OpenAI a clôturé son dernier tour de table avec 122 milliards $ de capitaux engagés, pour une valorisation post-financement de 852 milliards $

Selon un nouveau rapport, OpenAI a clôturé son dernier tour de table avec 122 milliards de dollars de capitaux engagés, pour une valorisation post-financement de 852 milliards de dollars. Cette levée de fonds record souligne la croissance rapide de l'entreprise et son rôle central dans la course mondiale à l'IA. Avec ce nouveau financement et cette valorisation élevée, la pression sexerce désormais sur Sam Altman, PDG dOpenAI, pour quil assure une croissance durable et justifie la valorisation de lentreprise. OpenAI serait en train de revoir ses dépenses et de réduire certains projets afin de se concentrer sur lefficacité.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes surpassant les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».
OpenAI est largement reconnue pour le développement de la famille de grands modèles de langag GPT, de la série DALL-E de modèles de synthèse d'images à partir de texte et de la série Sora de modèles de synthèse de vidéos à partir de texte, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Selon un nouveau rapport, OpenAI a clôturé son dernier tour de table avec 122 milliards de dollars de capitaux engagés, pour une valorisation post-financement de 852 milliards de dollars. Cette levée de fonds record souligne la croissance rapide de l'entreprise et son rôle central dans la course mondiale à l'IA. Ce tour de table a été co-dirigé par SoftBank, en collaboration avec des investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et D. E. Shaw Ventures.
Dans un communiqué de presse, OpenAI a déclaré : « L'IA stimule les gains de productivité, accélère les découvertes scientifiques et élargit les possibilités de création pour les individus et les organisations. » « Ce financement nous donne les ressources nécessaires pour continuer à jouer un rôle de premier plan à l'échelle qu'exige le moment présent », a ajouté l'entreprise.
Avec ce nouveau financement et cette valorisation élevée, la pression sexerce désormais sur Sam Altman, PDG dOpenAI, pour quil assure une croissance durable et justifie la valorisation de lentreprise. OpenAI serait en train de revoir ses dépenses et de réduire certains projets afin de se concentrer sur lefficacité. Lentreprise a reconnu limportance de ce moment, déclarant : « Des moments comme celui-ci ne se présentent pas souvent. » Elle a ajouté que cet investissement aiderait à construire la « couche dinfrastructure pour lintelligence elle-même ».
« Au cours des générations précédentes, les marchés financiers ont contribué à la mise en place des systèmes qui ont défini les économies modernes, de lélectricité aux autoroutes en passant par Internet », a déclaré OpenAI, ajoutant : « Nous vivons à nouveau un moment de ce type. Les capitaux déployés aujourdhui contribuent à la mise en place de la couche dinfrastructure pour lintelligence elle-même. Au fil du temps, cette valeur reviendra dans léconomie, vers les entreprises, les communautés et, de plus en plus, vers les particuliers. »
OpenAI investit également dans linfrastructure informatique et dans des partenariats avec des fournisseurs de cloud et des fabricants de puces afin de répondre à la demande croissante en systèmes dIA. Lentreprise a déclaré que son objectif à long terme était délargir laccès à lIA tout en améliorant les performances et en réduisant les coûts. Malgré une croissance rapide, OpenAI nest pas encore rentable, et sa prochaine phase sera suivie de près par les investisseurs et lensemble du secteur technologique.
Au début de l'année, des documents internes d'OpenAI ont révélé que l'entreprise prévoit que le spécialiste de l'IA devrait enregistrer des pertes totales de 14 milliards de dollars en 2026. Il est également affirmé qu'OpenAI continuera à enregistrer des pertes colossales, totalisant 44 milliards de dollars jusqu'en 2029, date à laquelle l'entreprise ne se contentera pas de réaliser des bénéfices, mais générera des revenus comparables à ceux de Nvidia.
Mais l'entreprise a fait état d'une forte croissance, ChatGPT comptant désormais plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions d'abonnés. OpenAI a déclaré générer 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois, après avoir atteint 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel peu après le lancement de ChatGPT en 2022. Le dernier tour de financement a vu la participation d'investisseurs majeurs, notamment SoftBank, Amazon, Nvidia, Microsoft et plusieurs institutions mondiales.
À mesure que lIA simpose comme un pilier de léconomie numérique, certaines entreprises finissent par être perçues comme intouchables. OpenAI incarne parfaitement cette tentation : omniprésente, technologiquement dominante et au cur de multiples chaînes de valeur. Pourtant, selon lanalyse dun économiste reconnue, cette entreprise est loin dêtre « trop grande pour échouer ». Au contraire, elle concentrerait plusieurs vulnérabilités structurelles qui rappellent que, même dans lIA, les lois économiques restent implacables. Pourquoi est-ce important ? Le créateur de ChatGPT occupe une place tellement centrale dans l'ensemble de l'économie de l'IA que d'autres entreprises et investisseurs pourraient se retrouver exposés à un risque important.
Source : OpenAI
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