80 % des PDG affirment que l'IA va imposer une refonte des capacités opérationnelles, faisant passer l'accent mis sur le commerce numérique à celui du commerce autonome, selon une enquête de Gartner



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Selon une enquête menée par Gartner, Inc., société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, 80 % des PDG s'attendent à ce que l'IA entraîne des changements importants à modérés au niveau de leurs capacités opérationnelles, déplaçant ainsi l'accent mis sur le commerce numérique vers le commerce autonome. «», a déclaré Don Scheibenreif, vice-président analyste émérite chez Gartner. «Lenquête Gartner auprès de 469 PDG et autres cadres supérieurs du monde entier a été menée sur trois trimestres, pour sachever au quatrième trimestre 2025. L'enquête a révélé que 54 % des PDG ont déclaré que leur automatisation se limitait à des tâches spécifiques ; d'ici fin 2028, seuls 13 % s'attendent à rester à ce niveau. À l'inverse, 32 % des PDG s'attendent à ce que leurs organisations déploient des outils d'IA auto-apprenants et adaptables pour assister la prise de décision humaine, tandis que 27 % s'attendent à ce que leurs organisations fonctionnent principalement sans intervention humaine, ce qui signale une évolution vers des écosystèmes d'entreprise autonomes.», a déclaré David Furlonger, analyste vice-président émérite chez Gartner. «» Si l'automatisation et l'entreprise autonome peuvent apporter des gains d'efficacité, elles peuvent également constituer une menace concurrentielle.Certains PDG s'attendent à ce que l'IA ait un impact négatif sur leurs modèles de profit. Vingt-huit pour cent des PDG interrogés ont déclaré que les revenus transactionnels étaient les plus menacés par l'IA, car les agents IA pourraient contourner les systèmes intermédiaires existants ou leur capacité à effectuer une tarification et une négociation en temps réel. «», a déclaré Furlonger.Seuls 17 % des PDG sattendent à des changements significatifs au sein de leur base de clients en raison de lIA, contre 39 % à lère du numérique. Au contraire, les chefs dentreprise utilisent principalement lIA pour approfondir leurs relations avec leurs clients existants et, de plus en plus, avec les clients machines. Gartner prévoit que dici 2026, le nombre de grandes entreprises disposant dune unité commerciale ou dun canal de vente dédié pour accéder aux marchés en forte croissance des clients machines doublera par rapport à 2024.Pour les DSI, cela souligne la nécessité de mettre en place des systèmes qui soutiennent à la fois les décideurs humains et les machines, en plaçant la confiance, la précision et l'intégrité des données au cur de ces systèmes. «», a déclaré Scheibenreif.: GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?