Google teste actuellement un nouveau format d'entretien pour les candidats aux postes d'ingénieurs logiciels, qui leur permet d'utiliser un assistant IA lors des épreuves techniques

Google serait en train de tester un nouveau format d'entretien destiné aux candidats aux postes d'ingénieurs logiciels, qui leur permet d'utiliser un assistant IA lors des épreuves techniques, comme le rapporte Business Insider. Cette nouvelle initiative du géant technologique reflète à quel point l'IA a profondément transformé le rôle des développeurs logiciels et vise, selon l'entreprise, à mieux adapter le processus de recrutement au « paysage actuel de l'ingénierie ».
Cette évolution témoigne de l'intégration accélérée de l'IA générative dans les pratiques d'ingénierie de Google. En avril 2026, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait déjà indiqué que l'IA générait désormais 75 % de son nouveau code, contre 25 % en 2024. Cette progression marquerait le début de l'ère « agentique » dans l'ingénierie logicielle, où les modèles internes sont chargés de générer le code, tandis que les ingénieurs se concentrent sur la vérification et l'orientation des résultats.
Selon le rapport de Business Insider (BI), à partir du second semestre, les candidats postulant à des postes d'ingénieurs de niveau junior à intermédiaire seront autorisés à utiliser l'IA Gemini de Google lors de l'épreuve de « compréhension du code ». À ce stade, les candidats devront lire, déboguer et optimiser une base de code existante. Les recruteurs évalueront également leur « maîtrise de l'IA », notamment leurs compétences en matière de prompt engineering, de validation des résultats et de débogage.
Brian Ong, vice-président chargé du recrutement chez Google, a déclaré à Business Insider : « Nous faisons constamment évoluer nos processus d'entretien afin de nous assurer que nous recrutons et embauchons les meilleurs talents. Dans cette optique, nous lançons un projet pilote pour les entretiens destinés aux ingénieurs logiciels afin qu'ils reflètent davantage le mode de fonctionnement de nos équipes à l'ère de l'IA. »
Brian Ong, vice-président chargé du recrutement chez Google
Comment travaillent réellement les ingénieurs à l'ère de l'IA générative
Selon le rapport de BI, le document interne décrit ce nouveau format comme « dirigé par l'humain et assisté par l'IA ». Le document affirme que ce nouveau format est conçu pour reproduire la manière dont les ingénieurs travaillent à l'ère de l'IA générative. Outre l'épreuve de codage assistée par l'IA, voici les autres changements :
- L'étape « Esprit Google et leadership » comprendra désormais une discussion technique sur la conception d'un projet antérieur du candidat.
- Pour les candidats juniors, l'une des épreuves techniques sera remplacée par un défi d'ingénierie ouvert.
- Les projets pilotes débuteront ce mois de mai au sein de Google Cloud et de sa division chargée des plateformes et des appareils.
Google n'est pas la seule entreprise à adopter ce format assisté par l'IA
La décision de Google fait suite à des initiatives similaires prises par des entreprises telles que Canva et Cognition, une start-up spécialisée dans le codage IA, qui autorisent déjà les candidats à utiliser des outils d'IA pendant les entretiens. Emily Cohen, de Cognition, a comparé l'interdiction de l'IA lors des entretiens à « demander à un enfant de passer un examen de maths sans calculatrice ».
Cette évolution intervient alors que le code généré par l'IA domine le développement logiciel. Greg Brockman, d'OpenAI, a récemment fait remarquer que la part de code rédigée par l'IA est passée de 20 % à 80 % en seulement quelques années.
Alors que le géant de la technologie adapte son processus de recrutement au « paysage actuel de l'IA », plusieurs observateurs estiment que l'avance technologique de Google dans le domaine de l'IA se renforce. Geoffrey Hinton, souvent présenté comme le « parrain de l'IA », a récemment affirmé que Google commençait à dépasser OpenAI. Interrogé sur la position de Google par rapport à OpenAI, Hinton a déclaré dans une interview accordée à Business Insider : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser. »
Sources : Brian Ong, vice-président chargé du recrutement chez Google ; Business Insider
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