Jensen Huang, PDG de Nvidia, n'a que de l'admiration pour DeepSeek, la start-up chinoise d'IA qui a fait perdre près de 600 milliards à la valeur boursière de son entreprise en une seule journée

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a publiquement fait l'éloge de DeepSeek, la start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le modèle de raisonnement à faible coût a déclenché un bouleversement historique du secteur technologique l'année dernière. S'exprimant lors du CES 2026 à Las Vegas, Huang a rendu hommage à DeepSeek pour avoir accéléré la transition mondiale vers l'IA open source, près d'un an après que son modèle R1 ait fait perdre près de 600 milliards de dollars à la valeur boursière de Nvidia, en une seule journée, et contraint les investisseurs à réévaluer la rentabilité du développement à grande échelle de l'IA.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance, les jeux vidéo et les applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise de la Big Tech.
Jen-Hsun Huang, communément anglicisé sous le nom de Jensen Huang, est un homme d'affaires, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. En décembre 2025, Forbes estimait sa fortune à 152 milliards de dollars américains, ce qui fait de Jensen Huang la huitième personne la plus riche au monde.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, n'a que de l'admiration pour DeepSeek, la start-up chinoise spécialisée dans l'IA qui a fait perdre près de 600 milliards de dollars à la valeur boursière de son entreprise en une seule journée en janvier 2025. S'exprimant lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas le 5 janvier 2026, Jensen Huang a rendu hommage à DeepSeek pour avoir « activé » une transition mondiale vers l'IA open source, qualifiant le travail de l'entreprise de « vraiment très passionnant » et déclarant que Nvidia en était « très satisfaite ».
Ces éloges s'inscrivent dans un contexte marqué par l'irruption spectaculaire de DeepSeek sur la scène mondiale de l'IA. Grâce à son modèle R1 open source, développé à moindre coût, la start-up chinoise a mis fin au mythe du contrôle de l'IA par la Silicon Valley. Une avancée qui a soulevé des questions sur l'avenir du secteur dans son ensemble et a fait chuter la valeur de certaines des plus grandes entreprises mondiales.
La reconnaissance exprimée par le PDG de Nvidia intervient près d'un an après que le modèle R1 de DeepSeek ait semé la panique parmi les investisseurs en janvier 2025. La start-up chinoise affirmait avoir développé un modèle d'IA compétitif en utilisant seulement 2 048 anciennes puces H800 de Nvidia, pour un coût inférieur à 6 millions de dollars et en seulement deux mois. À titre de comparaison, les entreprises américaines dépensaient des dizaines de millions de dollars pour acquérir des milliers de puces Nvidia parmi les plus avancées afin d'obtenir des résultats similaires.
La nouvelle a déclenché un bain de sang à Wall Street. Le 27 janvier 2025, l'action Nvidia a chuté de 17 % et le fabricant de puces a perdu environ 593 milliards de dollars, une perte record en une seule journée pour une entreprise américaine. La vague de ventes s'est propagée dans tout le secteur technologique, les actions des fabricants de puces et des entreprises liées à l'IA s'effondrant, les investisseurs se demandant soudainement si les dépenses massives des géants de la technologie dans l'IA avaient encore un sens.
Jensen Huang affirme que DeepSeek a donné un coup d'accélérateur au mouvement open source
Jensen Huang a toujours défendu les réalisations de DeepSeek, arguant que le marché s'était trompé. Lors du CES 2026, il a réaffirmé cette position, déclarant que le modèle R1 de DeepSeek « avait surpris le monde entier » et contribuait à révolutionner le développement de l'IA à l'échelle mondiale.
« Nous avons assisté à l'avènement de DeepSeek R1, le premier modèle ouvert qui soit un système de raisonnement », a déclaré Jensen Huang à l'auditoire. Il a souligné que les modèles open source comblent rapidement leur retard en termes de performances par rapport aux modèles propriétaires « de pointe » d'entreprises telles qu'OpenAI et Google.
Jensen Huang a souligné que les développeurs chinois, soumis aux restrictions américaines sur les exportations de puces, avaient prouvé que les avancées en matière d'IA ne nécessitaient pas nécessairement des ressources informatiques illimitées. DeepSeek avait stocké des puces H800, une génération assez ancienne, avant l'interdiction d'exportation américaine de 2023, démontrant ainsi qu'une ingénierie intelligente pouvait compenser les limites matérielles.
Au lendemain du chaos qui a secoué les marchés en janvier dernier, Jensen Huang avait fait valoir que les modèles de raisonnement de DeepSeek nécessiteraient en réalité « 100 fois plus de puissance de calcul » que les IA sans raisonnement, laissant présager une augmentation de la demande en puces. Mais DeepSeek semble déterminé à prouver le contraire. La start-up a démarré l'année 2026 avec un article technique proposant de repenser l'architecture fondamentale de l'entraînement de l'IA, une méthode appelée « Manifold-Constrained Hyper-Connections » (hyperconnexions contraintes par manifold) visant à rendre les modèles encore plus rentables tout en suivant le rythme de ses concurrents américains mieux financés.
Nvidia mise gros sur les puces de nouvelle génération
Malgré les perturbations causées par DeepSeek, Nvidia reste optimiste quant à l'avenir de l'IA. Lors du CES, Jensen Huang a dévoilé la plateforme Vera Rubin de nouvelle génération de l'entreprise, qui, selon lui, offrirait une puissance de calcul cinq fois supérieure à celle des produits précédents et serait désormais en « pleine production ».
Les nouveaux serveurs phares contiendront 72 processeurs graphiques et 36 processeurs centraux, capables de se connecter à des « pods » équipés de plus de 1 000 puces Rubin. Jensen Huang a déclaré que la demande des clients chinois pour les puces H200 de Nvidia restait « forte », même si l'entreprise est soumise aux contrôles à l'exportation américains.
L'action Nvidia s'est largement remise de la chute de janvier, confirmant la vision à long terme de Jensen Huang selon laquelle les dépenses en infrastructures d'IA continueront d'augmenter, indépendamment des progrès réalisés en matière d'efficacité.
Alors que Jensen Huang fait l'éloge de DeepSeek, lascension de la start-up chinoise alimente un débat plus large sur lavenir de lintelligence artificielle. Pour certains défenseurs du logiciel libre, DeepSeek ne se limite pas à un simple LLM ; il s'apparente à un mouvement comparable à lémergence de Linux face à Microsoft dans les années 1990. En contestant la domination des grands acteurs américains de l'IA, la philosophie d'ouverture, de collaboration et de transparence défendue par DeepSeek ravive les interrogations sur l'équilibre futur entre innovation ouverte et modèles propriétaires.
Source : Jensen Huang lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous la position de Jensen Huang concernant DeepSeek crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Le développeur chinois d'IA DeepSeek n'a dépensé que 294 000 dollars pour former son modèle R1, soit beaucoup moins que ce qui a été rapporté pour ses concurrents américains
« La Chine va remporter la course à l'IA » en raison de la réglementation excessive des USA, tandis que la Chine bénéficie de coûts moins élevés pour les développeurs locaux, a déclaré le PDG de Nvidia
L'adoption mondiale des modèles d'IA open source chinois a presque triplé, passant de 13 % à environ 30 % de l'utilisation totale en 2025, sous l'impulsion de DeepSeek et de Qwen d'Alibaba
DeepSeek V3.1 : la nouvelle IA chinoise offre des performances remarquables pour un coût 68 fois inférieur à celui de Claude 4 Opus, le modèle suscite un engouement massif dans le sillage du fiasco GPT-5
Vous avez lu gratuitement 799 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.