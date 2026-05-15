Anthropic lance « Claude for Small Business », une solution proposant 15 flux de travail automatisés qui s'intègrent directement aux logiciels de gestion courants pour gérer la paie et la facturation

Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et met l'accent sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est privée et, en février 2026, sa valeur était estimée à 380 milliards de dollars.
Les petites entreprises génèrent 44 % du produit intérieur brut américain et emploient près de la moitié des travailleurs du secteur privé. Pourtant, selon Anthropic, leur adoption de lIA est bien en retard par rapport à celle des grandes entreprises. Les formations et les outils sont rarement conçus pour s'adapter au fonctionnement réel des petites entreprises, ce qui explique pourquoi l'utilisation de l'IA ne dépasse généralement pas le stade de la fenêtre de chat, explique Anthropic.
Anthropic souhaite changer cela en lançant « Claude for Small Business », une offre qui intègre le chatbot IA directement dans les logiciels de gestion courants. Elle comprend également une formation gratuite et une tournée dateliers à travers les États-Unis. Claude for Small Business propose un ensemble de connecteurs et de flux de travail prédéfinis qui intègrent Claude aux outils que les propriétaires de petites entreprises utilisent déjà. Les plateformes prises en charge comprennent Intuit QuickBooks, PayPal, HubSpot, Canva, Docusign, Google Workspace et Microsoft 365.
En avril, Anthropic a élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à son intelligence artificielle (IA) Claude. Cette initiative a introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation. Il peut par exemple vous suggérer une playlist pour une session d'étude ou localiser des restaurants à proximité. Anthropic affirme que ces nouveaux outils n'intègrent aucun placement payant ni aucune recommandation sponsorisée.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Présentation de Claude for Small Business
Nous lançons Claude for Small Business (pour les petites entreprises), un ensemble de connecteurs et de flux de travail prêts à l'emploi qui intègrent Claude aux outils dont dépendent les petites entreprises, afin d'aider les chefs de petite entreprise à tirer pleinement parti de l'IA et à cocher les tâches accomplies sur leur liste.
Les petites entreprises représentent 44 % du PIB américain et emploient près de la moitié de la main-d'uvre du secteur privé, mais leur adoption de l'IA est à la traîne par rapport à celle des grandes entreprises. Les outils et les formations sont rarement adaptés au mode de fonctionnement des petites entreprises, ce qui fait que leur utilisation s'arrête souvent à la fenêtre de chat. Dans le cadre de notre mission d'intérêt public, nous nous engageons à aider les chefs d'entreprise à exploiter l'IA de manière plus complète et plus efficace pour leurs tâches les plus importantes.
Claude for Small Business est une extension qui permet à Claude de sintégrer aux outils que les chefs de petites entreprises utilisent déjà : Intuit Quickbooks, PayPal, HubSpot, Canva, Docusign, Google Workspace et Microsoft 365. À partir de ces outils, il peut planifier la paie, clôturer le mois, mener une campagne de vente, relancer les factures, et bien plus encore.
Daniela Amodei, cofondatrice et présidente dAnthropic : « Les petites entreprises représentent près de la moitié de léconomie américaine, mais elles nont jamais disposé des ressources des grandes entreprises. LIA est la première technologie capable de combler enfin ce fossé, cest pourquoi nous lançons Claude for Small Business, accompagné de formations et de partenariats pour nous assurer que lIA soit mise au service des entrepreneurs et des communautés qui en ont le plus besoin. Claude for Small Business sintègre aux outils sur lesquels les chefs dentreprise sappuient déjà, tels que QuickBooks, PayPal et HubSpot, et prend en charge les tâches qui saccumulent après les heures de travail, comme la planification de la paie, le suivi des factures ou le lancement dun projet marketing. Ce sont les gens qui dirigent lentreprise, et Claude les aide à se décharger du travail de fin de soirée. »
Comment ça marche
Activez Claude for Small Business dans Claude Cowork, connectez les outils que vous utilisez déjà et choisissez la tâche. Claude soccupe du travail ; vous validez avant que quoi que ce soit ne soit envoyé, publié ou payé.
Il est livré avec 15 workflows automatisés prêts à lemploi couvrant les finances, les opérations, les ventes, le marketing, les RH et le service client. Il comprend également 15 compétences basées sur les tâches répétitives qui, selon les chefs dentreprise, les ralentissent le plus.
Parmi celles-ci :
- Planifier la paie en toute confiance. Rapprochez votre solde de trésorerie QuickBooks avec les règlements PayPal entrants, établissez des prévisions sur 30...
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