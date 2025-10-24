À un moment où plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) se lancent dans le développement de chatbots pour adultes, Microsoft prend le contre-pied de cette tendance. Lors d'un récent sommet, Mustafa Suleyman, le PDG de Microsoft AI, a affirmé que l'entreprise ne développerait pas de services d'IA à caractère érotique, soulignant ainsi son engagement en faveur d'une innovation responsable. Ce positionnement renforce la vision de Microsoft pour une IA axée sur la productivité, à l'opposé de celle de ses concurrents qui misent sur des expériences de chatbot axées sur les émotions.
La déclaration de Mustafa Suleyman intervient alors qu'OpenAI, partenaire de longue date de Microsoft, adopte une approche bien différente. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a en effet récemment annoncé que ChatGPT autoriserait bientôt les contenus érotiques pour les utilisateurs adultes vérifiés. Cette décision, inspirée de la stratégie de xAI d'Elon Musk avec ses compagnons IA, témoigne d'une volonté d'explorer des usages plus intimes et expressifs de l'IA.
Cette évolution s'inscrit dans un contexte de popularité croissante des compagnons numériques. Des applications telles que Replika, CarynAI ou EVA AI permettent déjà à des millions d'utilisateurs de tisser des liens émotionnels avec des IA capables d'apprendre leurs préférences, de simuler de l'affection et d'entretenir des conversations quasi humaines. Selon une étude d'EVA AI, la plupart des hommes se disent prêts à épouser leur petite amie IA si la loi le permettait, ce qui témoigne de la normalisation progressive de ces relations virtuelles.
Alors que plusieurs entreprises spécialisées dans l'IA expérimentent des chatbots conçus pour les conversations érotiques, Microsoft adopte cependant une position ferme à ce sujet. Le directeur de l'IA, Mustafa Suleyman, a confirmé que l'entreprise n'avait pas l'intention de créer ou de soutenir des modèles d'IA à connotation érotique, qualifiant cela de limite que Microsoft ne franchirait pas. S'exprimant lors du sommet du Paley International Council à Menlo Park, M. Suleyman a clairement déclaré : « Ce n'est tout simplement pas un service que nous allons fournir », renforçant ainsi l'engagement de Microsoft en faveur d'un développement responsable de l'IA.
Le directeur de l'IA chez Microsoft, Mustafa Suleyman, a pris clairement position contre la tendance croissante des chatbots d'IA érotiques, critiquant subtilement des concurrents tels que ChatGPT d'OpenAI, Meta AI et Grok d'Elon Musk. M. Suleyman a déclaré que si d'autres peuvent voir un intérêt à développer des systèmes d'IA aussi intimes ou destinés aux adultes, Microsoft ne participera pas à cette tendance. Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après qu'OpenAI ait présenté sa fonctionnalité « érotique » controversée, qui a suscité des débats mondiaux sur l'éthique et l'utilisation responsable de l'IA. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a défendu cette initiative, affirmant que son entreprise n'était « pas la police morale élue du monde ».
Mustafa Suleyman, cependant, n'était pas du tout d'accord, qualifiant ces développements de « très dangereux ». Il a averti que la création d'avatars IA hyperréalistes, émotionnellement engageants ou sexuellement motivés pouvait brouiller les limites éthiques et créer des risques sociaux à long terme. Citant des exemples tels que la compagne féminine de style anime de Grok, Suleyman a déclaré que les entreprises devaient consciemment éviter les orientations « érotiques sexbot ». Ses commentaires soulignent l'engagement de Microsoft à développer l'IA de manière responsable, en se distanciant du nombre croissant d'entreprises qui associent l'intelligence artificielle au divertissement pour adultes ou à la compagnie émotionnelle.
Le moment choisi par Suleyman pour faire ces déclarations est particulièrement significatif, compte tenu des liens étroits qui unissent Microsoft et OpenAI. Malgré leur partenariat, avec les modèles d'OpenAI fonctionnant sur Microsoft Azure, les deux entreprises ont montré des signes de divergence philosophique. Alors qu'OpenAI collabore plus étroitement avec des concurrents tels que Google et Apple, Microsoft semble miser davantage sur son propre écosystème d'IA. Au lieu de rechercher des innovations provocantes, l'entreprise mise sur l'intégration de l'IA dans le milieu professionnel grâce à sa suite Copilot, qui est déjà devenue un élément central des outils de productivité de Microsoft.
Le directeur national pour le travail moderne chez Microsoft Inde, Bhaskar Basu, a renforcé cette vision dans une interview, soulignant que la force de Microsoft réside dans sa portée mondiale et son utilité quotidienne. Avec sa part de marché considérable et son intégration dans des outils tels que Word, Excel et Teams, Microsoft considère Copilot comme un partenaire naturel en matière de productivité, et non comme une nouveauté.
Pour rester en tête, l'entreprise a introduit de nouvelles mises à jour de Copilot, notamment « Mico », une IA interactive capable de parler et de s'exprimer visuellement. En substance, alors que ses concurrents repoussent les limites de l'intimité de l'IA, Microsoft trace une ligne claire, privilégiant l'innovation pratique à la provocation.
Alors que Microsoft a décidé de ne pas créer ou soutenir de modèles d'IA à caractère érotique, la décision controversée d'OpenAI d'envisager des contenus pour adultes dans ChatGPT a suscité de vives critiques. Mark Cuban, l'homme d'affaires milliardaire, a averti que ce projet pourrait se retourner « durement » contre OpenAI et avoir de graves conséquences. Il a critiqué cette initiative, la qualifiant de stratégie commerciale risquée, et a souligné les effets néfastes que l'IA pourrait avoir sur la santé mentale, surtout chez les personnes en détresse émotionnelle.
Ce souci des risques émotionnels liés à l'IA est partagé par Eric Schmidt, ancien PDG de Google, qui a averti que les copines IA « parfaites », capables de simuler des connexions émotionnelles profondes, pourraient causer des problèmes aux jeunes hommes. « Les jeunes hommes, particulièrement vulnérables à ces influences, pourraient se détourner des relations réelles », prévient-il. Le PDG estime par ailleurs qu'il faudrait un événement catastrophique pour inciter à un changement réglementaire et appelle à plus de prudence dans le développement de l'IA interagissant avec les utilisateurs sur le plan émotionnel.
Source : Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, s'exprimant lors du sommet du Paley International Council à Menlo Park, en Californie
