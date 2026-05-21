Google lance enfin son propre agent IA personnel : fonctionnant sur le modèle Gemini 3.5 Flash, Gemini Spark est la réponse de Google à OpenClaw, et il pourrait bien être plus performant

OpenClaw a déclenché une mini-révolution dans le monde de l'IA en montrant ce qu'il était possible de faire avec des agents IA. OpenClaw que ses utilisateurs les plus fidèles ont d'abord connu sous les noms de ClawdBot, puis Moltbot (rebaptisé sous la pression d'Anthropic, trop proche phonétiquement de « Claude ») est un agent IA agentic open source permettant à un LLM de prendre le contrôle d'un système : gestion des emails, des calendriers, des scripts, navigation web autonome, accès aux fichiers, connexion aux messageries (WhatsApp, Telegram, Signal, Discord ). Le tout en mémoire persistante, tourné 24h/24 depuis votre machine ou votre VPS.
Le projet est passé de 7 800 étoiles GitHub à plus de 113 000 en moins d'une semaine fin janvier 2026 soit une croissance de 29 % par jour. Une viralité foudroyante qui s'est accompagnée, presque simultanément, d'une avalanche de mauvaises nouvelles sécuritaires. Selon un rapport, plus de 135 000 instances d'OpenClaw ont été exposées à l'internet sans protection adéquate. Entre failles critiques non patchées, plugins malveillants et configuration par défaut dangereuse, cette plateforme « vibe-codée » cristallise tous les travers d'une adoption de l'IA qui court bien plus vite que la sécurité.
Malgré cela, Google a également présenté Gemini Spark, un agent IA personnel capable d'exploiter les fichiers personnels des utilisateurs tout en tirant parti de l'intelligence de Gemini. Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développée par Google DeepMind, qui succède à LaMDA et PaLM 2. Composée de Gemini Pro, Gemini Deep Think, Gemini Flash et Gemini Flash Lite, elle a été annoncée le 6 décembre 2023. Elle alimente le chatbot du même nom. Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative développé par Google.
Gemini Spark a été dévoilé lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O 2026. Au cours du discours d'ouverture, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu'une version bêta de Gemini Spark serait bientôt disponible pour les abonnés à Google AI Ultra, l'offre d'abonnement IA premium de l'entreprise. De plus, Pichai a indiqué que Spark fonctionnerait sur le modèle Gemini 3.5 Flash récemment annoncé.
Alors qu'OpenClaw a connu un immense succès auprès des communautés d'IA et des utilisateurs précoces, Google dispose d'une portée considérable. Des milliards de personnes utilisent les produits Google, et l'entreprise affirme que son application Gemini compte 900 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ainsi, Gemini Spark pourrait faire entrer l'IA agentique dans le grand public pour la première fois.
Pourquoi Gemini Spark pourrait avoir un avantage sur des outils comme OpenClaw ?
Comme on le sait, OpenClaw fonctionne sur un appareil local tel quun Mac Mini. Peu après que loutil soit devenu viral, les Mac Mini se sont rapidement vendus comme des petits pains sur Amazon et chez dautres détaillants. Cependant, Gemini Spark est un agent IA entièrement basé sur le cloud. Cela le rend bien plus accessible aux débutants, car il ny a ni matériel ni processus dinstallation compliqué à gérer. Et lorsque vous fermez votre ordinateur portable, Spark continue de fonctionner. Gemini Spark pourra fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en arrière-plan, sans nécessiter d'appareils supplémentaires.
Deuxièmement, si vous êtes déjà un utilisateur Google, Gemini Spark aura un accès natif à votre Gmail, Google Docs et Google Drive. Ainsi, si vous demandez à Gemini...
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