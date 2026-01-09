Google dépasse Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019 : l'IA Gemini 3 et les puces TPU ont stimulé une forte croissance menaçant OpenAI et Nvidia

La société mère de Google, Alphabet, a vu sa capitalisation boursière dépasser celle du fabricant d'iPhone Apple pour la première fois depuis 2019. Selon un rapport, la capitalisation boursière d'Alphabet a clôturé à 3 880 milliards de dollars le mercredi 7 janvier. L'action Alphabet a augmenté de plus de 2 %, clôturant à 322,03 dollars. Dans le même temps, la capitalisation boursière d'Apple a clôturé à 3 840 milliards de dollars, les actions ayant chuté de plus de 4 % au cours des cinq derniers jours.
En novembre 2025, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. Puis en décembre, Google a lancé Gemini 3 Deep Think. Gemini 3 Deep Think est un mode d'IA exclusif pour les abonnés Premium, qui améliore le raisonnement pour les tâches mathématiques, scientifiques et logiques complexes grâce à une décomposition méthodique, à des hypothèses parallèles et à l'auto-vérification. Il surpasse les références et s'adresse aux professionnels, positionnant Google à la pointe de l'innovation en matière d'IA avancée.
Les actions d'Alphabet ont bondi de 65 % en 2025, la plus forte hausse de la société depuis 2009, lorsque le titre avait doublé à la sortie de la crise financière. Cette performance fait suite à un début d'année difficile, Google ayant clôturé l'année 2025 avec sa meilleure performance, du point de vue de Wall Street. Parmi les huit entreprises technologiques évaluées à plus de 1 000 milliards de dollars, Alphabet a été de loin celle qui a enregistré la plus forte hausse.
Google a terminé l'année 2025 parmi les meilleures performances de Wall Street, effectuant un retour en force dans le domaine de l'IA (intelligence artificielle). En août, Google a lancé Nano Banana, un générateur d'images intégré à Gemini qui permet aux utilisateurs de créer des images à l'aide de l'IA. Cette fonctionnalité est rapidement devenue virale après son lancement. À la fin du mois suivant, l'application Gemini avait dépassé les 5 milliards d'images et détrôné ChatGPT d'OpenAI en tête du classement de l'App Store d'Apple. En décembre 2025, Google a lancé Gemini 3, qui a reçu des critiques élogieuses. Google a lancé Gemini 3 près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. Le succès de Gemini 3 aurait poussé le PDG d'OpenAI, Sam Altman, à envoyer une alerte « Code rouge » aux employés de l'entreprise.
Google ne se contente pas de progresser rapidement dans le domaine de l'IA, mais aussi dans celui du matériel informatique. En novembre, l'entreprise a dévoilé Ironwood, la septième génération de ses Tensor Processing Units (TPU), une puce IA personnalisée qui s'impose comme une alternative potentielle aux produits du géant des puces Nvidia. Google a également signé un contrat avec Meta, qui devient l'un de ses clients TPU. Cette nouvelle a fait perdre des milliards à la capitalisation boursière de Nvidia.
De plus, elle a également poussé Nvidia à publier une clarification publique expliquant en quoi et pourquoi les TPU de Google ne constituent pas une menace pour l'entreprise. Les analystes ont également souligné la grande force de Google dans le domaine du cloud computing, où il talonne Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, ainsi que le leadership de l'entreprise dans le domaine des robotaxis grâce à Waymo, comme facteurs susceptibles de stimuler le cours de l'action de l'entreprise en 2025.
Une situation qui a poussé Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », a estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton, professeur émérite à l'université de Toronto et ancien expert de Google Brain, s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ». Il a ajouté : « Google dispose de nombreux chercheurs très compétents et, bien sûr, d'une grande quantité de données et de nombreux centres de données. Je pense que Google va gagner. »
Le PDG de Google, Sundar Pichai, a répété à plusieurs reprises que l'entreprise répondait à une demande en forte hausse. Lors de la présentation des résultats du mois d'octobre, il a déclaré que l'activité cloud de Google avait signé plus de contrats d'une valeur supérieure à 1 milliard de dollars en 2025 au cours du troisième trimestre de l'année que lors des deux années précédentes combinées.
Quant à Apple, les ventes de l'iPhone 17 ont démarré en force. Cela augure bien pour le potentiel fiscal d'Apple en 2026. Cependant, Apple est resté largement absent de la course à l'IA dans le secteur technologique, qui a débuté lorsque OpenAI a lancé ChatGPT fin 2022. Mais selon certaines rumeurs, Apple pourrait désormais faire appel à Google, car l'entreprise a promis de lancer une « Siri plus personnelle » en 2026. Cela pourrait à nouveau être une situation gagnant-gagnant pour Google et Apple.
Ces résultats interviennent alors que la bulle spéculative autour de l'IA ne cesse de gonfler et la panique commence à s'installer dans le rang des gestionnaires de fonds. Ils jugent que les entreprises dépensent trop rapidement et massivement dans lIA, notamment dans les infrastructures coûteuses comme les centres de données et les puces spécialisées. Et 20 % des gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America sont de cet avis. C'est la première fois que cette opinion est majoritaire depuis 2005. Certains investisseurs se disent déjà prêts à vendre à découvert leurs parts dans les startups telles que Perplexity AI et OpenAI pour profiter du krach de la bulle de l'IA.
