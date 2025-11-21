L'IA semble devenir une menace de plus en plus crédible pour les PDG. L'amélioration continue des grands modèles de langage (LLM) permet d'optimiser les performances de l'IA en matière d'analyse de marché, d'identification des tendances, de communication et de prise de décision. Il s'agit de quatre des principales tâches d'un PDG et l'IA semble de plus en plus capable de les accomplir. En outre, la rémunération des PDG est très élevée, ce qui signifie que les économies réalisées en les éliminant seront considérables. Depuis 2024, des entreprises ont déjà expérimenté l'idée d'utiliser "l'IA comme PDG", mais pour l'instant, le concept est controversé et les résultats sont mitigés.
Pourtant, récemment, Sundar Pichai, PDG de Google, a affirmé que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer. Sundar Pichai a été choisi pour devenir le PDG de Google le 10 août 2015, après avoir été nommé directeur des produits par le PDG de l'époque, Larry Page. Le 24 octobre 2015, il a pris ses nouvelles fonctions à la fin de la création d'Alphabet Inc., la nouvelle société holding du groupe Google. Il a été nommé au conseil d'administration d'Alphabet en 2017. En mai 2025, sa fortune nette était estimée à 1,1 milliard de dollars américains.
Cette déclaration intervient alors qu'il a mis en garde contre « l'irrationalité » du boom des investissements dans l'IA, qui représente 1000 milliards de dollars, en le comparant à la bulle Internet et en affirmant qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'un éventuel effondrement. Il a également reconnu que les modèles d'IA sont « sujets à des erreurs », déconseillant de se fier aveuglément à leurs résultats. Il aurait déclaré : « Les modèles sont sujets à des erreurs », alors que des inquiétudes subsistent quant à l'inexactitude des réponses fournies par les propres systèmes de Google. À cela s'ajoutent des défis éthiques, notamment des perturbations sur le marché de l'emploi, Pichai note que 2025 sera une année critique pour la stratégie de Google en matière d'IA.
Le PDG de Google, Sundar Pichai, prévoit que l'IA prendra en charge des tâches complexes, y compris son propre travail, d'ici un an. Cela rejoint l'avis d'autres leaders du secteur technologique, comme Sam Altman d'OpenAI, bien que le PDG de Nividia ne soit pas d'accord. Si l'IA excelle dans les décisions basées sur les données et la modélisation stratégique, le jugement humain, l'établissement de relations de confiance et le raisonnement éthique restent des qualités de leadership irremplaçables.
Dans une interview accordée à la BBC, le PDG de Google, Sundar Pichai, a esquissé un avenir dans lequel l'intelligence artificielle ne serait plus simplement un outil industriel, mais une présence sur le lieu de travail capable de prendre en charge des tâches « complexes » pour le compte des utilisateurs. Selon lui, cette accélération sera visible dans les 12 prochains mois. « C'est là que cela devient vraiment intéressant », a-t-il déclaré à la BBC, décrivant le passage de l'IA en tant qu'assistante à l'IA en tant qu'agent. Et il est allé encore plus loin. L'intelligence artificielle, a-t-il suggéré, pourrait même être capable de faire son travail.
« Je pense que le travail d'un PDG est peut-être l'une des tâches les plus faciles à accomplir pour une IA un jour », a-t-il déclaré. Pichai n'a pas précisé quelles fonctions de direction pourraient être automatisées en premier, mais il a présenté la transition à venir comme un processus dans lequel certains emplois disparaîtront, d'autres « évolueront et se transformeront », et les gens « devront s'adapter ».
Les remarques de Pichai le placent clairement dans un groupe croissant de dirigeants du secteur technologique qui ont publiquement reconnu que leurs propres rôles pourraient être confiés à des algorithmes. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déjà déclaré que l'IA ferait un jour son travail mieux que lui-même, ajoutant qu'il serait « tout simplement enthousiaste le jour où cela se produirait ». Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna, a écrit plus tôt cette année sur X que la technologie est « capable de faire tous nos emplois, y compris le mien ».
