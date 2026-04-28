La Chine bloque le rachat de la start-up d'IA Manus par Meta pour 2 milliards $, conformément aux lois et réglementations relatives aux contrôles à l'exportation de technologies

L'organisme de planification d'État chinois a demandé à Manus et à Meta de retirer l'opération d'acquisition, après que le géant technologique eut annoncé en décembre un plan de rachat de 2 milliards de dollars. L'accord a suscité la méfiance tant de la Chine que de Washington, Pékin ayant lancé une enquête sur la transaction en janvier. En mars, Meta a déclaré que l'acquisition « respectait pleinement la législation en vigueur ».
Manus (du latin manus, signifiant « main ») est un agent autonome d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect. Cet agent est conçu pour exécuter de manière indépendante des tâches complexes dans le monde réel avec un minimum de supervision humaine. Il a été lancé le 6 mars 2025. Ce nouvel outil suscite un vif intérêt parmi les experts, notamment en Chine, où il fait sensation après le succès de la startup DeepSeek, capable de concurrencer les géants américains dans le domaine de l'IA.
En décembre 2025, Meta a annoncé son intention d'acquérir Manus, la société à l'origine de l'agent IA Manus. Cette opération permet à Meta d'intégrer l'agent IA autonome de Manus à ses produits grand public et professionnels, prolongeant ainsi sa stratégie agressive de déploiement d'outils IA polyvalents à l'échelle mondiale. L'accord marque également un croisement rare entre les technologies américaines et chinoises, dans un contexte de rivalité technologique croissante entre les deux pays.
Cependant, en janvier 2026, il a été annoncé que Manus faisait l'objet d'un premier examen réglementaire par les autorités chinoises à la suite du projet d'acquisition. Cet examen vise à déterminer si les technologies d'IA développées par Manus alors qu'elle était basée en Chine relèvent des réglementations en matière de sécurité nationale ou d'exportation de technologies. Puis en mars, la Chine a interdit à deux cofondateurs de la start-up Manus AI de quitter le pays alors qu'une enquête est en cours sur son acquisition de 2 milliards de dollars par Meta. Cette situation souligne l'inquiétude croissante de la Chine quant au partage de technologies de pointe avec des entités étrangères, en particulier dans des domaines jugés sensibles, tels que l'IA.
Récemment, l'autorité chinoise de planification a demandé à Meta de renoncer à son acquisition de 2 milliards de dollars de Manus. La décision d'interdire les investissements étrangers dans Manus a été prise conformément aux lois et réglementations, a déclaré la Commission nationale pour le développement et la réforme dans un bref communiqué. Elle a ajouté avoir demandé aux parties concernées de retirer l'opération d'acquisition.
Cette opération avait attiré l'attention tant de la Chine que de Washington, les législateurs américains ayant interdit aux investisseurs américains de soutenir directement des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA. Parallèlement, Pékin a redoublé d'efforts pour dissuader les fondateurs chinois d'entreprises d'IA de délocaliser leurs activités à l'étranger. L'intervention du gouvernement chinois dans cette transaction a suscité l'inquiétude parmi les fondateurs d'entreprises technologiques et les investisseurs en capital-risque du pays, qui espéraient tirer parti du modèle dit du « Singapore-washing », consistant pour les entreprises à délocaliser leurs activités de la Chine vers la cité-État afin d'échapper à la surveillance de Pékin et de Washington.
Manus a été fondée en Chine avant de sinstaller à Singapour. Lentreprise développe des agents dIA à usage général et a lancé son premier agent dIA générale en mars de lannée dernière, capable dexécuter des tâches complexes telles que létude de marché, le codage et lanalyse de données. Ce lancement a valu à la start-up dêtre saluée comme la prochaine DeepSeek. Manus a déclaré avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) en décembre, huit mois après le lancement de son produit, ce qui, selon elle, en faisait à l'époque la start-up la plus rapide au monde à atteindre ce cap de départ de 0 dollar. La société a levé 75 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque américaine Benchmark en avril de l'année dernière.
Lorsque Meta a annoncé cette transaction à la fin de lannée dernière, le géant technologique a déclaré quil chercherait à accélérer linnovation en matière dintelligence artificielle pour les entreprises et à intégrer des fonctionnalités dautomatisation avancées dans ses produits destinés aux particuliers et aux entreprises, notamment son assistant Meta AI. Mais en janvier, le ministère chinois du Commerce a annoncé quil mènerait une évaluation et une enquête afin de vérifier si cette acquisition respectait les lois et réglementations relatives aux contrôles à lexportation, à limportation et à lexportation de technologies, ainsi quaux investissements à létranger.
Un porte-parole de Meta a déclaré que la transaction « respectait pleinement la législation applicable » et qu'il s'attendait à « une résolution appropriée de l'enquête ». Interrogé sur la décision de la Chine de bloquer l'acquisition de Manus par Meta, Chen Xu, président de la réunion des hauts fonctionnaires de l'APEC, a déclaré qu'il était « important que toutes les parties agissent dans un esprit de bénéfice mutuel ». Bien que Chen ait indiqué ne pas connaître les détails de la question, il a ajouté que « si un tel problème peut être géré correctement, cela peut contribuer à faciliter des discussions plus substantielles au sein de l'APEC ».
Source : Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme
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