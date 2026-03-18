En décembre 2025, le groupe technologique Meta, dirigé par Mark Zuckerberg, a annoncé l'acquisition de Manus, une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Cette opération permettra à Meta d'intégrer l'agent IA autonome de Manus à ses produits grand public et professionnels, prolongeant ainsi sa stratégie agressive de déploiement d'outils IA polyvalents à l'échelle mondiale. L'accord marque également un croisement rare entre les technologies américaines et chinoises, dans un contexte de rivalité technologique croissante entre les deux pays.
Récemment, Manus, anciennement un agent IA autonome basé sur le cloud, est désormais disponible sous forme d'application de bureau pour macOS et Windows. Cette transition permet à Manus d'interagir directement avec les fichiers locaux, les outils logiciels et les ressources système des utilisateurs. Avec l'introduction de My Computer, Manus peut exécuter des instructions en ligne de commande via le terminal local.
Cela permet à l'agent de lire, d'analyser et de modifier des fichiers sur la machine de l'utilisateur tout en lançant et en contrôlant des applications locales. Les développeurs en tirent particulièrement profit, car Manus exploite désormais les environnements de programmation locaux et les outils en ligne de commande tels que Python, Node.js, Swift et Xcode, automatisant ainsi les tâches tout au long du cycle de développement, de l'écriture du code au débogage.
Suite à l'extension de ses capacités locales, Manus peut également exploiter les GPU connectés, ce qui permet de former des modèles d'apprentissage automatique ou d'exécuter l'inférence de grands modèles linguistiques directement sur le matériel de l'utilisateur. Cela permet de transformer un Mac mini ou un appareil similaire en un assistant IA dédié et toujours disponible. Afin de préserver le contrôle et la sécurité de l'utilisateur, chaque commande en ligne de commande nécessite une approbation explicite. Les utilisateurs peuvent choisir d'autoriser les commandes individuellement ou de définir des opérations de confiance à exécuter automatiquement. My Computer est désormais disponible pour tous les utilisateurs de macOS et Windows.
Voici la présentation de la fonctionnalité « My Computer » de Manus :
Présentation de « My Computer »
Jusqu'à aujourd'hui, Manus évoluait exclusivement dans le cloud.
Le bac à sable cloud a bien servi Manus. Au sein d'un environnement isolé et sécurisé, il dispose de tout ce dont un agent IA a besoin : une connexion réseau, une ligne de commande, un système de fichiers et un navigateur. C'est là que réside la puissance de Manus en tant qu'agent IA généraliste, toujours en ligne et toujours prêt à l'emploi. Cependant, il y a toujours eu une limite fondamentale : votre travail le plus important se fait sur votre propre ordinateur. Vos fichiers de projet, vos environnements de développement et vos applications essentielles se trouvent tous en local, et non dans le cloud.
Aujourdhui, nous comblons cette lacune.
Découvrez « My Computer », la fonctionnalité centrale de la nouvelle application Manus Desktop. Elle fait sortir Manus du cloud pour lamener sur votre ordinateur, lui permettant ainsi de travailler directement avec vos fichiers, outils et applications locaux.
Comment Manus interagit avec votre ordinateur
Grâce à l'application Manus Desktop, Manus exécute des instructions en ligne de commande (CLI) dans le terminal de votre ordinateur. Cela lui permet de lire, d'analyser et de modifier des fichiers locaux, ainsi que de lancer et de contrôler vos applications locales.
Cela peut sembler simple, mais la puissance de la ligne de commande permet une vaste gamme d'actions automatisées.
Prenons l'exemple d'une fleuriste qui a des milliers de photos non triées sur son ordinateur : bouquets, plantes en pot, photos de clients et bien plus encore, le tout dans un seul dossier désorganisé. Il lui suffit de demander à Manus : « Organise les photos de ma boutique de fleurs. » Manus analyse alors les fichiers, identifie le contenu de chaque image, crée des sous-dossiers classés par catégorie et trie chaque photo en conséquence. En quelques minutes, une bibliothèque de ressources claire et structurée émerge du chaos.
Ou imaginez un comptable qui doit renommer des centaines de factures selon un format standard. Une tâche qui prendrait tout un après-midi à effectuer manuellement, Manus peut la réaliser en quelques minutes à laide de quelques commandes dans le terminal.
Ces tâches de gestion de fichiers peuvent sembler simples, mais elles sont...
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