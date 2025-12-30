Envoyé par Manus Envoyé par



La nouvelle est tombée, et elle est importante : Manus rejoint Meta.



Cette annonce est plus qu'un simple titre  c'est une validation de notre travail pionnier avec des Agents d'IA Générale.



Depuis son lancement, Manus s'est concentré sur la création d'un agent d'IA à usage général conçu pour aider les utilisateurs à s'attaquer à la recherche, à l'automatisation et aux tâches complexes. Grâce à une itération continue du produit, nous avons travaillé dur pour rendre ces capacités plus fiables et utiles dans un éventail croissant de cas d'utilisation réels. En seulement quelques mois, notre agent a traité plus de 147 trillions de tokens et a permis la création de plus de 80 millions d'ordinateurs virtuels.



Nous croyons au potentiel des agents autonomes, et ce développement renforce le rôle de Manus en tant que couche d'exécution  transformant les capacités avancées de l'IA en systèmes évolutifs et fiables capables de réaliser des travaux de bout en bout dans des environnements réels.



Notre priorité absolue est de garantir que ce changement ne perturbera pas nos clients. Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement aux produits via notre application et notre site web. L'entreprise continuera à opérer depuis Singapour.



Notre solution génère de la valeur pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier aujourd'hui. Avec le temps, nous espérons étendre cet abonnement à des millions d'entreprises et à des milliards de personnes sur les plateformes de Meta.



« Rejoindre Meta nous permet de construire sur une base plus solide et plus durable sans changer la façon dont Manus fonctionne ou dont les décisions sont prises », a déclaré Xiao Hong, PDG de Manus. « Nous sommes enthousiastes quant à ce que l'avenir nous réserve avec Meta et Manus travaillant ensemble, et nous continuerons à faire évoluer le produit et à servir les utilisateurs qui ont défini Manus depuis le début. »

