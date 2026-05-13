Les employés d'Amazon gonflent les chiffres d'utilisation de l'IA : ils ne lancent pas de nouvelles fonctionnalités, ne corrigent pas de bugs, mais se contentent de générer massivement des jetons d'IA

À l'instar de nombreuses grandes entreprises technologiques qui tentent de transformer des modèles d'IA « basiques » en outils rentables, Amazon se livrerait à des pratiques comptables douteuses. Selon des sources internes, l'entreprise encourage désormais activement ses employés à gonfler les indicateurs d'utilisation afin de maintenir l'élan de ses efforts dans le domaine de l'IA. Trois employés d'Amazon ont déclaré au Financial Times que les indicateurs internes d'utilisation de l'IA de l'entreprise étaient probablement gonflés. Selon ces sources, les employés utilisent MeshClaw, la plateforme d'IA interne d'Amazon, pour effectuer des tâches non essentielles dans le but de faire meilleure impression auprès de leurs responsables
À lheure où lintelligence artificielle (IA) redessine les contours du travail dans lindustrie numérique, Amazon orchestre lun des virages les plus radicaux de son histoire : Amazon a décidé de faire la promotion des outils d'IA comme des « collègues » collaboratifs afin d'améliorer l'efficacité des opérations telles que le service client et la logistique. Cependant, alors qu'elle investit massivement dans l'IA, l'entreprise s'est préparé à supprimer jusqu'à 30 000 emplois en décembre 2025, suscitant la colère de ses employés qui s'inquiètent des licenciements, des inégalités et des impacts environnementaux.
Début mars 2026, une enquête du Guardian auprès d'une dizaine d'employés et ex-employés d'Amazon (ingénieurs logiciels, chercheurs en UX, analystes de données) dresse un tableau accablant. Selon ces témoignages, l'adoption agressive des outils d'IA au sein d'Amazon ralentit les flux de travail, multiplie les tâches de supervision et génère une charge additionnelle, alors même que la direction pousse à une utilisation généralisée de systèmes d'IA internes censés accélérer la productivité. Le constat est d'autant plus cinglant que l'entreprise investit massivement : les dépenses d'Amazon en IA ont dépassé 125 milliards de dollars en 2025, avec des projections similaires pour 2026.
Récemment, un nouveau rapport a révélé qu'à l'instar de nombreuses grandes entreprises technologiques qui tentent de transformer des modèles d'IA « basiques » en outils rentables, Amazon se livrerait à des pratiques comptables douteuses. Selon des sources internes, l'entreprise encourage désormais activement ses employés à gonfler les indicateurs d'utilisation afin de maintenir l'élan de ses efforts dans le domaine de l'IA.
Trois employés d'Amazon ont déclaré au Financial Times que les indicateurs internes d'utilisation de l'IA de l'entreprise étaient probablement gonflés. Selon ces sources, les employés utilisent MeshClaw, la plateforme d'IA interne d'Amazon, pour effectuer des tâches non essentielles dans le but de faire meilleure impression auprès de leurs responsables. L'outil MeshClaw, inspiré d'OpenClaw, permet aux « Amazoniens » d'exécuter des agents IA locaux sur leur propre matériel. Amazon déploie actuellement cette technologie à plus grande échelle, permettant aux utilisateurs d'automatiser une plus grande partie de leur travail quotidien.
« Certains employés participent à un concours interne de « tokenmaxxing » visant à consommer autant de jetons IA que possible » : c'est effectivement ce que font certains employés, selon les sources. Ils participent à un concours interne de « tokenmaxxing » visant à consommer autant de jetons d'IA que possible, à grimper dans les classements à l'échelle de l'entreprise et à impressionner leurs responsables.
Amazon a déclaré que l'utilisation des jetons IA par les employés ne serait pas prise en compte pour évaluer les performances individuelles. Cependant, les sources affirment que les responsables continuent de prendre en compte de manière informelle les activités de « tokenmaxxing ». Certains responsables suivraient officieusement l'utilisation de l'IA, tandis que les employés continuent d'étendre l'automatisation basée sur MeshClaw. Une source a déclaré que ces « incitations perverses » alimentaient un comportement de plus en plus compétitif parmi le personnel.
Une source a déclaré : « La pression pour utiliser ces outils est tout simplement énorme. Certaines personnes utilisent MeshClaw simplement pour maximiser leur utilisation de jetons. » MeshClaw permet dautomatiser des tâches répétitives et dinteragir avec des applications tierces, notamment Slack et les clients de messagerie. Amazon a officiellement déclaré que des milliers demployés utilisaient désormais cet outil au quotidien. Cependant, lentreprise prône un déploiement de lIA sûr, sécurisé et responsable du moins en ce qui concerne ses propres clients.
Amazon avait initialement partagé des statistiques à léchelle de léquipe sur lutilisation de MeshClaw, mais a depuis restreint laccès au personnel interne uniquement. La politique officielle de lentreprise demande aux responsables de ne pas tenir compte de lutilisation de lIA lors de lévaluation des performances des employés, bien que des sources du FT suggèrent une réalité différente.
Au-delà dalimenter une course « perverse » pour grimper dans les classements internes de tokenmaxxing, ladoption croissante de MeshClaw soulève également des préoccupations en matière de sécurité. Certains employés seraient réticents à l'idée d'utiliser l'IA générative pour automatiser une grande partie de leur travail, notamment en raison de craintes liées à des hallucinations ou à des erreurs factuelles. Une source du FT a déclaré : « La posture de sécurité par défaut me terrifie », et ils ne sont « pas prêts à la laisser faire n'importe quoi ».
Ce rapport est d'autant plus accablant alors qu'en décembre 2025, un outil d'IA développé en interne par Amazon a provoqué une panne de 13 heures sur AWS en décidant, de sa propre initiative, de supprimer et recréer l'environnement de production qu'il était censé corriger. Une mésaventure révélatrice des tensions entre la course à l'automatisation, le contrôle humain et la communication corporative et qui pose des questions fondamentales sur le déploiement des agents IA en production.
En outre, Amazon a récemment reconnu que son outil phare de codage basé sur l'IA n'est pas assez performant pour être utilisé par ses propres employés. Comme le rapporte Business Insider, Amazon jette officiellement léponge, cédant aux demandes croissantes de ses employés qui réclamaient laccès à Codex dOpenAI et à Claude dAnthropic. Dans une note adressée au personnel et obtenue par BI, Jim Haughwout, vice-président chargé de l'expérience des développeurs chez Amazon, a annoncé que Claude Code serait mis à disposition, suivi de Codex. Il ne sagit pas dune capitulation totale. Les deux outils de codage fonctionneront sur Bedrock dAmazon, un logiciel entièrement géré basé sur Amazon Web Services qui offre un accès sécurisé à des modèles dIA de pointe
Source : The Financial Times
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