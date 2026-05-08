Google met discrètement fin au projet Mariner alors que la course aux agents IA prend un nouveau tournant : l'assistant web autonome de Google a fait son temps, mais Gemini prend le relais

Google met fin au projet Mariner, son assistant d'intelligence artificielle (IA) expérimental pour navigateur, alors que la concurrence dans le domaine de l'IA agentique se tourne vers des outils autonomes plus avancés. Développé par Google DeepMind, Mariner permettait de naviguer sur des sites web, de remplir des formulaires, d'effectuer des recherches et de réserver des voyages, comme le ferait un être humain, grâce à la reconnaissance visuelle et à des captures d'écran. Google a toutefois indiqué qu'il n'abandonnerait pas totalement cette technologie, car de nombreuses fonctionnalités de l'outil sont en cours d'intégration dans l'API Gemini et dans Gemini Agent.
Le projet Mariner était un prototype de recherche développé par Google DeepMind visant à créer une IA capable dutiliser Internet à la manière dun être humain. Le projet explorait les interactions entre les humains et les agents, en particulier dans les navigateurs Web. Il automatisait des tâches telles que les achats en ligne, la recherche d'informations et le remplissage de formulaires, dans le but d'améliorer la productivité des utilisateurs en confiant les tâches Web courantes à un agent IA.
Google a dévoilé le projet Mariner le 11 décembre 2024, le décrivant comme son premier agent IA autonome capable de naviguer sur les navigateurs web, de contrôler le curseur et de remplir des formulaires pour reproduire les interactions en ligne. Le projet Mariner fonctionnait comme une extension Chrome expérimentale capable d'analyser le contenu de l'écran d'un utilisateur, notamment les images, le code, les formulaires et bien plus encore. Il pouvait interpréter des objectifs complexes, planifier des actions concrètes et naviguer sur des sites web pour accomplir des tâches, tout en tenant l'utilisateur informé et en lui permettant d'intervenir à tout moment.
Cependant, en mars 2026, certains signes laissaient présager la fin du projet après que Google eut retiré des membres de léquipe du projet Mariner. Le 4 mai 2026, Google a ainsi décidé de mettre fin au projet Mariner, cet agent de navigateur expérimental basé sur l'IA qu'il présentait autrefois comme l'avenir de l'interaction entre les utilisateurs et le Web.
BoughtMilkMan, un utilisateur de X, a été le premier à remarquer la fermeture du projet, comme l'indique le message affiché sur la page d'accueil dudit projet.
Contrairement aux chatbots classiques qui se contentent de résumer des pages web, Mariner était capable de naviguer dans Chrome, de remplir des formulaires, de consulter des offres d'emploi et même de réserver des voyages sur des sites tels qu'Expedia. Pour ce faire, il prenait régulièrement des captures d'écran du navigateur, identifiait les boutons et le texte, puis cliquait ou tapait à la place de l'utilisateur.
Même si l'idée d'un assistant IA capable de naviguer sur le Web est séduisante, cette technologie est très gourmande en ressources. Ces agents ont besoin d'une puissance de calcul considérable pour traiter les données visuelles en temps réel, ce qui peut entraîner un ralentissement des performances et des erreurs occasionnelles, comme la sélection d'options erronées.
Il y a une autre raison à ce changement : le secteur a évolué. Alors que Google travaillait sur des agents basés sur navigateur, de nouveaux outils d'IA agentique tels qu'OpenClaw et Claude Code ont gagné en popularité. Ces outils ne se contentent pas de cliquer sur des liens : ils peuvent modifier des fichiers, écrire du code complexe et agir comme des collègues numériques.
Les utilisateurs qui appréciaient les fonctionnalités de Mariner n'ont toutefois pas à s'inquiéter. Google a indiqué que la technologie de Mariner serait intégrée à d'autres produits. La plupart de ses fonctionnalités sont actuellement en cours d'ajout à l'API Gemini et au nouvel agent Gemini.
Alors que Google abandonne le projet Mariner, le géant de la technologie renforce lécosystème Gemini pour consolider sa position dans la course à lIA générative et agentique. Lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre 2025, Google a indiqué que Gemini avait dépassé les 750 millions dutilisateurs actifs mensuels, contre 650 millions le trimestre précédent, réduisant ainsi lécart avec ChatGPT et ses 810 millions dutilisateurs mensuels.
Source : Google (Projet Mariner)
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