Leurs commentaires reflètent un sentiment exprimé dans une enquête edX menée auprès de 500 dirigeants, dans laquelle 49 % ont déclaré que « la plupart » ou « toutes » leurs fonctions devraient être automatisées par l'intelligence artificielle. Tout le monde n'est pas d'accord. Interrogé sur la possibilité que l'intelligence artificielle le remplace, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a répondu « absolument pas », ajoutant que même si cette technologie peut surpasser les humains dans certaines tâches « 1 000 fois mieux », elle est encore loin de pouvoir reproduire l'ensemble des tâches humaines. « À l'heure actuelle, l'IA n'est pas en mesure de faire ce que nous faisons », a-t-il déclaré.
L'IA peut-elle automatiser le travail d'un PDG ?
La conversation se concentre désormais sur une question pratique : quels éléments du leadership se prêtent à l'automatisation ? La réponse réside dans les parties du rôle qui dépendent fortement de données structurées, d'une logique reproductible et de résultats quantifiables. Les domaines dans lesquels les machines surpassent déjà la vitesse et l'échelle humaines :
- Processus décisionnels et prévisions routiniers : l'IA peut gérer des tâches répétitives et basées sur des données, telles que la modélisation financière, l'évaluation des risques et l'analyse prédictive. Les dirigeants utilisent déjà l'apprentissage automatique pour prévoir les tendances du marché, anticiper la demande et optimiser l'allocation des ressources en temps réel.
- Cycles décisionnels riches en données : les PDG passent régulièrement au crible les états financiers, les prévisions et les rapports internes avant de prendre des décisions courantes. Ces cycles dépendent d'informations structurées, que les algorithmes peuvent traiter plus rapidement et avec moins d'erreurs. Les systèmes d'IA peuvent déjà analyser les tendances des revenus, évaluer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et générer des scénarios en quelques minutes, automatisant ainsi la partie analytique du flux décisionnel quotidien d'un PDG.
- Modélisation stratégique et tests de scénarios : lorsqu'un PDG évalue des stratégies d'entrée sur le marché ou des changements de prix, une grande partie de son travail consiste à projeter des résultats, à tester des hypothèses et à comparer des alternatives. Ces tâches reposent sur la simulation plutôt que sur l'instinct humain. Les modèles modernes peuvent exécuter des milliers de scénarios stratégiques à la fois, rendant cet aspect du travail de plus en plus adapté aux algorithmes.
- Surveillance opérationnelle et détection des anomalies : les PDG s'appuient sur des tableaux de bord pour suivre les performances, repérer les écarts et décider quand intervenir. Comme cette surveillance consiste principalement à reconnaître des schémas, par exemple en observant des indicateurs, en identifiant des anomalies et en signalant des risques, les systèmes automatisés peuvent reproduire la couche de surveillance de la direction générale avec une précision continue et en temps réel.
Les limites apparaissent lorsque le leadership passe du calcul à des moments qui exigent du jugement, de la confiance ou de la clarté morale. Ce sont là les domaines où le rôle du PDG devient fondamentalement humain et où l'automatisation atteint naturellement ses limites.
- Jugement dans des situations ambiguës : les PDG ne se contentent pas de lire des chiffres, ils analysent également le contexte : pressions politiques, signaux culturels, changements réglementaires et conséquences qui ne figurent pas dans les tableurs. Ces situations exigent un jugement fondé sur l'expérience vécue. L'IA peine à s'en sortir, car elle ne peut pas évaluer des valeurs concurrentes, naviguer parmi des informations incomplètes ou comprendre les conséquences au-delà des modèles de données.
- Gagner la confiance et diriger les gens : l'autorité d'un PDG provient de sa crédibilité, qui consiste notamment à convaincre les employés en cas de crise, à persuader le conseil d'administration en cas de conflit ou à rassurer les investisseurs après un revers. Il s'agit de tâches relationnelles fondées sur l'émotion, la réputation et la présence. Un système d'IA ne peut pas reproduire l'établissement de la confiance, ne peut pas assumer la responsabilité et ne peut pas prendre ses responsabilités lorsque les décisions échouent.
- Raisonnement éthique et prise de risques moraux : le leadership de haut niveau implique souvent de décider ce qui doit être fait, et pas seulement ce qui est efficace. Les licenciements, les compromis en matière de sécurité, les concessions en matière de confidentialité : tout cela nécessite un jugement moral qui va au-delà de l'optimisation. Les algorithmes ne peuvent pas prendre de décisions fondées sur des valeurs ni supporter le poids éthique des conséquences dans le monde réel.
Quel est l'avenir de poste de PDG et
