OpenAI présente son nouveau modèle GPT-5.3 Instant, censé être plus utile en réduisant les refus inutiles et moins enclin à moraliser pour des dialogues plus naturels

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège social est situé à San Francisco. Il vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'il définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».
La sortie de ChatGPT en novembre 2022 par OpenAI a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative. ChatGPT est un chatbot génératif basé sur l'intelligence artificielle développé par OpenAI. Le service a gagné 100 millions d'utilisateurs en deux mois, ce qui en fait l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Le site web de ChatGPT figure parmi les 5 sites web les plus visités au monde. Il a été salué pour son potentiel à transformer de nombreux domaines professionnels et a suscité un débat public sur la nature de la créativité et l'avenir du travail intellectuel.
Fin février 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle a vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. D'un côté, Anthropic a refusé catégoriquement de lever ses garde-fous éthiques face aux exigences du département de la Guerre américain, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. De l'autre, Sam Altman s'est empressé de signer un accord avec le Pentagone, déclenchant une vague de désinscriptions massives à ChatGPT. Les désinstallations de l'application mobile ChatGPT aux États-Unis ont bondi de 295 % d'un jour à l'autre le samedi 28 février. Dans le même temps, les téléchargements de Claude aux États-Unis ont augmenté de 37 % par rapport à la veille le vendredi 27 février, puis de 51 % le samedi 28 février.
Récemment, OpenAI a publié la mise à jour GPT-5.3 Instant pour ChatGPT, qui vise à rendre les conversations quotidiennes plus utiles, naturelles et cohérentes. Le modèle répond avec plus de précision aux requêtes, est plus performant dans les recherches sur le web et est moins susceptible d'interrompre les conversations avec des avertissements inutiles ou des refus polis. Une attention particulière a été accordée au ton, à la pertinence et au déroulement du dialogue afin d'éliminer le sentiment d'intrusion ou de sermon.
GPT-5.3 Instant réduit le nombre de refus déraisonnables et d'introductions défensives lorsqu'une réponse directe et sûre est possible. Le modèle va plus vite à l'essentiel, réduit les mises en garde inutiles et saisit mieux l'intention de l'utilisateur, en particulier sur des sujets sensibles. Cela devrait réduire les conversations sans issue et rendre les réponses plus exploitables dès les premières lignes. De plus, le nouveau modèle n'utilise plus de phrases types telles que « Stop. Respirez profondément », que les utilisateurs percevaient auparavant comme condescendantes.
Le travail avec les sources web a également été amélioré : GPT‑5.3 Instant concilie mieux les données trouvées sur Internet avec ses connaissances et sa logique, explique l'actualité et ne se contente pas de répéter les résultats de recherche. Le modèle est moins susceptible d'afficher de longues listes de liens ou des informations dispersées, et comprend également mieux l'essence de la question et met immédiatement en évidence les points principaux. Cela augmente la pertinence des réponses sans perdre en rapidité et en naturel dans la formulation.
GPT-5.3 Instant fournit des réponses plus précises et fondées sur des faits que les modèles précédents et est moins sujet aux hallucinations sur un large éventail de sujets. Selon les évaluations internes d'OpenAI, GPT-5.3 Instant fournit moins de données fabriquées ou inexactes dans des domaines sensibles tels que la médecine, le droit et la finance. Le taux de faux positifs a diminué à 26,8 % lors de l'utilisation de la recherche sur le web et à 19,7 % lors de l'utilisation des seules connaissances internes, par rapport aux modèles précédents. Selon une mesure basée sur les commentaires des utilisateurs,...
