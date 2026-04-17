MZLA Technologies, filiale de Mozilla, annonce le lancement de Thunderbolt, un client d'IA d'entreprise open source conçu pour fonctionner sur l'infrastructure propre à une organisation

MZLA Technologies, filiale de Mozilla, a annoncé le lancement de Thunderbolt, un client IA d'entreprise open source conçu pour fonctionner sur l'infrastructure propre à une organisation plutôt que de s'appuyer sur des services IA hébergés. Thunderbolt est décrit comme un espace de travail IA extensible où le personnel peut interagir avec l'IA via des outils de chat, de recherche et d'analyse. Le client se connecte aux sources de données de l'entreprise et permet aux organisations de choisir les modèles d'IA qui s'exécutent derrière l'interface, qu'il s'agisse de services commerciaux, de modèles open source ou de systèmes hébergés localement.
La Fondation Mozilla est une organisation à but non lucratif créée pour soutenir et diriger le projet open source Mozilla. L'organisation définit les politiques qui régissent le développement, gère les éléments essentiels au bon fonctionnement de Mozilla et contrôle les marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle. Elle détient une filiale à but lucratif soumise à l'impôt, la Mozilla Corporation, qui emploie plusieurs développeurs Mozilla et gère les versions de Mozilla Firefox. La Fondation Mozilla est basée à Mountain View, en Californie, aux États-Unis. La Fondation Mozilla se décrit comme « une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation du choix et à la promotion de l'innovation sur Internet ».
MZLA Technologies, filiale de Mozilla, a annoncé le lancement de Thunderbolt, un client IA d'entreprise open source conçu pour fonctionner sur l'infrastructure propre à une organisation plutôt que de s'appuyer sur des services IA hébergés. Axée sur la propriété des données et l'auto-hébergement, cette solution fournit une couche client qui relie les modèles IA existants, les systèmes internes et les outils d'automatisation au sein d'une interface unique.
Thunderbolt est décrit comme un espace de travail IA extensible où le personnel peut interagir avec l'IA via des outils de chat, de recherche et d'analyse. Le client se connecte aux sources de données de l'entreprise et permet aux organisations de choisir les modèles d'IA qui s'exécutent derrière l'interface, qu'il s'agisse de services commerciaux, de modèles open source ou de systèmes hébergés localement.
Le système comprend des applications natives pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android, afin que le personnel puisse accéder au même environnement d'IA depuis des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables ou des appareils mobiles. Ryan Sipes, PDG de MZLA Technologies Corporation, a déclaré : « L'IA est trop importante pour être externalisée. Avec Thunderbolt, nous offrons aux organisations un client IA souverain qui leur permet de décider comment l'IA s'intègre dans leurs flux de travail sur leur infrastructure, avec leurs données et selon leurs propres conditions. »
Thunderbolt se connecte à linfrastructure existante à laide de protocoles ouverts et doutils éprouvés. La prise en charge inclut lintégration avec la plateforme Haystack de deepset, les serveurs Model Context Protocol et les agents Agent Client Protocol, permettant aux organisations de relier leurs pipelines internes et dautomatiser des tâches sans réécrire les systèmes existants.
L'intégration Haystack relie l'interface utilisateur aux outils d'orchestration backend chargés des modèles, de la récupération et des réponses automatisées. « L'intégration avec Haystack est une occasion naturelle d'étendre la souveraineté de Thunderbolt à l'infrastructure sous-jacente. Cela donne aux organisations le contrôle non seulement sur la manière dont elles interagissent avec l'IA, mais aussi sur la façon dont celle-ci est construite et exécutée », a ajouté Sipes.
Les fonctionnalités dautomatisation se concentrent sur les tâches planifiées et répétitives qui nécessitent normalement une supervision manuelle. Des tâches telles que la génération de briefings quotidiens, la surveillance de sujets sélectionnés, la compilation de rapports ou le déclenchement dactions en fonction des données entrantes peuvent être configurées au sein de lenvironnement client.
Les contrôles de sécurité sont gérés via des options de déploiement auto-hébergées et des paramètres de chiffrement, avec des restrictions daccès au niveau des appareils qui réduisent la dépendance vis-à-vis des services cloud externes où les politiques de traitement des données peuvent varier. De nombreuses entreprises traitent linterface et linfrastructure backend comme des couches distinctes. La combinaison des deux au sein dune seule architecture permet aux administrateurs de contrôler la manière dont les données circulent dans le système et dont les tâches automatisées sexécutent.
Les organisations souhaitant tester la plateforme peuvent sinscrire sur la liste dattente sur thunderbolt.io, tandis que les développeurs peuvent consulter ou télécharger le code source sur GitHub.
Cette annonce intervient dans un contexte où Firefox poursuit sa longue descente aux enfers. Depuis 2025, le navigateur peine à conserver ses utilisateurs et est descendu à une part de marché inquiétante de 2,39 %. Beaucoup sont sceptiques quant à sa survie. Les erreurs stratégiques de Mozilla et la baisse des performances techniques de Firefox sont la preuve d'un déclin terminal. Mozilla a ajouté pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox et a mis à jour sa politique de confidentialité pour le pire, provoquant un tollé. Il a été accusé d'ouvrir la voie à l'exploitation des données de navigation. Enfin, Mozilla veut passer de Firefox à l'IA open source et à des publicités « respectueuses » de la vie privée.
Source : Thunderbolt
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