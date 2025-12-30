IdentifiantMot de passe
Meta de Mark Zuckerberg rachète la société chinoise d'IA Manus, clôturant une année riche en initiatives dans le domaine de l'IA : "l'agent IA autonome contribuera à améliorer la vie de milliards de personnes"

Le , par Anthony
0 commentaire

0PARTAGES

4  0 
Le groupe technologique Meta, dirigé par Mark Zuckerberg, a annoncé l'acquisition de Manus, une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Cette opération permettra à Meta d'intégrer l'agent IA autonome de Manus à ses produits grand public et professionnels, prolongeant ainsi sa stratégie agressive de déploiement d'outils IA polyvalents à l'échelle mondiale. L'accord marque également un croisement rare entre les technologies américaines et chinoises, dans un contexte de rivalité technologique croissante entre les deux pays.

Manus (qui signifie « main » en latin) est un agent d'IA autonome développé par la même start-up qui a créé Monica, dont le siège social est situé à Singapour. Cet agent est conçu pour effectuer de manière indépendante des tâches complexes du monde réel sans guidance humaine directe ou continue. Certains médias l'ont présenté comme l'un des premiers agents autonomes au monde capable, semble-t-il, de penser de manière indépendante, de planifier de manière dynamique et de prendre des décisions.

Cette acquisition s'inscrit dans une évolution plus large du rôle de l'IA au sein des entreprises. Au début de l'année 2025, le directeur des systèmes d'information de Goldman Sachs a déclaré que la gestion des agents IA comme de véritables employés constituait le défi de l'année. Il a précisé que les capacités des modèles d'IA à planifier et à exécuter des tâches complexes et de longue haleine pour le compte des humains commenceraient à se développer, créant ainsi les conditions pour que les entreprises finissent par « employer » et former des travailleurs IA pour qu'ils fassent partie d'équipes hybrides composées d'humains et d'IA travaillant ensemble.

Le 29 décembre dernier, le géant technologique Meta a annoncé le rachat de la start-up spécialisée dans l'IA Manus, dans le cadre d'un rare croisement entre les technologies américaines et chinoises, alors que Washington et Pékin se livrent une rivalité technologique acharnée. Meta a déclaré que cette acquisition lui permettrait de reprendre l'exploitation de l'agent IA autonome de Manus et d'intégrer cette technologie à ses propres produits.


Fondée en Chine en 2022, mais ayant déménagé à Singapour plus tôt cette année, Manus présente son agent comme un « collègue virtuel » capable de « planifier, exécuter et livrer des produits finis de A à Z ».

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a déclaré que cet accord permettrait à des milliards de personnes dans le monde entier de bénéficier de l'un des « principaux agents autonomes polyvalents ».

« Le talent exceptionnel de Manus viendra renforcer l'équipe de Meta afin de fournir des agents polyvalents pour l'ensemble de nos produits grand public et professionnels, y compris Meta AI », a déclaré la société californienne dans un communiqué. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Manus et de contribuer à améliorer la vie de milliards de personnes et de millions d'entreprises grâce à leur technologie. »

Le fondateur et PDG de Manus, Xiao Hong, a salué cet accord comme une réponse aux sceptiques de l'IA autonome.

« On nous a dit que c'était trop tôt, trop ambitieux, trop difficile. Mais nous avons continué à construire. Malgré les doutes, les revers et les innombrables nuits passées à nous demander si nous poursuivions l'impossible. Ce n'était pas le cas », a déclaré Xiao Hong sur les réseaux sociaux.

« L'ère de l'IA qui ne se contente pas de parler, mais qui agit, crée et produit, ne fait que commencer », a ajouté le PDG de Manus. « Et aujourd'hui, nous pouvons la développer à une échelle que nous n'aurions jamais pu imaginer. »


Les conditions financières de l'accord n'ont pas encore été divulguées.

Manus, qui affirme avoir créé plus de 80 millions d'ordinateurs virtuels, a fait beaucoup parler de lui dans les milieux technologiques dès son lancement en mars 2025, suscitant des comparaisons avec l'engouement qui avait entouré l'arrivée du chatbot DeepSeek développé en Chine.

