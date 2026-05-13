Avec Gemini Intelligence, Google dote Android de nouvelles fonctionnalités d'IA destinées à faire de ce système d'exploitation mobile un « système intelligent »

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Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative développé par Google. Il est alimenté par la famille de grands modèles de langage (LLM) du même nom, après avoir été précédemment basé sur LaMDA et PaLM 2. L'architecture Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo. Google distribue cette technologie sous différentes formes, allant de versions efficaces sur appareil (« Nano ») et de variantes économiques à haut débit (« Flash ») à des modèles à haute puissance de calcul conçus pour le raisonnement complexe (« Pro » et « Ultra »).Google a un message pour les utilisateurs de smartphones : l'ère de l'Android proactif est arrivée, et Gemini en est au cur. Récemment, Google a lancé Gemini Intelligence, une mise à niveau majeure de l'écosystème Android qui transforme le smartphone d'un outil réactif en un assistant proactif. L'entreprise intègre l'IA « agentique » dans les tâches quotidiennes, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur ce qui compte le plus. Le déploiement commence cet été sur les appareils Samsung Galaxy S26 et Google Pixel 10, avec des projets dextension aux montres, voitures, lunettes connectées et ordinateurs portables plus tard dans lannée.Selon Google, Gemini Intelligence est capable deffectuer des actions complexes en plusieurs étapes sur différentes applications. Au lieu de vous faire naviguer dans les menus, Gemini soccupe de tout. Par exemple, Gemini peut trouver le programme dun cours dans Gmail, identifier les manuels requis et les ajouter automatiquement au panier. Il peut même réserver un vélo spécifique pour votre prochain cours de spinning. Cette automatisation devient encore plus puissante grâce au contexte visuel.Par exemple, si vous avez une liste de courses ouverte dans une application de notes, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton dalimentation et demander à Gemini de « créer un panier pour la livraison » à partir de ces articles. Les utilisateurs peuvent prendre une photo dune brochure de voyage dans le hall dun hôtel et dire : « Trouve un circuit comme celui-ci sur Expedia pour six personnes. » Gemini travaille en arrière-plan, fournissant des notifications de progression en temps réel jusquà ce que la tâche soit prête pour votre confirmation finale.Google sattaque également à deux des frustrations les plus courantes sur mobile : les formulaires textuels et la saisie vocale désorganisée. Au-delà des données de base enregistrées telles que le nom et ladresse, Gemini peut désormais extraire des informations pertinentes de vos applications connectées pour remplir des formulaires complexes dun simple geste. Google précise que cette fonctionnalité est strictement facultative, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la confidentialité de leurs données.Rambler est une nouvelle fonctionnalité de Gboard conçue pour s'adapter à la façon dont les gens parlent réellement. Google affirme que Rambler peut filtrer les bruits de fond ou les mots comme « euh » ou « genre » et s'autocorriger en cours de phrase, en ne capturant que les parties importantes pour créer un message soigné et concis. Elle prend en charge le mélange multilingue, ce qui permet aux utilisateurs de passer d'une langue à l'autre, comme l'anglais et l'hindi, au sein d'une même transcription.Dans le cadre de son initiative « Interface utilisateur générative », Google lance « Create My Widget », qui permet désormais aux utilisateurs de créer des outils fonctionnels et intelligents sur leur écran d'accueil en les décrivant simplement. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander un widget qui « suggère trois recettes riches en protéines chaque semaine ». Un autre exemple pourrait être la création dun widget météo personnalisé affichant les données spécifiques que les utilisateurs souhaitent voir. Ces widgets sont entièrement redimensionnables et fonctionnent aussi bien sur les téléphones que sur les montres Wear OS.Pour compléter ces fonctionnalités intelligentes, Google met à jour son langage de conception vers...