Qu'il s'agisse de créer des scénarios, de coder des jeux entiers ou de transformer des idées en animations, l'intelligence artificielle (IA) était au cur de la Gamescom 2023, l'un des plus grands salons de l'industrie du jeu vidéo. Mais même ce secteur ultra-connecté regarde l'innovation avec circonspection, craignant que des emplois ne soient licenciés et que des créations artistiques ne soient usurpées. En 2023, Julien Millet, ingénieur en IA et fondateur du studio United Bits Game, qui a participé au salon, a déclaré : "L'IA est vraiment un tournant", ajoutant : "Je suis inquiet pour ces emplois".
En 2026, ces inquiétudes se sont en partie réalisées, l'IA étant l'une des raisons des licenciements dans le secteur du jeu vidéo. Récemment, il semblerait que les futurs projets de Warhorse Studios, le développeur de Kingdom Come: Deliverance 2, ne soient plus entièrement traduits par des humains. Un message a été publié sur le subreddit du jeu par Max Hejtmánek, traducteur et éditeur tchèque-anglais sur le dernier jeu du développeur, dans lequel il affirmait avoir été licencié, le 27 mars, « au profit de l'utilisation de l'IA pour toutes les traductions à venir ».
Le message, qui a été vérifié par l'un des modérateurs du subreddit, expliquait que Hejtmánek avait été « invité à une réunion où on lui a rapidement annoncé que, dans le but de « rendre l'entreprise plus efficace » et de « réaliser des économies », à partir du mois prochain, son poste au sein de l'entreprise deviendrait « obsolète » ». Hejtmánek a expliqué que des discussions sur l'utilisation de l'IA avaient déjà eu lieu par le passé, ce à quoi il s'était « toujours fermement et ouvertement opposé », mais que cela n'avait jamais atteint un niveau tel qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son emploi.
« Je me sens incroyablement trahi par la direction de lentreprise à laquelle je me suis beaucoup attaché ces quatre dernières années, et jai le cur brisé à lidée de ne plus voir mes amis et collègues au bureau tous les jours », a poursuivi Hejtmánek. « Je veux que vous sachiez que lutilisation croissante de lIA affecte considérablement les personnes travaillant dans lindustrie du jeu vidéo et bien dautres encore, et jai pensé que vous deviez savoir à quel point lentreprise qui crée les jeux que vous aimez valorise le travail de ses employés, sans parler de lenvironnement. »
Bien que Warhorse nait pas commenté publiquement lutilisation de lIA au sein du studio, le cofondateur de celui-ci, Daniel Vávra, a fait plusieurs déclarations en faveur de cette technologie. Il a même avancé l'idée que les jeux pourraient être « traduits et doublés dans toutes les langues dès leur sortie » grâce à l'IA, ce qui rend les affirmations de Hejtmánek peu farfelues. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement sur quoi Warhorse travaille actuellement, mais il semble qu'il vaille la peine de garder un il sur une éventuelle mention de l'IA, ou son absence, sur une hypothétique future page Steam.
Selon un rapport de 2024, lindustrie du jeu vidéo, avec ses revenus colossaux de près de 200 milliards de dollars, est en train de subir une transformation majeure....
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