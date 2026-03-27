Alex Karp, le PDG milliardaire de Palantir, affirme que seuls deux types de personnes réussiront à l'ère de l'IA : les ouvriers qualifiés, « ou ceux qui sont neurodivergents »

L'intelligence artificielle (IA) se développe rapidement et s'installe peu à peu dans les lieux de travail américains, ce qui inquiète les Américains. Une enquête réalisée en 2024 a révélé que plus d'un tiers des travailleurs américains craignent que l'IA entraîne des pertes d'emploi ou une réduction des heures de travail. Un autre rapport avait averti que l'IA menace les emplois en col blanc, touchant même les cadres supérieurs dans divers secteurs. Contrairement aux automatisations antérieures, cette forme d'IA peut créer du contenu et synthétiser des idées, potentiellement remplaçant des emplois de connaissance.
Dans ce contexte d'essor de l'IA, le PDG de Lowe's, Marvin Ellison a donné un conseil direct aux jeunes travailleurs. Il a affirmé que si l'IA menace de prendre en charge des emplois dans les entreprises, elle ne peut pas compléter le travail de première ligne : « L'IA ne va pas réparer un trou dans votre toit. Elle ne va pas répondre à un problème électrique dans votre maison. Elle ne va pas empêcher votre chauffe-eau de fuir ». Il a également déclaré que les jeunes travailleurs devraient rechercher ces emplois de cols bleus pour maintenir la stabilité de l'emploi à mesure que l'IA se développe.
Récemment, Alex Karp, PDG de Palantir, a donné son avis sur le sujet. Alexander Caedmon Karp, né le 2 octobre 1967, est un homme d'affaires et entrepreneur américain. Il est cofondateur et PDG de la société de logiciels Palantir Technologies. Karp a obtenu son diplôme de droit à la Stanford Law School, où il a rencontré Peter Thiel, ainsi qu'un doctorat en théorie sociale à l'université Goethe de Francfort. Il a ensuite travaillé dans la finance, fondant la société d'investissement Caedmon Group, où il gérait les fonds de clients, notamment de riches investisseurs européens, et investissait dans des start-ups et des actions. En 2025, sa fortune dépassait les 18 milliards de dollars, ce qui le classait parmi les 200 personnes les plus riches du monde.
Alex Karp, PDG de Palantir, a déclaré que tout le monde navait pas à sinquiéter des pertes demploi liées à lintelligence artificielle (IA). Il a mis en avant deux groupes qui, selon lui, sont mieux placés pour sadapter à lévolution du monde du travail. Lors dune interview, Karp a déclaré : « Il y a essentiellement deux façons de savoir si lon a un avenir. Premièrement, on a suivi une formation professionnelle. Ou deuxièmement, on est neurodivergent. »
Inventé par Judy Singer en 1997, le concept de « neurodiversité » reconnaît les différences au sein du cerveau humain. Au lieu de dire que les personnes présentant des différences neurodéveloppementales telles que l'autisme, le TDAH ou la dyslexie sont « défectueuses » ou doivent être « réparées », la neurodiversité accepte l'existence de différences naturelles. Les gens pensent, apprennent, communiquent et traitent les informations différemment, et il n'y a rien d'anormal à cela.
Pour bien comprendre la neurodiversité, il est utile de connaître deux termes connexes : neurotypique et neurodivergent. Le terme « neurotypique » désigne une personne dont le cerveau fonctionne et traite les informations dune manière que la société considère comme « typique » ou standard. Si vous êtes neurotypique, vous trouverez peut-être plus facile de répondre aux attentes de la société. Vous serez peut-être capable de mener des conversations sans trop réfléchir, par exemple, ou de vous sentir à laise dans des salles de classe qui utilisent des méthodes dapprentissage traditionnelles. Vous ne souffrez probablement pas de troubles sensoriels inhabituels et, enfant, vous avez sans doute franchi toutes les étapes standard du développement...
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