« L'IA va transformer la société et l'emploi plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent », a déclaré Bill Gates, cofondateur de Microsoft, dans sa dernière lettre annuelle

L'intelligence artificielle (IA) n'est plus un concept futuriste dont seuls les cercles technologiques discutent ; elle transforme déjà le quotidien de nombreuses personnes. Dans sa dernière lettre annuelle, « The Year Ahead », Bill Gates prévient que l'IA transformera la société et les emplois plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Si le cofondateur de Microsoft souligne les avantages de cette technologie, il met également en garde contre l'apparition de nouveaux risques qui obligeront les gouvernements, les entreprises et les travailleurs à repenser leurs pratiques. Le milliardaire estime que sans politiques claires, le développement rapide de l'IA pourrait perturber les modes de travail et creuser les écarts économiques existants.
William Henry Gates III est un homme d'affaires et philanthrope américain. Pionnier de la révolution des micro-ordinateurs dans les années 1970 et 1980, il a cofondé la société de logiciels Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance Paul Allen. Après l'introduction en bourse de Microsoft en 1986, Gates est devenu le plus jeune milliardaire du monde en 1987, à l'âge de 31 ans. Selon Forbes, en mai 2025, sa fortune nette s'élevait à 115,1 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la treizième personne la plus riche au monde.
Les récentes mises en garde de Bill Gates sinscrivent dans une réflexion plus large que le cofondateur de Microsoft mène depuis plusieurs mois sur limpact de lIA. Invité récemment dans lémission de Jimmy Fallon pour promouvoir son livre Source Code : My Beginnings, Bill Gates a évoqué un avenir dans lequel les humains seront éliminés de certains rôles au profit de lIA et ne seront plus nécessaires pour « la plupart des choses ». Selon lui, la technologie deviendra progressivement banale et largement accessible, à l'image de l'informatique moderne.
L'intelligence artificielle n'est plus seulement un sujet de débat dans les conférences technologiques ou les prévisions d'avenir. Elle façonne déjà notre quotidien, souvent discrètement. Des chats d'assistance à la clientèle aux moteurs de recommandation, des outils de codage à la recherche médicale, l'IA fait désormais partie intégrante de notre façon de travailler. Et selon Bill Gates, le rythme du changement est sur le point de s'accélérer encore davantage.
Dans sa dernière lettre annuelle, intitulée « The Year Ahead » (L'année à venir), le cofondateur de Microsoft délivre un message clair. L'IA va transformer la société et l'emploi plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Bill Gates se dit toujours optimiste quant à l'avenir de la technologie, mais cette fois-ci, son optimisme s'accompagne de mises en garde. Les avantages sont réels. Les risques aussi. Et ignorer l'un ou l'autre serait une erreur.
Bill Gates met en garde contre l'IA et le rythme des changements technologiques
Bill Gates observe depuis des décennies l'impact de la technologie sur l'économie et la vie quotidienne. Dans sa lettre, il affirme que l'IA est différente des précédentes vagues d'innovation. Elle est non seulement plus rapide, mais aussi plus étendue. Il soutient que l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact sur davantage de domaines de la société que n'importe quel autre outil créé par l'homme auparavant.
Il souligne les progrès déjà réalisés. L'IA accélère la recherche sur les maladies, améliore la modélisation climatique et élargit l'accès à l'éducation numérique. Des tâches qui prenaient autrefois des années peuvent désormais être accomplies en quelques mois, voire quelques semaines.
Pour Bill Gates, cela prouve que l'IA peut résoudre des problèmes complexes si elle est bien utilisée.
Mais il souligne également que l'espoir seul ne constitue pas une stratégie. Les institutions, les gouvernements et les travailleurs ne sont pas tout à fait prêts à faire face à la rapidité de ces changements. Sans planification, la vitesse d'adoption de l'IA pourrait laisser de nombreuses personnes sur le carreau.
Les risques liés à l'utilisation abusive de l'IA soulignés par Bill Gates
L'une des principales préoccupations de Bill Gates concerne l'utilisation abusive de l'IA. À mesure que les outils avancés deviennent plus accessibles, les obstacles à une utilisation néfaste diminuent. Il a averti que les systèmes d'IA open source pourraient être exploités par des acteurs malveillants, y compris des groupes non étatiques.
Bill Gates a notamment tiré la sonnette d'alarme concernant les menaces biologiques. Il suggère que l'utilisation abusive assistée par l'IA pourrait présenter des risques encore plus importants que les pandémies naturelles. Il ne s'agit pas là d'une déclaration anodine. Elle reflète la crainte croissante des chercheurs que des outils puissants, entre de mauvaises mains, puissent causer des dommages plus rapidement que jamais.
Bill Gates affirme qu'une coopération mondiale est essentielle. Des règles claires, une surveillance et des structures de gouvernance sont nécessaires. Dans le même temps, il reconnaît qu'il existe une tension. Trop de restrictions pourraient ralentir les innovations bénéfiques. Trop peu pourraient entraîner des dangers. Trouver le juste équilibre ne sera pas facile.
Perturbation du marché de l'emploi par l'IA selon Bill Gates
Les emplois sont au cur de l'avertissement de Bill Gates. Il affirme que l'IA permet de produire davantage de biens et de services avec moins de main-d'uvre humaine. Cette réalité va changer la façon dont les entreprises embauchent et dont le travail est valorisé.
Certains de ces changements sont déjà visibles. Dans le domaine du développement logiciel, les outils d'IA aident les programmeurs à écrire, tester et maintenir le code plus rapidement. Bill Gates note que les développeurs peuvent désormais être beaucoup plus productifs, ce qui réduit les coûts et remodèle les structures des équipes.
Il cite également des secteurs tels que les opérations d'entreposage et le service clientèle par téléphone. À mesure que les systèmes d'IA s'améliorent, ces rôles sont susceptibles d'être soumis à une pression croissante. L'automatisation ne se fera pas d'un seul coup, mais progressivement.
Bill Gates ne présente pas cela comme une catastrophe, mais comme une perturbation à laquelle il faut se préparer.
Comment l'IA pourrait modifier les modes de travail et la productivité
Au-delà des pertes d'emplois, Bill Gates évoque la manière dont le travail lui-même pourrait changer. Si l'IA permet d'augmenter suffisamment la productivité, il pourrait être possible de réduire la durée hebdomadaire du travail. Le même rendement, moins d'heures. Cela semble séduisant. Mais il prend soin de ne pas présenter cela comme une évidence.
Que ces gains profitent à la plupart des gens dépendra des choix politiques. À qui reviennent les gains de productivité ? Comment les entreprises les répartissent-elles ? Sans décisions mûrement réfléchies, Bill Gates prévient que l'efficacité pourrait concentrer la richesse au lieu de la répartir.
C'est là que les gouvernements et les institutions ont un rôle important à jouer. L'IA à elle seule ne garantira pas l'équité. Les gens doivent décider quoi faire des gains qu'elle génère.
La vision du milliardaire est toutefois tempérée par un constat plus prudent. Bill Gates estime que nous sommes dans une bulle IA similaire à la bulle internet du début des années 2000. Sil qualifie lIA de plus grande avancée technologique de sa vie, il admet que la frénésie actuelle entraîne des investissements massifs, dont une part significative pourrait ne jamais aboutir. Cette combinaison d'innovation majeure et de spéculation accrue illustre les tensions actuelles entre les promesses technologiques et les réalités économiques du secteur.
Source : Lettre annuelle de Bill Gates
