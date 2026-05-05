Les acteurs et les scénarios générés par l'IA ne pourront pas concourir aux Oscars : la performance et la création humaine sont obligatoires, des nouvelles règles suite à la version IA de Val Kilmer

L'Académie du cinéma a récemment décidé que les acteurs et scénarios générés par l'IA ne seraient pas éligibles aux Oscars, rendant obligatoires la performance humaine et la paternité de l'uvre. Les nouvelles règles stipulent que seuls les véritables interprètes humains en chair et en os et non leurs avatars IA sont éligibles aux plus grandes récompenses du monde du cinéma, et que les scénarios doivent avoir été rédigés par une personne, et non par un chatbot. La question de l'IA est un sujet sensible à Hollywood depuis des années. Les nouvelles règles des Oscars affirment clairement que la créativité humaine reste au cur de l'industrie.
En 2023, Hollywood a connu la plus grande grève depuis les années 1960, opposant le syndicat des acteurs SAG-AFTRA aux studios. Le syndicat revendiquait une meilleure protection des droits et des revenus des figurants face à lessor de lIA, qui pourrait réduire leur nombre et leur pouvoir de négociation. Les studios, de leur côté, affirmaient que les scans corporels ne servent quà améliorer la qualité visuelle des productions, et quils ne comptent pas se passer des figurants humains. Un sujet qui montre que l'intelligence artificielle (IA) représente à la fois une opportunité et une menace pour lindustrie du cinéma.
Dans ce contexte, l'Académie du cinéma a récemment décidé que les acteurs et scénarios générés par l'IA ne seraient pas éligibles aux Oscars, rendant obligatoires la performance humaine et la paternité de l'uvre. L'Académie des arts et des sciences du cinéma, également connue sous le nom d'Académie ou d'Académie du cinéma, est une organisation professionnelle honorifique située à Beverly Hills, en Californie, aux États-Unis, dont l'objectif déclaré est de promouvoir les arts et les sciences du cinéma. La gestion et les politiques générales de l'Académie sont supervisées par un conseil d'administration, qui comprend des représentants de chacune des branches professionnelles.
L'Académie est connue dans le monde entier pour ses Oscars, officiellement et communément appelés « The Oscars ». En outre, l'Académie organise chaque année les Governors Awards pour récompenser l'ensemble d'une carrière dans le cinéma ; décerne chaque année les Scientific and Technical Awards ; remet chaque année les Student Academy Awards à des cinéastes de premier et deuxième cycles ; et rend hommage aux artistes du cinéma lors du gala de l'Academy Museum.
Les nouvelles règles de l'Académie interviennent alors que l'utilisation de l'IA dans la réalisation cinématographique est en pleine expansion, et quelques jours après la présentation d'une version IA de Val Kilmer. Ainsi, les acteurs créés à l'aide de l'IA ne seront pas éligibles aux Oscars, a déclaré l'Académie des arts et des sciences du cinéma, alors qu'elle lançait une campagne de répression contre l'utilisation de l'IA.
Les nouvelles règles stipulent que seuls les véritables interprètes humains en chair et en os et non leurs avatars IA sont éligibles aux plus grandes récompenses du monde du cinéma, et que les scénarios doivent avoir été rédigés par une personne, et non par un chatbot. « Dans la catégorie Interprétation, seuls les rôles crédités au générique officiel du film et manifestement interprétés par des humains avec leur consentement seront considérés comme éligibles », a déclaré l'Académie. « Dans les catégories Écriture, les règles stipulent que les scénarios doivent être rédigés par des humains pour être éligibles. »
Cette décision intervient quelques jours après la présentation dune version IA du regretté Val Kilmer devant un parterre de propriétaires de salles de cinéma, un an après le décès de la star de « Top Gun ». Dans les catégories dinterprétation, lAcadémie a établi une règle claire. Seuls les rôles « manifestement interprétés par des humains avec leur consentement » seront considérés comme éligibles aux Oscars. Cela signifie que les personnages générés par lIA ou les avatars numériques ne peuvent pas être nominés, même sils apparaissent dans un film.
La même règle sapplique à lécriture. LAcadémie a déclaré que « seuls les scénarios écrits par des humains » peuvent être éligibles à un prix décriture. Les scénarios rédigés par des chatbots ou dautres outils dIA ne seront pas acceptés. L'Académie s'est également réservé le droit de demander plus d'informations sur l'utilisation de l'IA dans un film. Si un studio soumet un film, l'Académie peut demander des détails sur la part de travail humain qui a été nécessaire à la réalisation de la performance ou du scénario.
Ces nouvelles règles semblent répondre à un cas précis. L'acteur Val Kilmer est décédé en 2025. Peu après sa mort, une version IA de lui a été créée pour un film intitulé « As Deep as the Grave ». Une version numérique plus jeune de Val Kilmer est apparue dans la bande-annonce du film. Sa famille a soutenu le projet et a donné accès à ses archives vidéo. Cela a soulevé une question : une performance réalisée par lIA pourrait-elle remporter un Oscar ? LAcadémie a désormais répondu à cette question par un « non » catégorique.
La question de l'IA est un sujet sensible à Hollywood depuis des années. En 2023, les acteurs et les scénaristes ont fait grève pendant des mois. L'une de leurs principales préoccupations était que les studios puissent recourir à l'IA pour remplacer les travailleurs humains. Les nouvelles règles des Oscars affirment clairement que la créativité humaine reste au cur de l'industrie.
Cela rappelle les déclarations de l'actrice britannique Jennifer English, qui s'en est pris aux projets des industries du jeu et du cinéma de remplacer les acteurs par l'IA. En mars, elle a affirmé que lessence même de ce qui rend les jeux de rôle (RPG) appréciés réside dans « lhumanité » que les acteurs, les scénaristes et les créateurs humains insufflent à leurs uvres. Pour elle, cette dimension humaine, avec ses imperfections et ses nuances, serait perdue si lon remplaçait les artistes par des agents génératifs artificiels. Avant elle, le célèbre réalisateur d'Avatar, James Cameron, s'est exprimé aussi sur cette controverse, affirmant que « les acteurs créés par l'IA générative sont tout simplement horribles ».
L'Académie a également modifié d'autres règles. Les acteurs peuvent désormais être nominés pour plusieurs performances dans la même catégorie. Auparavant, si un acteur réalisait deux performances remarquables au cours d'une même année, seule celle ayant recueilli le plus de votes obtenait la nomination. Cette règle a désormais été supprimée.
Les règles concernant le prix du meilleur film international ont également changé. Jusqu'à présent, seul un film sélectionné par un organisme national officiel pouvait concourir. Sous le nouveau système, un film en langue non anglaise peut également être éligible s'il remporte un prix majeur lors d'un grand festival, notamment à Cannes, Berlin, Venise, Busan ou Toronto. Le nom du réalisateur figurera sur le trophée aux côtés du nom du pays.
Source : L'Académie des arts et des sciences du cinéma
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