichier et renvoyant un lien ou un aperçu. Le chat passe ainsi de la rédaction d'idées à la production de résultats exploitables.
La recherche en direct sera un autre cas d'utilisation courant. Les applications peuvent interroger des bases de données externes pour obtenir des informations telles que des listes d'appartements ou la disponibilité de produits, puis renvoyer les résultats actuels dans la conversation. Les utilisateurs peuvent modifier ces résultats à l'aide de messages de suivi au lieu d'effectuer de nouvelles recherches ailleurs.
Certaines applications peuvent interagir avec les comptes des utilisateurs. En fonction des autorisations, une application peut vérifier l'état d'une commande, mettre à jour les préférences ou récupérer des informations spécifiques au compte. La conversation guide le déroulement des opérations, mais c'est l'application qui lit ou met à jour les données.
Un nouveau répertoire d'applications est désormais intégré à ChatGPT. Les utilisateurs peuvent parcourir les applications présentées ou rechercher des applications spécifiques à partir du menu des outils ou via une page dédiée aux applications. Les développeurs peuvent également partager ailleurs des liens qui ouvrent directement la fiche de leur application dans le répertoire. Une fois connectées, les applications peuvent être déclenchées en les mentionnant par leur nom avec une mention @ ou en les sélectionnant dans le menu des outils. ChatGPT teste également des moyens de faire apparaître automatiquement les applications pertinentes pendant les conversations en fonction du contexte et de l'utilisation passée, avec des options claires pour les commentaires.
Pour les développeurs, l'accent est mis sur la création autour de l'intention réelle de l'utilisateur. OpenAI propose un SDK d'applications en version bêta pour aider à créer des expériences natives de chat qui semblent naturelles dans la conversation. Les applications doivent être très ciblées, intuitives à contrôler via des messages et claires sur leur fonction.
OpenAI a publié des ressources pour soutenir le développement, notamment des directives pour la soumission d'applications, des exemples d'applications, une bibliothèque d'interface utilisateur open source pour les interfaces de chat et un guide de démarrage rapide étape par étape. Ces documents couvrent les attentes de l'entreprise en matière de qualité, de sécurité et d'expérience utilisateur.
Les applications peuvent être soumises via la plateforme OpenAI Developer Platform, où les développeurs peuvent suivre l'état d'avancement de l'examen et gérer des détails tels que la connectivité, les exigences de test, les métadonnées du répertoire et la disponibilité par pays. Les applications qui répondent aux normes de qualité et de sécurité apparaîtront dans le répertoire et pourront être mises en avant ou recommandées dans ChatGPT.
Les options de monétisation sont limitées pour l'instant. Les développeurs peuvent créer des liens depuis leurs applications ChatGPT vers des sites web externes ou des applications natives afin de réaliser des transactions pour des biens physiques. OpenAI indique qu'il explore d'autres options, notamment les biens numériques, en fonction de la manière dont les utilisateurs utilisent les applications.
Toutes les applications doivent respecter les règles de sécurité et de confidentialité, et les développeurs doivent fournir des politiques de confidentialité claires et ne demander que les données nécessaires au fonctionnement de l'application. Lorsqu'un utilisateur se connecte à une application, ChatGPT explique quelles données pourraient être partagées et permet à l'utilisateur de se déconnecter à tout moment, ce qui supprime immédiatement l'accès.
OpenAI décrit cela comme une phase précoce pour les applications dans ChatGPT, avec des plans pour étendre la découverte et modifier la façon dont les applications apparaissent et fonctionnent sur la plateforme.
Cette annonce rappelle qu'en moins de trois ans, ChatGPT est devenu un outil quotidien pour près de 10 % de la population adulte mondiale. Mais que font réellement ces centaines de millions dutilisateurs avec un chatbot conversationnel ? Une vaste étude conjointe de chercheurs de Harvard, Duke et dOpenAI, croisée avec les chiffres récemment dévoilés par lentreprise, dresse un portrait nuancé : lIA est moins un robot de bureau quun compagnon polyvalent pour écrire, apprendre, demander conseil et parfois samuser.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Les développeurs peuvent désormais soumettre des applications à ChatGPT
Plus tôt cette année, lors de DevDay, nous avons présenté les applications dans ChatGPT. À partir daujourdhui, les développeurs peuvent soumettre des applications à lexamen et à la publication dans ChatGPT en suivant nos consignes de soumission dapplications(ouverture dans une nouvelle fenêtre). Les applications enrichissent les conversations ChatGPT en apportant de nouveaux contextes et en permettant aux utilisateurs deffectuer des actions comme commander des courses, transformer un plan en présentation ou rechercher un appartement. Nous avons publié plusieurs ressources pour aider les développeurs à créer des applications de haute qualité, appréciées des utilisateurs, sur la base de ce que nous avons appris depuis DevDay : bonnes pratiques pour concevoir une excellente application ChatGPT(ouverture dans une nouvelle fenêtre), bibliothèque dinterface open source(ouverture dans une nouvelle fenêtre) pensée pour le chat, et guide de démarrage(ouverture dans une nouvelle fenêtre).
Nous lançons également un catalogue dapplications directement dans ChatGPT, où les utilisateurs peuvent parcourir des applications mises en avant ou rechercher des applications publiées. Le catalogue dapplications est accessible depuis le menu Outils ou directement sur chatgpt.com/applications. Les développeurs peuvent également utiliser des liens profonds (deep links) depuis dautres plateformes pour diriger les utilisateurs directement vers la page de leur application dans le catalogue.
Une fois les applications connectées, elles peuvent être déclenchées au cours des conversations lorsquelles sont mentionnées par @ ou sélectionnées depuis le menu Outils. Nous expérimentons également des moyens de faire apparaître directement dans les conversations des applications pertinentes et utiles, en nous appuyant sur le contexte conversationnel, les usages des applications et les préférences des utilisateurs, tout en offrant des moyens clairs de donner leur avis.
Créer, soumettre et monétiser des applications
Créer une excellente application ChatGPT commence par une conception centrée sur les intentions réelles des utilisateurs. Les développeurs peuvent utiliser le SDK Apps, désormais en version bêta, pour créer des expériences conversationnelles natives qui apportent directement contexte et actions dans ChatGPT. Les applications les plus performantes sont bien ciblées, intuitives dans le chat et apportent une valeur claire, soit en complétant des workflows concrets initiés dans la conversation, soit en proposant de nouvelles expériences entièrement conçues pour lIA dans ChatGPT. Nous vous recommandons de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.