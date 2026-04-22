une initiative d'Elon Musk qui contribue à enfler la bulle IA
Un accord récent prévoit que SpaceX collabore avec la startup Cursor pour concevoir une IA spécialisée dans la programmation informatique. Ce partenariat inclut une option d'achat permettant à la société de fusées d'Elon Musk d'acquérir la plateforme pour 60 milliards de dollars. Cette initiative stratégique vise à renforcer la valeur de SpaceX avant son introduction en bourse, tout en exploitant la puissance de calcul de son supercalculateur. Cette fusion potentielle consoliderait davantage l'empire technologique d'Elon Musk dans le secteur de l'IA générative. L'annonce intervient deux mois après que SpaceX a acquis la startup xAI créée par le milliardaire en 2023.
SpaceX a récemment conclu un accord majeur avec la startup Cursor pour développer conjointement une IA de nouvelle génération dédiée au codage et au travail intellectuel. Cet arrangement comprend une clause surprenante : une option d'achat de la célèbre plateforme de développement logiciel pour 60 milliards de dollars plus tard dans l'année. Elon Musk se lance dans la grande compétition des outils d'IA dédiés à la programmation informatique.
Le partenariat avec un leader de la catégorie de produits d'IA la plus en vogue et son rachat potentiel ne peuvent être envisagés que dans le contexte de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX. Les investisseurs cherchant à tirer davantage de valeur de cette introduction en bourse pourraient voir dans cet engagement avec Cursor un autre moyen d'extraire de la valeur du conglomérat technologique de plus en plus tentaculaire d'Elon Musk.
SpaceX a décrit ce partenariat comme un projet associant « les produits et la distribution de Cursor auprès dingénieurs logiciels experts » au superordinateur Colossus de l'entreprise de fusées. SpaceX affirme que Colossus dispose dune puissance de calcul équivalente à celle dun million de puces Nvidia H100.
Elon Musk enfle la bulle de l'IA avec des contrats faramineux
Cet accord ne surprendra pas ceux qui suivent de près l'évolution du secteur. La semaine dernière, on a appris que xAI allait commencer à louer de la puissance de calcul issue de ses centres de données à Cursor pour entraînement de ses modèles d'IA. Et le mois dernier, deux des principaux responsables techniques de Cursor, Andrew Milich et Jason Ginsberg, ont quitté l'entreprise pour rejoindre xAI, où ils relèvent tous deux directement d'Elon Musk.
En attendant une éventuelle acquisition, SpaceX pourrait choisir de verser 10 milliards de dollars à la startup en contrepartie de ses travaux. La valorisation proposée de 60 milliards de dollars témoigne d'une croissance exceptionnelle pour Cursor, qui n'était évaluée qu'à 2,5 milliards de dollars en janvier 2025.
La valorisation de Cursor a grimpé successivement à 9 milliards, puis à 29,3 milliards de dollars en novembre dernier. Cette manuvre s'inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser la valeur de SpaceX avant son introduction en bourse. En intégrant Cursor, Elon Musk renforce l'aspect conglomérat technologique de son empire, offrant aux investisseurs une exposition directe au secteur très porteur de l'IA appliquée au développement logiciel.
Chacun de ces montants représenterait une dépense considérable pour SpaceX. La société largement considérée comme étant déficitaire depuis lacquisition de xAI et du réseau social X. Le bref communiqué de SpaceX sur X (ex-Twitter) na pas précisé si lune ou lautre de ces transactions pourrait être réglée en actions SpaceX. Dans l'intervalle, cet accord pourrait pallier les faiblesses de chaque entreprise, mais il les met également en évidence.
Les limites technologiques de SpaceX et de Cursor inquiètent
L'acquisition de cette Cursor pourrait aider les outils de xAI à rivaliser avec le leader du marché, Anthropic, ainsi qu'avec les autres concurrents. Sergey Brin a chargé l'équipe d'intervention de Google d'aider ses outils d'IA agentique à rattraper leur retard, tandis que Sam Altman aurait déclaré l'état d'alerte « code rouge » chez OpenAI l'année dernière avant de fermer Sora pour se concentrer sur la super-application ChatGPT et son propre outil Codex.
Cependant, une faiblesse technologique persiste, car ni Cursor ni xAI ne possèdent actuellement de modèles propriétaires capables de rivaliser pleinement avec les offres de pointe d'OpenAI ou d'Anthropic. Cursor continue d'utiliser et de commercialiser l'accès aux modèles Claude et GPT, alors même que ces deux sociétés lancent leurs propres outils de programmation, une situation délicate que ce partenariat avec SpaceX pourrait résoudre à terme.
Envoyé par SpaceX
Les indemnités de rupture ne sont pas inhabituelles dans le cadre d'un projet d'acquisition, mais présenter cela comme « 10 milliards de dollars pour notre collaboration » dans le domaine de l'IA l'est. Selon les rapports, Elon Musk évalue l'ensemble de ses sociétés X à 1 250 milliards de dollars, et CNBC a indiqué il y a quelques jours que Cursor était en train de lever 2 milliards de dollars de fonds pour une valorisation de 50 milliards de dollars.
Conclusion
L'aboutissement de cette alliance pourrait marquer une mutation profonde pour SpaceX, l'éloignant de son rôle de simple transporteur spatial pour devenir le pilier central d'un conglomérat technologique ultra-intégré. En combinant la distribution de Cursor auprès des ingénieurs d'élite avec la puissance de calcul brute de Colossus, cette initiative cherche manifestement à créer un écosystème où le matériel de pointe et l'IA fusionnent pour dominer le secteur.
Mais la véritable épreuve pour l'entité fusionnée résidera dans sa capacité à s'affranchir de la dépendance technologique envers les modèles de ses rivaux directs pour proposer une alternative propriétaire réellement souveraine. Le nouveau partenariat entre SpaceX et Cursor sera scruté de près par le secteur.
Le succès de cette stratégie conditionnera laccueil de lintroduction en bourse de SpaceX, car l'entreprise devra prouver aux investisseurs que l'intégration d'une plateforme d'IA à une activité industrielle lourde peut générer une valeur ajoutée cohérente et durable malgré des besoins en capitaux massifs.
Source : SpaceX
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous du partenariat entre SpaceX d'Elon Musk et la startup Cursor ?
Le conglomérat technologique ultra-intégré qu'Elon Musk tente de bâtir va-t-il prospérer ? Pourquoi ?
Voir aussi
SpaceX acquiert la startup xAI, spécialisée dans l'IA, avant son éventuelle introduction en bourse. Elon Musk indique que l'acquisition ouvrira la voie au déploiement de centres de données en orbite
OpenAI s'en prend ouvertement à son principal concurrent Anthropic : « leur histoire est construite sur la peur, la restriction et l'idée qu'un petit groupe d'élites devrait contrôler l'IA »
Claude Mythos Preview : le modèle d'IA qu'Anthropic refuse de publier a trouvé une faille vieille de 27 ans dans OpenBSD en deux jours, l'IA détecte des failles que les pirates peuvent exploiter
Vous avez lu gratuitement 1 032 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.