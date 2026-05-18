Moonshot AI lance Kimi WebBridge, une extension de navigateur qui permet à des agents IA d'interagir avec des sites web comme le ferait une personne, en effectuant des recherches et extrayant des données

Moonshot AI a lancé Kimi WebBridge, une extension de navigateur qui permet aux agents IA de contrôler Chrome et Edge localement à laide de la famille de modèles Kimi open source de lentreprise, soulignant ainsi comment lIA open source de pointe chinoise alimente de plus en plus la prochaine génération dagents de navigateur et doutils de développement. La plateforme utilise une architecture « local-first » basée sur le protocole Chrome DevTools (CDP), permettant aux sessions de navigateur, aux pages authentifiées et aux données d'entreprise sensibles de rester sur l'ordinateur de l'utilisateur au lieu d'être acheminées via une infrastructure cloud.
Moonshot AI, littéralement « la face cachée de la Lune », est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) basée à Pékin, en Chine. Elle a été qualifiée par les investisseurs de l'une des entreprises chinoises « AI Tiger » en raison de son orientation vers le développement de grands modèles de langage. En avril 2026, Moonshot AI a lancé son dernier modèle phare, Kimi K2.6, introduisant des fonctionnalités de codage avancées, une exécution à long terme et un système collaboratif d'essaims d'agents.
Cette version apporte des gains significatifs dans les tâches de codage qui requièrent de la persistance et de la généralisation, avec des performances fiables sur Rust, Go et Python, ainsi que pour des tâches allant du front-end au DevOps et à l'optimisation des performances. S'appuyant sur ces compétences en codage, Kimi K2.6 peut convertir de simples instructions génératives textuelles en interfaces front-end complètes, générant des mises en page au design soigné, des éléments interactifs et des animations riches telles que des effets déclenchés par le défilement.
Récemment, Moonshot AI a lancé Kimi WebBridge, une extension de navigateur qui permet aux agents IA de contrôler Chrome et Edge localement à laide de la famille de modèles Kimi open source de lentreprise, soulignant ainsi comment lIA open source de pointe chinoise alimente de plus en plus la prochaine génération dagents de navigateur et doutils de développement.
Meet Kimi Web Bridge - Kimi's browser extension.— Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) May 14, 2026
Agent can now interact with websites like a human: search, scroll, click, type and complete tasks.
Supports Kimi Code CLI, Claude Code, Cursor, Codex, Hermes, and more.
Available now on https://t.co/sUqDpi0HQr and the Chrome Web pic.twitter.com/Vcu3pFiI4K
La plateforme utilise une architecture « local-first » basée sur le protocole Chrome DevTools (CDP), permettant aux sessions de navigateur, aux pages authentifiées et aux données d'entreprise sensibles de rester sur l'ordinateur de l'utilisateur au lieu d'être acheminées via une infrastructure cloud. Les agents IA peuvent ouvrir des pages web, cliquer sur des boutons, faire défiler, remplir des formulaires, extraire des informations, prendre des captures d'écran et automatiser les flux de travail répétitifs du navigateur.
WebBridge prend en charge plusieurs écosystèmes d'IA, notamment Claude Code, Cursor, Codex, Hermes et Kimi Code CLI, ce qui positionne la plateforme comme une couche d'automatisation de navigateur indépendante des agents plutôt que comme un écosystème fermé. Le modèle Kimi K2 sous-jacent a été lancé en 2025 en tant que modèle open source de type « mixture-of-experts » (mélange d'experts) à 1 000 milliards de paramètres, qui s'est classé premier parmi les systèmes open source sur LMSYS Arena. Sa dernière version, K2.6, sortie en avril 2026, a obtenu un score de 58,6 % sur SWE-Bench Pro, surpassant GPT-5.4 (57,7 %) et Claude Opus 4.6 (53,4 %).
Linfluence croissante de Kimi est devenue plus visible lors de la controverse autour de Cursor plus tôt cette année, lorsque le développeur Fynn aurait identifié un modèle Kimi alimentant Cursor Composer 2. Elon Musk a ensuite publié : « Oui, cest Kimi 2.5. » Lee Robinson a par la suite reconnu qu« environ 75 % des ressources de calcul ont été consacrées au pipeline dentraînement propre à Cursor », tandis quAman Sanger a qualifié cette omission de « faux pas dès le départ ».
Voici un extrait de l'annonce :
Fonctionnement de Kimi WebBridge
Flux de travail
Kimi WebBridge fonctionne comme suit :
1. Service de pont local : un service local s'exécute sur votre ordinateur pour recevoir les instructions de l'Agent
2. Extension de navigateur : exécute des actions spécifiques dans le navigateur en s'appuyant sur le protocole Chrome DevTools
3. Isolation de sécurité : toute l'exécution se fait localement les identifiants de connexion et le contenu des pages Web ne quittent jamais votre appareil
Interface de l'extension
Cliquez sur l'icône WebBridge dans la barre d'outils du navigateur pour vérifier l'état actuel de la connexion :
- Connecté : WebBridge fonctionne correctement et peut collaborer avec l'Agent.
- Déconnecté : Vérifiez votre configuration ou relancez la commande de connexion.
Fonctionnalités
- Navigation Web : Ouvre automatiquement les URL spécifiées
- Clic sur des éléments : Simule des clics sur des boutons, des liens et d'autres éléments de la page
- Remplissage de formulaires : Saisit automatiquement du texte et sélectionne des options
- Captures d'écran de page : Capture la page actuelle ou une zone spécifique
- Extraction de contenu : Lit le texte de la page, les tableaux et d'autres données structurées
- Persistance de la session de connexion : Utilise les états de connexion existants enregistrés dans le navigateur
Cas d'utilisation :
- Comparaison des prix dans le commerce électronique : recherche automatique de produits et comparaison des prix sur plusieurs plateformes
- Recherche d'informations : exploration approfondie des pages Web et extraction d'informations structurées
- Remplissage de formulaires : remplissage automatique de divers formulaires en ligne
- Saisie de données : organisation et saisie automatiques de données Web dans un format spécifié
Source : Présentation de Kimi WebBridge, Extension Kimi WebBridge
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