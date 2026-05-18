Des employés de Meta critiquent Mark Zuckerberg pour avoir enregistré chaque frappe clavier des employés afin d'entraîner l'IA, les employés ne pouvant pas refuser d'être suivis par le logiciel de surveillance

La nouvelle initiative de Mark Zuckerberg visant à surveiller l'utilisation des ordinateurs par les employés est en train de diviser l'entreprise. Signe que ces tensions latentes débouchent sur une révolte ouverte, certains employés lancent des avertissements sans équivoque. « D'un point de vue égoïste, je ne veux pas que mon écran soit scrapé, car cela ressemble à une atteinte à ma vie privée », a écrit cette semaine un ingénieur dans un message interne lu par près de 20 000 collègues. Cette initiative de Meta intervient à un moment où le moral de lentreprise est au plus bas. Dans le cadre de la stratégie « tout sur lIA » de Zuckerberg, Meta a annoncé le licenciement de 10 % de ses effectifs, soit près de 8 000 employés, laissant beaucoup dentre eux dans lincertitude quant à leur avenir
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires et programmeur américain qui a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le directeur général (CEO) et l'actionnaire majoritaire. Il est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte au monde en 2008, à l'âge de 23 ans, et figure régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde. Sa notoriété et son ascension fulgurante dans le secteur des technologies ont attiré l'attention des milieux politiques et juridiques. Il a fait l'objet de multiples poursuites judiciaires concernant la création et la propriété de Facebook ainsi que des questions telles que la confidentialité des utilisateurs.
Alors que Meta s'apprête à supprimer 8 000 postes dès le 20 mai 2026, le groupe de Mark Zuckerberg déploie en parallèle un logiciel de surveillance baptisé « Model Capability Initiative » sur les postes de travail de ses employés américains. Chaque frappe clavier, chaque mouvement de souris, chaque capture d'écran occasionnelle alimente désormais l'entraînement d'agents IA destinés à automatiser des tâches de bureau. Le cynisme du procédé n'a pas échappé aux intéressés, qui ont réagi avec une vague d'émojis colère en interne avant d'apprendre qu'il n'existait aucune option de refus.
La nouvelle initiative de Mark Zuckerberg visant à surveiller l'utilisation des ordinateurs par les employés est en train de diviser l'entreprise. Signe que ces tensions latentes débouchent sur une révolte ouverte, certains employés lancent des avertissements sans équivoque. « D'un point de vue égoïste, je ne veux pas que mon écran soit scrapé, car cela ressemble à une atteinte à ma vie privée », a écrit cette semaine un ingénieur dans un message interne lu par près de 20 000 collègues, selon Wired. « Mais en prenant du recul, je ne veux pas vivre dans un monde où les êtres humains qu'ils soient employés ou non sont exploités pour leurs données d'apprentissage. »
Linitiative au cur du débat, baptisée « Model Capability Initiative », suit de près les frappes au clavier et les mouvements de souris des employés, et enregistre leurs écrans lorsquils utilisent certaines applications. La direction de Meta affirme que ces données serviront à enseigner à ses modèles dIA « comment les gens accomplissent réellement leurs tâches quotidiennes à laide dordinateurs », alors que le secteur mise fortement sur des agents IA capables deffectuer des tâches à votre place. Malgré les assurances peu convaincantes du directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, selon lesquelles les données seraient « étroitement contrôlées », de nombreux employés y voient une violation flagrante de leur vie privée (sans même évoquer le passé peu glorieux de Zuckerberg en matière daccès aux données privées des utilisateurs).
Cette initiative intervient à un moment où le moral de lentreprise est au plus bas. Dans le cadre de la stratégie « tout sur lIA » de Zuckerberg, Meta a annoncé le licenciement de 10 % de ses effectifs, soit près de 8 000 employés, laissant beaucoup dentre eux dans lincertitude quant à leur avenir. Lentreprise exige également que les employés soient plus productifs que jamais en utilisant autant que possible les agents IA et les outils de codage, lutilisation de lIA étant désormais un critère pris en compte dans les évaluations de performance.
Cet esprit de corps morose pourrait facilement se transformer en une acceptation résignée du régime IA de Meta, mais la Model Capability Initiative a clairement touché une corde sensible et a déclenché des actes ouverts de légère rébellion. Selon Wired, une pétition appelant à y mettre fin circule au sein de lentreprise. Elle stipule qu« il ne devrait pas être normal que des entreprises, quelle que soit leur taille, soient autorisées à exploiter leurs employés en extrayant leurs données sans leur consentement à des fins dentraînement de lIA ». Les employés ont affiché des tracts dans les espaces communs, tels que les cafétérias et les toilettes, pour faire connaître la pétition.
Ainsi, lingénieur de Meta qui a qualifié linitiative de suivi des données d« atteinte à ma vie privée » résumait le sentiment qui couve actuellement dans les rangs. « Les licenciements, les coupes budgétaires, des années defficacité et dintensité tout cela a contribué à un sentiment croissant dangoisse », a écrit lemployé, selon Wired. « MCI est un microcosme du mouvement de lIA », a ajouté lingénieur. « Oui, ce nest quun petit tour de bouton, mais cest représentatif des types de systèmes que les gens seront contraints de construire. »
À certains égards, ces critiques sont teintées dironie. De toutes les grandes entreprises technologiques, le bilan de Meta en matière de confidentialité est généralement considéré comme le pire des pires (Cambridge Analytica). Il est un peu fort de la part de ses employés de faire volte-face aujourdhui et de sétonner que le boomerang de la surveillance leur revienne en pleine figure. Cela pourrait être un moment de prise de conscience, ou simplement un incident de parcours dans les opérations de ce monolithe corporatif. Quoi quil arrive, il est clair que Zuckerberg perd son emprise sur la base.
Ce nouveau rapport confirme un autre rapport qui a révélé que chez Meta, les employés ont commencé à distribuer des tracts clandestins dans les salles de réunion, sur les distributeurs automatiques et même sur les rouleaux de papier toilette : « Tu ne veux pas travailler dans une usine d'extraction de données humaines ? » La question, provocatrice, résume à elle seule la rupture de confiance qui se consume en silence depuis des semaines dans les bureaux du géant de Menlo Park.
Sources : Meta, Mark Zuckerberg, Wired
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