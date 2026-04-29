80 % des PDG affirment que l'IA va imposer une refonte des capacités opérationnelles, faisant passer l'accent mis sur le commerce numérique à celui du commerce autonome, selon une enquête de Gartner

Les PDG adoptent une stratégie axée sur les capacités alors que l'IA redéfinit la manière dont la valeur est créée. Selon une enquête menée par Gartner, 80 % des PDG s'attendent à ce que l'IA entraîne des changements importants à modérés au niveau de leurs capacités opérationnelles, déplaçant ainsi l'accent mis sur le commerce numérique vers le commerce autonome. L'enquête a révélé que 54 % des PDG ont déclaré que leur automatisation se limitait à des tâches spécifiques ; d'ici fin 2028, seuls 13 % s'attendent à rester à ce niveau.
Selon une enquête menée par Gartner, Inc., société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, 80 % des PDG s'attendent à ce que l'IA entraîne des changements importants à modérés au niveau de leurs capacités opérationnelles, déplaçant ainsi l'accent mis sur le commerce numérique vers le commerce autonome. « Le commerce autonome est une stratégie dans laquelle des agents logiciels auto-apprenants et des clients machines prennent des décisions, agissent et créent de nouveaux types de valeur pour les organisations. Les PDG considèrent cette transition comme un objectif opérationnel immédiat », a déclaré Don Scheibenreif, vice-président analyste émérite chez Gartner. « Alors que le commerce numérique modifie ce que fait lorganisation, le commerce autonome modifie la manière dont elle le fait. »
Lenquête Gartner auprès de 469 PDG et autres cadres supérieurs du monde entier a été menée sur trois trimestres, pour sachever au quatrième trimestre 2025. L'enquête a révélé que 54 % des PDG ont déclaré que leur automatisation se limitait à des tâches spécifiques ; d'ici fin 2028, seuls 13 % s'attendent à rester à ce niveau. À l'inverse, 32 % des PDG s'attendent à ce que leurs organisations déploient des outils d'IA auto-apprenants et adaptables pour assister la prise de décision humaine, tandis que 27 % s'attendent à ce que leurs organisations fonctionnent principalement sans intervention humaine, ce qui signale une évolution vers des écosystèmes d'entreprise autonomes.
« Les PDG prennent conscience que lIA nest pas simplement un niveau dautomatisation supplémentaire. Cest un catalyseur pour la refonte de lentreprise elle-même », a déclaré David Furlonger, analyste vice-président émérite chez Gartner. « Cette transition vers une entreprise autonome exige des PDG quils adoptent une mentalité axée sur les capacités, qui donne la priorité à la manière dont le travail est accompli et à la manière dont la valeur est créée dans une économie de plus en plus autonome. » Si l'automatisation et l'entreprise autonome peuvent apporter des gains d'efficacité, elles peuvent également constituer une menace concurrentielle.
Certains PDG s'attendent à ce que l'IA ait un impact négatif sur leurs modèles de profit. Vingt-huit pour cent des PDG interrogés ont déclaré que les revenus transactionnels étaient les plus menacés par l'IA, car les agents IA pourraient contourner les systèmes intermédiaires existants ou leur capacité à effectuer une tarification et une négociation en temps réel. « À mesure que les agents IA automatisent les achats, la tarification et la négociation, ils suppriment les étapes supplémentaires et les inefficacités que les frais de transaction étaient censés couvrir. Cela oblige les PDG à repenser leurs modèles de rentabilité et à sorienter vers des modèles de revenus récurrents, basés sur les résultats, afin déviter de perdre des bénéfices », a déclaré Furlonger.
Seuls 17 % des PDG sattendent à des changements significatifs au sein de leur base de clients en raison de lIA, contre 39 % à lère du numérique. Au contraire, les chefs dentreprise utilisent principalement lIA pour approfondir leurs relations avec leurs clients existants et, de plus en plus, avec les clients machines. Gartner prévoit que dici 2026, le nombre de grandes entreprises disposant dune unité commerciale ou dun canal de vente dédié pour accéder aux marchés en forte croissance des clients machines doublera par rapport à 2024.
Pour les DSI, cela souligne la nécessité de mettre en place des systèmes qui soutiennent à la fois les décideurs humains et les machines, en plaçant la confiance, la précision et l'intégrité des données au cur de ces systèmes. « Pour se préparer à cet avenir inévitable, les PDG et les DSI doivent conduire leurs organisations à reconstruire leurs fondements opérationnels et à repenser leurs effectifs, leurs actifs et leurs structures financières », a déclaré Scheibenreif.
Source : Gartner
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