OpenAI a « licencié » une chercheuse qui s'était opposée au « mode adulte » de ChatGPT, après qu'elle ait ouvertement déclaré son opposition au « mode adulte » qui générerait du contenu érotique

OpenAI a récemment licencié Ryan Beiermeister, l'une de ses principales responsables politiques. Le timing de ce départ a toutefois suscité des interrogations. Avant son licenciement, elle avait ouvertement déclaré à ses collègues qu'elle s'opposait au « mode adulte » prévu pour ChatGPT, une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de générer du contenu érotique via le chatbot. Elle s'est également inquiétée du fait que les mesures de protection d'OpenAI contre les contenus exploitant des enfants n'étaient pas suffisamment efficaces et que l'entreprise ne pouvait pas empêcher de manière fiable les adolescents d'accéder à des contenus pour adultes.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
En octobre 2025, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a annoncé que ChatGPT autoriserait bientôt les contenus érotiques pour les utilisateurs adultes vérifiés, dans le cadre du projet de l'entreprise visant à « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes ». Cette mise à jour, qui était prévue pour décembre 2025, coïncidera avec le déploiement de fonctionnalités de vérification de l'âge améliorées et d'une personnalité plus expressive pour le chatbot d'intelligence artificielle (IA). Elle suit l'exemple de xAI, la société d'Elon Musk, qui a précédemment lancé des compagnons IA séducteurs.
Mais OpenAI a récemment licencié Ryan Beiermeister, l'une de ses principales responsables politiques, après qu'un collègue masculin l'ait accusée de discrimination sexuelle, une accusation qu'elle nie catégoriquement. « L'allégation selon laquelle j'aurais discriminé quelqu'un est absolument fausse », a déclaré Ryan Beiermeister. OpenAI, pour sa part, a déclaré que Ryan Beiermeister « avait apporté une contribution précieuse pendant son séjour chez OpenAI et que son départ n'était lié à aucune question qu'elle aurait soulevée pendant qu'elle travaillait dans l'entreprise ». Son départ intervient quelques semaines avant le lancement controversé du « mode adulte » de ChatGPT.
Beiermeister a rejoint OpenAI mi-2024 après avoir passé quatre ans au sein de l'équipe produit de Meta. Elle avait également travaillé chez Palantir pendant plus de sept ans. Chez OpenAI, elle a lancé un programme de mentorat par les pairs pour les femmes début 2025. Selon un rapport, Ryan Beiermeister, qui occupait le poste de vice-présidente chargée de la politique produit, a été licenciée début janvier à la suite d'un congé.
Le timing de ce départ a toutefois suscité des interrogations. Avant son licenciement, elle avait ouvertement déclaré à ses collègues qu'elle s'opposait au « mode adulte » prévu pour ChatGPT, une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de générer du contenu érotique via le chatbot. Ryan Beiermeister avait averti que cela pourrait avoir des effets néfastes sur les utilisateurs. Elle s'est également inquiétée du fait que les mesures de protection d'OpenAI contre les contenus exploitant des enfants n'étaient pas suffisamment efficaces et que l'entreprise ne pouvait pas empêcher de manière fiable les adolescents d'accéder à des contenus pour adultes.
Beiermeister n'était pas la seule à s'opposer à cette fonctionnalité. Des chercheurs internes qui ont étudié la manière dont les utilisateurs développent des attachements émotionnels aux chatbots se sont également opposés à cette fonctionnalité. Les membres d'un conseil consultatif externe sur le « bien-être et l'IA » que OpenAI convoque régulièrement ont également exhorté l'entreprise à reconsidérer sa position.
Le PDG de OpenAI, Sam Altman, a défendu le mode adulte en affirmant qu'il traitait « les utilisateurs adultes comme des adultes ». Le PDG des applications de OpenAI, Fidji Simo, a déclaré que cette fonctionnalité devrait être lancée au premier trimestre 2026. Cette décision s'inscrit en partie dans une stratégie concurrentielle : son rival xAI aurait constaté une augmentation de l'engagement sur son chatbot Grok après avoir assoupli ses propres restrictions en matière de contenu.
Les observateurs avertissement également sur cette fonctionnalité. L'homme d'affaires milliardaire Mark Cuban affirme que ce projet pourrait se retourner contre l'entreprise et potentiellement nuire aux jeunes. Selon lui, il s'agit d'une stratégie commerciale peu judicieuse. « Cela va se retourner contre vous. Et durement. Aucun parent ne va croire que ses enfants ne peuvent pas contourner votre système de vérification de l'âge. Ils pousseront simplement leurs enfants vers d'autres LLM. Pourquoi prendre ce risque ? », a écrit Mark Cuban en réponse à Sam Altman.
Du côté de Microsoft, partenaire d'OpenAI, Mustafa Suleyman, le PDG de Microsoft AI, a affirmé que l'entreprise ne développerait pas de services d'IA à caractère érotique. Suleyman a clairement déclaré : « Ce n'est tout simplement pas un service que nous allons fournir », renforçant ainsi l'engagement de Microsoft en faveur d'un développement responsable de l'IA. Ce positionnement renforce la vision de Microsoft pour une IA axée sur la productivité, à l'opposé de celle de ses concurrents qui misent sur des expériences de chatbot axées sur les émotions.
