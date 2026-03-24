Sundar Pichai, PDG de Google, affirme que l'IA pourrait faire son travail, tandis que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s'efforce déjà de le prouver en développant un agent IA spécialement conçu pour l'aider

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, serait en train de développer un agent IA spécialement conçu pour l'aider à faire son propre travail et celui-ci est déjà opérationnel, bien que sous une forme limitée. Selon le Wall Street Journal, ce que lon appelle l« agent PDG » de Zuckerberg laide actuellement à récupérer des informations plus rapidement des réponses quil devrait normalement obtenir en passant par plusieurs niveaux hiérarchiques. Ce rapport intervient après que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré à la BBC que diriger une entreprise pourrait en fait être l'une des tâches les plus faciles pour l'IA à prendre en charge à terme.
L'IA semble devenir une menace de plus en plus crédible pour les PDG. L'amélioration continue des grands modèles de langage (LLM) permet d'optimiser les performances de l'IA en matière d'analyse de marché, d'identification des tendances, de communication et de prise de décision. Il s'agit de quatre des principales tâches d'un PDG et l'IA semble de plus en plus capable de les accomplir. En outre, la rémunération des PDG est très élevée, ce qui signifie que les économies réalisées en les éliminant seront considérables.
En novembre 2025, Sundar Pichai, PDG de Google, a affirmé que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer. Le PDG de Google prévoit que l'IA prendra en charge des tâches complexes, y compris son propre travail, d'ici un an. « Je pense que le travail d'un PDG est peut-être l'une des tâches les plus faciles à accomplir pour une IA un jour », a-t-il déclaré. Pichai n'a pas précisé quelles fonctions de direction pourraient être automatisées en premier, mais il a présenté la transition à venir comme un processus dans lequel certains emplois disparaîtront, d'autres « évolueront et se transformeront », et les gens « devront s'adapter ».
Les remarques de Pichai le placent clairement dans un groupe croissant de dirigeants du secteur technologique qui ont publiquement reconnu que leurs propres rôles pourraient être confiés à des algorithmes. Récemment, un rapport a révélé la position de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, sur le sujet. Mark Zuckerberg a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le PDG et l'actionnaire majoritaire. Des rapports ont qualifié la gouvernance de Facebook et Meta de « structure décisionnelle la plus centralisée » et que « le PDG Mark Zuckerberg disposait d'un pouvoir excessif ». Selon Forbes, la fortune estimée de Zuckerberg s'élevait à 220 milliards de dollars américains en décembre 2025. Concernant,
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, serait en train de développer un agent IA spécialement conçu pour l'aider à faire son propre travail et celui-ci est déjà opérationnel, bien que sous une forme limitée. Cela fait de lui le premier grand patron de la tech à faire passer le débat du domaine philosophique au domaine pratique, après que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré à la BBC que diriger une entreprise pourrait en fait être l'une des tâches les plus faciles pour l'IA à prendre en charge à terme.
Selon le Wall Street Journal, ce que lon appelle l« agent PDG » de Zuckerberg laide actuellement à récupérer des informations plus rapidement des réponses quil devrait normalement obtenir en passant par plusieurs niveaux hiérarchiques. Loutil est encore en cours de développement, mais il reflète une volonté plus large chez Meta daplatir son organisation de 78 000 personnes et de réduire la bureaucratie interne grâce à lIA.
Les employés de toute l'entreprise ont également développé leurs propres outils d'agent personnel : l'un d'entre eux, appelé My Claw, peut accéder aux historiques de discussion et aux fichiers de travail, et peut même envoyer des messages à des collègues au nom d'un employé. Un autre, appelé Second Brain, développé à partir de Claude par un employé de Meta, fonctionne comme « un chef de cabinet IA », selon un message interne l'annonçant, comme l'a constaté le WSJ.
Les PDG des géants de la tech s'empressent d'affirmer que l'IA pourrait les remplacer
Les commentaires de Pichai à la BBC en novembre 2025 ont lancé le débat. « Je pense que ce que fait un PDG est peut-être l'une des tâches les plus faciles qu'une IA pourra accomplir un jour », a-t-il déclaré, ajoutant que l'IA agentique des modèles capables d'agir de manière autonome au nom d'un utilisateur deviendrait bien plus performante au cours des 12 prochains mois. Il a également reconnu le revers de la médaille : des suppressions demplois sont à prévoir, et « les gens devront sadapter ».
Sam Altman, dOpenAI, avait tenu des propos étonnamment similaires, déclarant lors dun événement Axel Springer quil serait « tout simplement enthousiaste » si lIA devenait un meilleur PDG dOpenAI que lui. Même Sebastian Siemiatkowski, de Klarna, a publié sur X que lIA est « capable de faire tous nos emplois, y compris le mien ». Cela dit, Jensen Huang, de Nvidia, a vivement réagi, qualifiant lidée que lIA puisse prendre sa place de « totalement irréaliste » et affirmant que le remplacement massif des travailleurs par lIA est encore loin dêtre une réalité.
Pourtant, Mo Gawdat, l'ancien directeur commercial de Google X, a dressé un tableau sombre de l'avenir de l'IA. Selon lui, l'IA ne se contentera pas de prendre des emplois, mais provoquera une période de « 15 ans d'enfer » qui débutera plus tôt que nous le pensons. Gawdat a mis en garde contre le déplacement massif d'emplois, touchant même des professions que l'on croyait à l'abri... même des fonctions comme PDG. Il a expliqué que les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués seront en mesure de reproduire les compétences humaines de manière plus efficace et à moindre coût, rendant de nombreux postes superflus.
Ce qui rend le point de vue de Zuckerberg intéressant, cest quil fait passer le débat du domaine philosophique au domaine pratique. Meta a officiellement lié l'adoption d'outils d'IA aux évaluations de performance des employés, et l'atmosphère interne, selon des personnes proches du dossier, rappelle la culture chaotique et effrénée de l'ère Facebook. Certains employés trouvent cela stimulant. D'autres s'inquiètent en silence de ce qui va suivre.
Ces rapports rappellent qu'en février 2026, les employés d'Uber ont poussé l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) à un niveau supérieur en créant un chatbot interne inspiré du PDG Dara Khosrowshahi, que le personnel utilise pour s'entraîner à présenter ses idées avant de les soumettre à leur supérieur. Cette révélation, partagée par Khalosrowshahi lui-même, donne un aperçu de la profondeur avec laquelle les outils d'IA s'intègrent dans la culture d'entreprise du géant du transport à la demande. Il s'agit d'un exemple original d'innovation ascendante en matière d'IA, qui montre que les employés n'utilisent pas seulement des outils prêts à l'emploi, mais créent également des solutions d'IA personnalisées pour naviguer dans la dynamique du lieu de travail.
Dans le cas de Meta, la question de savoir si l'IA peut réellement diriger une entreprise avec une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars reste ouverte. Mais au moins, l'expérience a déjà commencé.
Sources : BBC, WSJ
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Un PDG sur quatre admet que l'IA est une bulle spéculative, mais continuera d'investir massivement dans la technologie, malgré des bénéfices quasi inexistants et les préoccupations liées à la sécurité
Manus, de Meta, lance l'application de bureau « My Computer » dotée d'un agent IA capable d'organiser des dossiers, d'envoyer des e-mails et de créer des applications, mais aussi dangereux qu'OpenClaw
L'IA pourrait-elle remplacer les PDG ? L'IA s'améliore dans les tâches des PDG telles que l'analyse de marché et des tendance et pourrait permettre de réaliser des économies sur la rémunération élevée des PDG
Vous avez lu gratuitement 969 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.