Salesforce a annoncé plus de 30 nouvelles fonctionnalités d'IA pour Slackbot, le faisant passer du statut d'assistant personnel à celui de coéquipier collaboratif et sensible au contexte

Salesforce, Inc. est une entreprise américaine de logiciels en cloud dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle propose des applications axées sur la vente, le service client, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'IA agentique et le développement d'applications. Fondée en mars 1999 par Marc Benioff, ancien cadre chez Oracle, Salesforce a connu une croissance rapide et est entrée en bourse en 2004. En mars 2026, Salesforce affichait une capitalisation boursière d'environ 186 milliards de dollars américains.
Depuis octobre 2025, Salesforce transforme Slack en un hub IA grâce à l'intégration d'Agent360. Dévoilé lors du Dreamforce 2025, l'assistant IA repensé de Slack se connecte directement à la suite Agentforce de Salesforce, offrant aux entreprises un hub centralisé pour les agents, les données et l'automatisation. La société a présenté cette refonte comme un système d'exploitation unificateur qui stimulera la productivité et centralisera de manière transparente la collaboration entre les personnes, l'IA et les agents.
En janvier 2025, Slack a introduit une mise à niveau importante de son assistant intégré, Slackbot, le transformant en un agent IA équipé pour aider les utilisateurs dans diverses tâches professionnelles. Cette mise à jour permet à Slackbot de gérer des fonctions telles que la recherche d'informations, la rédaction d'e-mails et la planification de réunions directement au sein de la plateforme de communication.
Récemment, Salesforce a annoncé plus de 30 nouvelles fonctionnalités d'IA pour Slackbot, le transformant d'un assistant personnel en un coéquipier collaboratif et sensible au contexte. Grâce à ces mises à jour, Slackbot fonctionne désormais comme un assistant de réunion, fournissant une transcription automatisée des réunions et la prise de notes avec accès au contexte métier. Les équipes peuvent tirer parti de compétences IA réutilisables, ce qui leur permet de définir des tâches et dautomatiser leur exécution lorsque Slackbot détecte des invites pertinentes.
Pour optimiser lefficacité des workflows, Slackbot intègre désormais la fonctionnalité client MCP, lui permettant dacheminer les demandes ou les questions vers Agentforce ou tout autre système dentreprise adapté sans intervention de lutilisateur. De plus, les petites entreprises bénéficient désormais doutils de gestion de la relation client natifs au sein de Slackbot : celui-ci surveille les canaux, suit les interactions avec les clients et met à jour automatiquement les opportunités, les contacts et les notes dappel.
Par la suite, les utilisateurs professionnels de Salesforce peuvent interagir avec lensemble de la plateforme Customer 360 via Slackbot, en gérant les comptes, en acheminant les dossiers et en déclenchant des workflows de manière conversationnelle sans ouvrir les applications Salesforce. Les nouvelles fonctionnalités introduisent également la saisie vocale, des compétences de recherche approfondie et des invites partageables, tandis que la fonction de mémoire de Slackbot sadapte aux préférences et aux workflows des utilisateurs, offrant une assistance de plus en plus pertinente au fil du temps.
Actuellement, Slackbot est disponible dans les formules Slack Business+ et Enterprise+. À partir du mois d'avril, les utilisateurs des formules Free et Pro bénéficieront de conversations incluses pour une expérience pratique de Slackbot.
Cependant, cette annonce fait craindre une nouvelle hausse des prix. En effet, Slack a été racheté par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars en 2021. Salesforce avait alors annoncé qu'il augmenterait ses prix de 6 % en moyenne sur plusieurs de ses produits phares, notamment les références Enterprise et Unlimited de Sales Cloud, Service Cloud, Field Service et certaines références Industries Clouds.
Un exemple, en septembre 2025, Hack Club, un réseau mondial de codage pour lycéens dirigé par des étudiants et une organisation à but non lucratif, a publié une lettre ouverte accusant Slack de les extorquer. Le groupe utilise Slack depuis 11 ans pour communiquer avec sa communauté mondiale. Slack a décidé il y a quelques années de faire passer son offre gratuite pour les organismes à but non lucratif à un forfait de 5 000 dollars par an, ce que Hack Club a accepté de payer sans hésiter. Mais Slack était revenu à la charge, annonçant subitement « une augmentation supplémentaire de 50 000 dollars cette semaine et de 200 000 dollars par an ». Slack menace de supprimer leurs données si la facture n'est pas payée.
Voici un extrait de l'annonce...
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