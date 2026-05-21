Alibaba annonce une mise à niveau complète de son infrastructure d'IA pour l'ère des agents

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Alibaba Cloud est une entreprise spécialisée dans le cloud computing, filiale du groupe Alibaba. Alibaba Cloud fournit des services de cloud computing aux entreprises en ligne ainsi qu'à l'écosystème de commerce électronique d'Alibaba. Qwen est une famille de grands modèles de langage développés par Alibaba Cloud. De nombreux modèles Qwen sont distribués sous la licence libre et open source Apache 2.0, la licence Qwen à code source disponible ou la licence de recherche Qwen à usage non commercial ; d'autres modèles Qwen propriétaires sont fournis par Alibaba Cloud.Récemment, Alibaba a lancé Qwen3.7-Max, son tout dernier modèle de base propriétaire destiné aux applications avancées pilotées par des agents. Ce modèle est conçu pour un déploiement flexible dans la génération de code, lautomatisation des flux de travail bureautiques et le raisonnement continu sur des centaines, voire des milliers détapes séquentielles. À la suite de lannonce de ce modèle, Alibaba a mis en avant les atouts de Qwen3.7-Max en tant quagent de codage.Le modèle est capable de gérer des tâches allant de simples prototypes front-end à des projets dingénierie complexes impliquant de multiples fichiers. Il fonctionne de manière cohérente sur les frameworks de déploiement dagents les plus courants, notamment Claude Code, OpenClaw et Qwen Code. Cela en fait un outil viable pour les développeurs à la recherche dune large compatibilité et de performances stables.Au-delà du développement logiciel, Qwen3.7-Max sintègre à des plateformes dorchestration multi-agents et de contrôle géré, ce qui lui permet dautomatiser la rédaction de rapports, de mener des analyses de données approfondies et de créer des visualisations prêtes à être publiées. Sa compatibilité native avec les harnais d'agents courants lui permet de planifier et d'exécuter de manière autonome des projets de grande envergure. Grâce à des sessions soutenues de plusieurs heures et à des milliers d'appels d'outils itératifs, le modèle peut fournir en quelques heures des résultats qui nécessitaient auparavant des semaines de travail d'une équipe spécialisée.Qwen3.7-Max sera accessible via Alibaba Cloud Model Studio. Les utilisateurs peuvent intégrer le modèle aux frameworks d'agents et d'assistants de codage existants pour une application immédiate dans les environnements d'entreprise et de développement.Voici l'annonce d'Alibaba :Alibaba a annoncé aujourdhui une mise à niveau complète de sa pile IA  couvrant linfrastructure cloud, les services de modèles, les puces IA et les modèles de base  afin de permettre à ses clients de créer, déployer et faire évoluer des agents IA avec plus defficacité, de fiabilité et de performances.Dévoilé lors de lAlibaba Cloud Summit, Qwen3.7-Max est le tout dernier grand modèle linguistique dAlibaba, conçu pour le codage agentique avancé, le raisonnement complexe et lexécution de tâches à long terme. Qwen3.7-Max sera bientôt disponible pour les développeurs et les entreprises du monde entier.Pour répondre à la demande croissante en matière de calcul et de charge de travail IA à l'ère des agents, Alibaba Cloud a également mis à niveau son infrastructure et ses services de modèles. Parmi les lancements clés, citons le serveur Panjiu AL128 Supernode, conçu pour permettre une inférence d'agents évolutive et un entraînement de modèles à grande échelle, ainsi qu'une mise à jour d'optimisation au sein de la plateforme de services de modèles d'Alibaba qui affine en permanence les performances des modèles.De plus, T-Head, la filiale d'Alibaba spécialisée dans la conception de semi-conducteurs, a présenté le Zhenwu M890,...