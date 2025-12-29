Plus de 20 % des vidéos sur YouTube sont des « AI Slop » : les contenus de mauvaise qualité générés par l'IA saturent désormais les réseaux sociaux et génèrent environ 117 millions $ par an, d'après Kapwing.

Plus de 20 % des vidéos sur YouTube sont des « AI Slop », d'après Kapwing. La société de montage vidéo Kapwing a étudié 15 000 des chaînes YouTube les plus populaires, les 100 premières de chaque pays, et a découvert que 278 d'entre elles utilisaient exclusivement du contenu généré par l'IA. Ces chaînes ont recueilli plus de 63 milliards de vues et 221 millions d'abonnés, générant environ 117 millions $ par an de revenus chaque année, selon les estimations de l'étude. Les chercheurs ont également créé un nouveau compte YouTube et ont constaté que 104 des 500 premières vidéos qui lui ont été présentées étaient des « contenus médiocres générés par l'IA ».
Depuis quelques mois, une nouvelle vague de contenus inonde les réseaux sociaux : les vidéos générées par intelligence artificielle, étranges, absurdes, parfois dérangeantes, mais irrésistiblement virales. Ce phénomène a été baptisé "AI slop", littéralement la « bouillie numérique produite par IA ». Le terme nest pas anodin : il reflète une perception de contenu industriel, bâclé, produit à la chaîne, qui na pas de valeur artistique intrinsèque mais qui exploite les failles des algorithmes de recommandation pour générer du clic et de largent.
Pour les professionnels du numérique, ce raz-de-marée est révélateur : il illustre à la fois la puissance des outils IA grand public, la fragilité des plateformes face à la manipulation algorithmique, et la mutation du business model de la création en ligne. Récemment, la société de montage vidéo Kapwing a étudié 15 000 des chaînes YouTube les plus populaires, les 100 premières de chaque pays, et a découvert que 278 d'entre elles utilisaient exclusivement du contenu généré par l'IA.
Ces chaînes ont recueilli plus de 63 milliards de vues et 221 millions d'abonnés, générant environ 117 millions $ de revenus chaque année, selon les estimations de l'étude. Les chercheurs ont également créé un nouveau compte YouTube et ont constaté que 104 des 500 premières vidéos qui lui ont été présentées étaient des « contenus médiocres générés par l'IA ». Les chaînes identifiées par Kapwing sont regardées dans le monde entier.
En Espagne, 20 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, suivent les chaînes IA tendance. Les chaînes IA comptent 18 millions d'abonnés en Égypte, 14,5 millions aux États-Unis et 13,5 millions au Brésil. Pouty Frenchie, une chaîne basée à Singapour, compte 2 milliards de vues et relate les aventures d'un bouledogue français, qui comprend notamment un trajet en voiture vers une forêt de bonbons et la dégustation de sushis en cristal. De nombreuses vidéos sont accompagnées d'une bande sonore de rires d'enfants. La description de la chaîne indique : « Ici, l'IA vous présente les moments les plus drôles de nos amis à fourrure. » Kapwing estime que cela rapporte l'équivalent de près de 4 millions $ par an.
« Il y a beaucoup de gens sur Telegram, WhatsApp, Discord et les forums qui échangent des conseils et des idées [et] vendent des cours sur la façon de créer du contenu suffisamment attrayant pour gagner de l'argent », a déclaré Max Read, journaliste spécialisé dans l'IA. « Ils ont ce qu'ils appellent des niches. L'une de celles que j'ai remarquées récemment est celle des vidéos IA montrant des autocuiseurs exploser sur la cuisinière. »
Un porte-parole de YouTube a déclaré : « L'IA générative est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée pour créer du contenu de haute ou de basse qualité. Nous continuons à nous concentrer sur la mise en relation de nos utilisateurs avec du contenu de haute qualité, quelle que soit la manière dont il a été créé. Tout contenu téléchargé sur YouTube doit respecter nos règles communautaires, et si nous constatons qu'un contenu enfreint une politique, nous le supprimons. »
Ce rapport rappelle les déclarations de Jacob Navok, PDG de la société de jeux vidéo interactifs Genvid Technologies et ancien directeur commercial de Square Enix. Il affirme que « la génération Z adore la bouillie générée par l'IA (AI Slop) ». Il a déclaré que malgré le sentiment anti-IA qui transparaît dans divers articles, il semble que les consommateurs s'en moquent généralement. Il a pris l'exemple du jeu « Steal a Brainrot » qui regorge de personnages générés par l'IA. Ce jeu rencontre un franc succès auprès des jeunes. Cependant, sa rhétorique incendiaire a déclenché un débat houleux. Le simple fait que les gens jouent à ce jeu signifie-t-il qu'ils adorent la bouillie de l'IA ? De nombreux joueurs sont révoltés contre les artéfacts de jeu générés par l'IA.
Source : Rapport de Kapwing
Et vous ?
Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les gens ont une préférence pour les uvres d'art produites par l'IA, surtout lorsqu'ils les perçoivent comme étant le fruit du travail humain, selon une étude
« Rage bait » et « AI slop » : les mots de l'année reflètent la toxicité croissante des interactions en ligne et l'accélération de la dégradation du Web liée aux contenus de qualité médiocre générés par l'IA
Pourquoi les mauvais contenus générés par l'IA ou "AI slop" sont-ils si désagréables à lire ? par Sean Goedecke
Vous avez lu gratuitement 785 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.