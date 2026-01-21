L'avertissement sans détour d'Anupam Mittal selon lequel l'IA pourrait éliminer plusieurs niveaux de cadres intermédiaires déclenche un vif débat : l'IA va-t-elle remplacer les cadres ou les forcer à évoluer ?

« Si vous êtes un « manager », voici la triste vérité. L'IA ne s'en prendra pas d'abord aux codeurs. Elle s'en prendra aux cadres intermédiaires » : l'avertissement d'Anupam Mittal sur l'IA divise Internet. Les professionnels se demandn,t si l'IA remplacera les managers ou les obligera simplement à évoluer. Deux des géants de la technologie, Amazon et Google, ont déjà annoncé la suppression des cadres intermédiaires, cherchant tous deux à réduire leurs effectifs de direction tout en continuant à recruter pour des postes spécialisés.
En 2025, Gartner a prévu que l'IA deviendra incontournable dans les services informatiques d'ici à 2030 et permettra aux organisations d'automatiser les tâches qui étaient autrefois réservées aux débutants. Il s'agit d'un énième rapport qui prédit la disparition des emplois de premier échelon au profit de l'IA. Mais cette prévision soulève une question plus importante : qu'adviendra-t-il de l'échelle de carrière traditionnelle qui permettait aux jeunes travailleurs de commencer dans une entreprise, d'y rester et de gravir tous les échelons jusqu'au poste de PDG ? Selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons.
Récemment, Anupam Mittal a lancé un avertissement sur l'IA qui a divisé l'Internet. Anupam Mittal, né le 23 décembre 1971, est un entrepreneur, dirigeant d'entreprise et investisseur providentiel indien. Il est le fondateur et PDG de People Group et Shaadi.com. Outre la création de Shaadi.com, un service indien de mariage en ligne, il a également été un investisseur de premier plan dans les saisons 1, 2 et 3 de Shark Tank, investissant dans plus de 250 entreprises. Il a également été cofondateur et président de l'Internet and Mobile Association of India (IAMAI) de 2006 à 2007 et siège actuellement à son conseil d'administration.
Une publication LinkedIn de l'entrepreneur Anupam Mittal a déclenché un débat intense sur l'avenir des cadres intermédiaires à l'ère de l'IA, les professionnels se demandant si l'IA va aplatir les hiérarchies d'entreprise ou simplement redéfinir les rôles de leadership. Dans son message, Mittal affirme que l'IA représente une menace plus importante pour les cadres intermédiaires traditionnels que pour les codeurs ou les travailleurs de première ligne. Selon lui, les rôles axés principalement sur la coordination, la connaissance des processus et la hiérarchie deviennent de plus en plus vulnérables, car les outils d'IA reproduisent ces fonctions à grande échelle et à grande vitesse.
« Si vous êtes un « manager », voici la triste vérité. L'IA ne s'en prendra pas d'abord aux codeurs. Elle s'en prendra aux cadres intermédiaires », écrit Mittal. Il suggère que l'autorité fondée sur l'ancienneté, autrefois précieuse pour naviguer dans les systèmes et coordonner les équipes, perd rapidement de sa pertinence. « Vous étiez payé pour savoir qui appeler et comment faire avancer les choses. Cette valeur ajoutée liée à vos connaissances est désormais nulle », ajoute-t-il.
Mittal met en avant les entreprises dans lesquelles il a investi et qui génèrent des centaines de millions de roupies de chiffre d'affaires annuel avec de petites équipes alimentées par des agents IA. Il a fait valoir que l'avenir appartient à ce qu'il a décrit comme le modèle « Individual Contributor Plus » (contributeur individuel plus) : des professionnels capables de construire, coder, vendre ou créer de manière indépendante tout en utilisant l'IA pour multiplier leur production.
« Le « vice-président des opérations » qui ne gère en réalité rien est une espèce en voie de disparition », a-t-il déclaré, ajoutant que l'IA excelle dans la gestion des flux de travail non déterministes et des données non structurées, des domaines dans lesquels les managers jouaient traditionnellement un rôle clé. « Si votre travail consiste principalement à coordonner, sans résultat mesurable, vous êtes une charge. Et dans un monde où les taux d'intérêt sont élevés, les charges sont réduites », a averti Mittal, exhortant les professionnels à se concentrer sur le développement de leurs compétences plutôt que sur la gestion des titres.
L'année dernière, deux des géants de la technologie, Amazon et Google, ont également annoncé la suppression des cadres intermédiaires, cherchant tous deux à réduire leurs effectifs de direction tout en continuant à recruter pour des postes spécialisés. En mars, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a indiqué que l'entreprise donnait plus de pouvoir aux employés qui effectuent le travail, plutôt qu'aux cadres intermédiaires qui veulent « laisser leur empreinte sur tout » mais qui ne font pas toujours les bonnes recommandations.
« Vous ajoutez beaucoup de personnes et vous vous retrouvez avec beaucoup de cadres intermédiaires. Et ces cadres intermédiaires, tous bien intentionnés, veulent mettre leur empreinte sur tout », a déclaré le PDG. « Vous vous retrouvez donc avec ces personnes qui participent à la pré-réunion, à la pré-réunion, à la pré-réunion, à la réunion de décision, et qui ne font pas toujours les recommandations et ne s'approprient pas les choses comme nous le souhaitons », a-t-il ajouté.
De même, Google aurait décidé d'aplatir la structure hiérarchique de l'une de ses divisions les plus rentables, en supprimant tout un niveau de cadres intermédiaires dans son unité de vente publicitaire aux États-Unis. Selon une note interne, la restructuration a touché la division Google Customer Solutions (GCS), qui sert les annonceurs de taille moyenne et gère ce que le vice-président John Nicoletti a décrit comme « un portefeuille de la taille d'une entreprise du Fortune 100 ». Les changements ont essentiellement supprimé le niveau des « managers des managers » dans plusieurs équipes.
Un rapport d'août 2025 a semble confirmer que Google aurait supprimé 35 % des postes de cadres supervisant des équipes de trois employés ou moins au cours de l'année écoulée. Ces suppressions de postes visaient spécifiquement les responsables de petites équipes dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les postes de direction et d'encadrement à l'échelle de l'entreprise. Au-delà des changements structurels, Google encourage ses employés à intégrer l'IA dans leurs flux de travail quotidiens.
Et vous ?
Pensez-vous que cette avertissement est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