Les analystes technologiques ont émis des avis mitigés sur l'agent de Manus, dont les capacités incluent la création d'itinéraires de voyage et l'analyse d'actions avec une intervention humaine minimale.

Au début du mois de décembre, Manus a annoncé que son chiffre d'affaires annuel récurrent avait dépassé les 100 millions de dollars, affirmant être la start-up la plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap.

L'annonce par Manus de son rachat par Meta est présenté ci-dessous :

Citation Envoyé par Manus

La nouvelle est tombée, et elle est importante : Manus rejoint Meta.

Cette annonce est plus qu'un simple titre  c'est une validation de notre travail pionnier avec des Agents d'IA Générale.

Depuis son lancement, Manus s'est concentré sur la création d'un agent d'IA à usage général conçu pour aider les utilisateurs à s'attaquer à la recherche, à l'automatisation et aux tâches complexes. Grâce à une itération continue du produit, nous avons travaillé dur pour rendre ces capacités plus fiables et utiles dans un éventail croissant de cas d'utilisation réels. En seulement quelques mois, notre agent a traité plus de 147 trillions de tokens et a permis la création de plus de 80 millions d'ordinateurs virtuels.

Nous croyons au potentiel des agents autonomes, et ce développement renforce le rôle de Manus en tant que couche d'exécution  transformant les capacités avancées de l'IA en systèmes évolutifs et fiables capables de réaliser des travaux de bout en bout dans des environnements réels.

Notre priorité absolue est de garantir que ce changement ne perturbera pas nos clients. Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement aux produits via notre application et notre site web. L'entreprise continuera à opérer depuis Singapour.

Notre solution génère de la valeur pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier aujourd'hui. Avec le temps, nous espérons étendre cet abonnement à des millions d'entreprises et à des milliards de personnes sur les plateformes de Meta.

« Rejoindre Meta nous permet de construire sur une base plus solide et plus durable sans changer la façon dont Manus fonctionne ou dont les décisions sont prises », a déclaré Xiao Hong, PDG de Manus. « Nous sommes enthousiastes quant à ce que l'avenir nous réserve avec Meta et Manus travaillant ensemble, et nous continuerons à faire évoluer le produit et à servir les utilisateurs qui ont défini Manus depuis le début. »
Le communiqué de Meta concernant l'acquisition de la start-up Manus est disponible ci-après :

Citation Envoyé par Meta

Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards de personnes et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers nos produits.

Manus a développé l'un des principaux agents autonomes polyvalents capables d'exécuter de manière indépendante des tâches complexes telles que des études de marché, du codage et des analyses de données. Nous continuerons à exploiter et à commercialiser le service Manus, ainsi qu'à l'intégrer à nos produits.

Manus répond déjà aux besoins quotidiens de millions d'utilisateurs et d'entreprises à travers le monde. Elle a lancé son premier agent d'IA généraliste plus tôt cette année et a déjà fourni plus de 147 000 milliards de jetons et créé plus de 80 millions d'ordinateurs virtuels. Nous prévoyons d'étendre ce service à de nombreuses autres entreprises.

Le talent exceptionnel de Manus viendra renforcer l'équipe de Meta afin de fournir des agents polyvalents pour l'ensemble de nos produits grand public et professionnels, y compris Meta AI.

Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Manus et de contribuer à améliorer la vie de milliards de personnes et de millions d'entreprises grâce à leur technologie.
La récente décision de Meta vient s'inscrire dans un paysage technologique façonné par lascension de la Chine. Depuis le début des années 2000, le pays mise sur l'augmentation de son vivier d'ingénieurs, faisant passer leur nombre de 5,2 à 17,7 millions en l'espace de deux décennies. Selon plusieurs analyses, cette stratégie confère aujourdhui à la Chine un avantage compétitif majeur dans linnovation scientifique et technologique, lui permettant de rivaliser, voire de dépasser, les économies occidentales.

Sources : Manus, Meta

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?

