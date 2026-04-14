Mark Zuckerberg serait en train de développer un clone IA destiné à le remplacer lors des réunions, cette version IA de Zuckerberg est entraînée à reproduire ses manières, son ton et ses déclarations publiques

Selon un nouveau rapport du Financial Times, Meta développe une version photoréaliste et alimentée par l'IA de son PDG Mark Zuckerberg, destinée à interagir avec les employés en son nom. Ce projet en est encore à ses débuts, a rapporté le journal. Zuckerberg participe directement à l'entraînement et aux tests du personnage IA, rapporte le Financial Times. Le système s'appuie sur ses schémas de langage, son ton et ses déclarations publiques, et a été alimenté par ses opinions actuelles sur l'orientation de l'entreprise, le tout dans le but de permettre aux employés de se sentir plus proches de lui.
Mark Zuckerberg, né le 14 mai 1984, est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur du site et réseau social Facebook en 2004. Mark Zuckerberg est actuellement un actionnaire important et le dirigeant de Meta. En janvier 2026, sa fortune personnelle est estimée à environ 230,7 milliards de dollars, ce qui le place parmi les personnes les plus riches au monde. Des rapports ont qualifié la gouvernance de Facebook et Meta de « structure décisionnelle la plus centralisée » et que « le PDG Mark Zuckerberg disposait d'un pouvoir excessif ». Selon Forbes, la fortune estimée de Zuckerberg s'élevait à 220 milliards de dollars américains en décembre 2025.
En mars, un rapport a révélé que Mark Zuckerberg serait en train de développer un agent IA spécialement conçu pour l'aider à faire son propre travail, et celui-ci est déjà opérationnel, bien que sous une forme limitée. Cela fait de lui le premier grand patron de la tech à faire passer le débat du domaine philosophique au domaine pratique, après que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que diriger une entreprise pourrait en fait être l'une des tâches les plus faciles pour l'IA à prendre en charge à terme.
Selon le Wall Street Journal, ce que lon appelle l« agent PDG » de Zuckerberg laide actuellement à récupérer des informations plus rapidement, des réponses quil devrait normalement obtenir en passant par plusieurs niveaux hiérarchiques. Loutil est encore en cours de développement, mais il reflète une volonté plus large chez Meta daplatir son organisation de 78 000 personnes et de réduire la bureaucratie interne grâce à lIA.
Selon un nouveau rapport du Financial Times, Meta développe une version photoréaliste et alimentée par l'IA de son PDG Mark Zuckerberg, destinée à interagir avec les employés en son nom. Ce projet en est encore à ses débuts, a rapporté le journal. Zuckerberg participe directement à l'entraînement et aux tests du personnage IA, rapporte le Financial Times. Le système s'appuie sur ses schémas de langage, son ton et ses déclarations publiques, et a été alimenté par ses opinions actuelles sur l'orientation de l'entreprise, le tout dans le but de permettre aux employés de se sentir plus proches de lui.
Un projet distinct, rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal, concerne un « agent PDG » conçu pour gérer directement certaines tâches pour Zuckerberg, comme la recherche d'informations à la demande, une initiative sans rapport avec le personnage IA. Selon le Financial Times, Zuckerberg s'implique davantage dans la supervision des travaux de l'entreprise en matière d'IA, consacrant jusqu'à cinq à dix heures par semaine au codage et participant à des sessions de revue technique.
Le Financial Times a rapporté que les Superintelligence Labs récemment créés par Meta sont à lorigine dune nouvelle vague de développement de personnages. Ce travail sinscrit dans un effort plus large visant à créer des personnages numériques réalistes, pilotés par lIA, capables de converser en temps réel avec les utilisateurs. Le projet d'IA de Zuckerberg s'inscrit dans une initiative plus large de Meta visant à réorienter l'entreprise vers l'intelligence artificielle. Zuckerberg s'est engagé à développer ce qu'il appelle une « superintelligence personnelle », alors que Meta s'efforce de rattraper son retard sur des rivaux tels qu'OpenAI et Google.
Meta n'en est pas à son coup d'essai en matière de personnages IA. Des chatbots inspirés de célébrités, parmi lesquels un personnage calqué sur Snoop Dogg, qui a cédé sa voix et son image à cette fin, ont fait leur apparition sur la plateforme en septembre 2023. Un outil lancé par la suite, baptisé AI Studio, a ouvert la création de personnages aux utilisateurs lambda et a permis aux créateurs de déployer des versions IA deux-mêmes auprès de leur public. Le programme a rencontré des difficultés lorsquil est apparu que certains utilisateurs avaient créé des personnages à caractère sexuellement explicite, suscitant linquiétude des régulateurs et des défenseurs de la protection de lenfance. En réponse, Meta a pris des mesures en janvier pour empêcher les adolescents d'accéder à ses personnages IA.
Les Superintelligence Labs de Meta ont publié leur premier grand modèle de langage, appelé Muse Spark. Ce modèle, développé sous le nom de code interne Avocado, est optimisé pour la vitesse et restera propriétaire, s'écartant ainsi de l'approche open source adoptée précédemment par Meta. L'action Meta a progressé d'environ 7 % à la suite de cette annonce. Par ailleurs, le pari initial de l'entreprise sur le métaverse a été de fait abandonné. Meta a annoncé que Horizon Worlds, sa plateforme de réalité virtuelle sociale, serait retirée des casques Quest d'ici le 15 juin.
Reality Labs, la division chargée de ce projet, a accumulé près de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020, et a fait l'objet d'une réévaluation majeure. Lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a évoqué les récentes suppressions de postes au sein de Reality Labs, la division de l'entreprise chargée des projets de réalité virtuelle et de métaverse. Il a reconnu la douleur causée par cette vague de licenciements et admis que les objectifs ambitieux de l'entreprise en matière de métavers ne s'étaient pas concrétisés comme prévu. Malgré la suppression de plusieurs produits de réalité virtuelle, le dirigeant a souligné que Meta continuait d'investir dans ce domaine, tout en se concentrant sur les wearables et les lunettes intelligentes.
Source : The Financial Times
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