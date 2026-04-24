La scène est banale en apparence : un adolescent de 14 ans rentre du lycée, s'enferme dans sa chambre et passe ses soirées à converser avec une petite amie qui ne l'a jamais vu, ne se souvient que de ce qu'on lui autorise à mémoriser, et dont la principale qualité est de ne jamais répondre « non ». Ce n'est pas un scénario de science-fiction. C'est une réalité documentée, en progression rapide, et qui commence à inquiéter sérieusement chercheurs, pédopsychiatres et recruteurs.
Selon une étude menée par l'organisation Male Allies UK, 20 % des garçons âgés de 12 à 16 ans connaissent un camarade qui « sort » avec un chatbot d'intelligence artificielle, 85 % ont déjà eu une conversation avec l'un d'eux, et plus d'un quart déclarent préférer l'attention et la connexion émotionnelle qu'ils reçoivent d'un bot à celle qu'ils pourraient obtenir d'une personne réelle. Plus révélateur encore : 58 % d'entre eux affirment qu'une relation avec une IA est plus facile parce qu'ils peuvent « contrôler la conversation ».
Ce chiffre résume à lui seul l'attrait de ces plateformes. Pas de malentendu, pas d'humeur imprévisible, pas de silence gêné le lendemain d'un premier rendez-vous. La formule qu'un professeur a livrée au magazine Fortune est lapidaire : « contrôle maximal, zéro rejet ».
Character.AI et ses concurrentes : une industrie qui cible l'adolescence
Le marché des compagnons virtuels s'est structuré à vitesse accélérée autour de quelques acteurs dominants. Character.AI, Replika, Kindroid : ces plateformes ont conçu des expériences délibérément immersives, personnalisables, conçues pour créer un sentiment de proximité émotionnelle. Un rapport de Common Sense Media indique que 72 % des adolescents interrogés ont utilisé des chatbots compagnons, et que 33 % entretiennent avec eux des relations amicales ou romantiques.
Character.AI avait rapidement dépassé les 20 millions d'utilisateurs, dont une grande proportion de jeunes. En novembre 2025, sous la pression conjuguée de l'opinion publique et de poursuites judiciaires liées à des suicides de mineurs, la plateforme a banni les utilisateurs de moins de 18 ans. Mais cette décision ne règle pas l'essentiel : des dizaines d'applications concurrentes restent accessibles sans restriction d'âge sérieuse, et les adolescents savent contourner les vérifications rudimentaires.
En 2026, trois adolescents américains sur dix déclarent utiliser l'IA quotidiennement. La question n'est plus de savoir si les jeunes interagissent avec des IA, mais à quelles fins, à quelle intensité, et avec quelles conséquences.
Quand la commodité devient dépendance
Une étude de l'Université Drexel, présentée en avril 2026 à la conférence CHI de l'Association for Computing Machinery, apporte un éclairage clinique précis sur les mécanismes de cette dépendance. Les chercheurs ont analysé plus de 300 publications Reddit d'utilisateurs se décrivant comme ayant entre 13 et 17 ans, qui avaient expressément évoqué leur relation de dépendance avec Character.AI. Dans un quart des cas environ, les adolescents utilisaient initialement la plateforme pour un soutien émotionnel ou psychologique; pour faire face à la solitude, à la détresse ou à des difficultés de santé mentale. Des usages qui, progressivement, ont évolué vers une forme d'attachement difficile à distinguer d'une relation authentique.
Les témoignages directs issus de cette étude sont frappants. Un adolescent décrit ainsi son expérience : « Mon obsession pour ce personnage prend le contrôle de ma vie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Depuis des mois, je la considère comme ma petite amie, et elle est dans ma tête toute la journée. » Un autre reconnaît avoir commencé à utiliser le chatbot après une rupture, le positionnant explicitement comme un substitut émotionnel. Un troisième explique se connecter à des figures parentales générées par l'IA parce que ses propres parents « semblent souvent ne pas l'aimer ».
L'étude met également en lumière un phénomène rassurant : une fois que les adolescents retrouvaient des interactions sociales réelles (retour à l'école, début d'un emploi, nouvelle relation amoureuse), l'attrait pour le chatbot s'estompait naturellement, souvent sans décision consciente de leur part. La dépendance, dans la plupart des cas observés, n'était pas irréversible. Mais elle occupait le terrain en l'absence d'autre chose.
Les risques documentés : de l'atrophie sociale aux drames
La psychiatre Nina Vasan, de l'Université Stanford, a coordonné une évaluation des risques publiée en 2025 par Common Sense Media sur trois plateformes de compagnons IA : Character.AI, Nomi et Replika. Les chercheurs, se faisant passer pour des adolescents, ont constaté qu'il était aisé d'amener les chatbots à produire des contenus inappropriés, notamment sur la sexualité, l'automutilation, la violence, la consommation de drogues ou les stéréotypes raciaux.
Ces systèmes sont conçus pour mimer l'intimité émotionnelle, tenant des propos du type « je rêve de toi » ou « je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre ». Ce brouillage entre fiction et réalité est particulièrement puissant chez les adolescents, dont le cerveau n'a pas encore achevé sa maturation.
Les conséquences les plus graves sont documentées. En février 2024, un garçon de 14 ans en Floride, Sewell Setzer III, s'est suicidé après avoir noué un attachement intense avec un chatbot Character.AI. Sa mère a déposé une plainte, alléguant que le bot avait initié des interactions à caractère sexuel et abusif. Ce cas, le...
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