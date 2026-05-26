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« Hollywood est cuit », « L'avenir, c'est une seule personne qui réalise tout un film », déclare le réalisateur du premier film créé par l'IA à Cannes
Réalisé en deux semaines pour seulement 500 000 $

Le , par Alex
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Un nouveau film entièrement réalisé à laide de lIA a été présenté en avant-première à Cannes, à deux pas du Festival de Cannes. Intitulé « Hell Grind », ce film de 95 minutes a été créé en seulement deux semaines par une équipe de 15 personnes et a coûté 500 000 dollars, dont 400 000 dollars ont été consacrés aux frais informatiques. La start-up de San Francisco Higgsfield AI a présenté son expérience de science-fiction comme « le tout premier long métrage au monde réalisé par lIA ». Dans la vidéo des coulisses, les réalisateurs de Hell Grind sont très clairs sur ce quils considèrent comme les avantages de lIA générative pour la réalisation de films : pas de matériel, pas dépuisement physique sur le plateau, pas de disputes sur le budget et pas de personnes ? « Lavenir, cest une seule personne qui réalise un film entier », déclare Mikhail Kumarov.

En avril 2026, le trailer d'As Deep as the Grave a fracassé les certitudes de l'industrie cinématographique en révélant une première mondiale : un acteur majeur décédé, Val Kilmer, interprétant par intelligence artificielle (IA) un rôle principal d'une heure et dix-sept minutes. Entre hommage revendiqué, accord syndical inédit et tollé sur les réseaux, le projet a déclenché une onde de choc. Elle questionne l'éthique de la démarche ainsi que la place de l'IA dans l'industrie du divertissement.

Récemment, un nouveau film entièrement réalisé à laide de lIA a été présenté en avant-première à Cannes, à deux pas du Festival de Cannes. Intitulé « Hell Grind », ce film de 95 minutes a été créé en seulement deux semaines par une équipe de 15 personnes et a coûté 500 000 dollars, dont 400 000 dollars ont été consacrés aux frais informatiques. A titre de comparaison, « The Mandalorian and Grogu » de Disney, qui sort en salles ce week-end, aurait eu un budget de production de 166,5 millions de dollars.

La start-up de San Francisco Higgsfield AI a présenté son expérience de science-fiction comme « le tout premier long métrage au monde réalisé par lIA » et en a même dévoilé une bande-annonce. Ressemblant à un mélange moins coûteux de « Mortal Kombat », « Resident Evil » et de lunivers cinématographique Marvel, le film regorge de séquences daction fantastiques et violentes et présente une intrigue mêlant dieux et monstres. Un narrateur déclare : « Bien avant que les humains ne foulent la terre, il y eut une guerre entre les anges et les démons. »

Voici notamment l'annonce :

Nous venons de présenter à Cannes la bande-annonce de notre premier long métrage de 95 minutes, entièrement tourné sur Higgsfield.

Hell Grind est un film de science-fiction et de braquage de 95 minutes réalisé par Aitore Zholdaskali et coécrit avec Adilkhan Yerzhanov, cinéaste sélectionné à deux reprises au programme officiel de Cannes. Une équipe de 15 professionnels, composée de réalisateurs, de directeurs de la photographie et de monteurs, la réalisé sur Higgsfield en 14 jours pour moins de 500 000 dollars. Le coût de production traditionnel dun film comparable sélève à environ 50 millions de dollars.

Mais au-delà des chiffres, il sagit du premier film réalisé par lIA à démontrer que celle-ci est désormais capable dassurer la cohérence des personnages, luniformité de lunivers et larc narratif tout au long dun long métrage.

Hell Grind sera projeté au cinéma Olympia à Cannes le 21 mai !

« L'avenir, c'est une seule personne qui réalise un film entier », selon le réalisateur

Selon un rapport, le film est plus kitsch quun champ de tentes générées par lIA, mais lobjectif était de prouver que cétait possible et que lIA générative est prête pour la production. Hell Grind nest pas destiné à être un blockbuster, mais à promouvoir la chaîne de production IA à Hollywood (parallèlement, le réalisateur de The Mask, Chuck Russell, a annoncé deux longs métrages en IA, qui seront également réalisés avec Higgsfield).

Un tel pipeline change complètement la façon dont on travaille sur un film. Au lieu de diriger des acteurs et dautres artistes, les différents réalisateurs de Hell Grind (une partie importante de cette équipe de 15 personnes est créditée en tant que réalisateur) ont donné des instructions aux modèles dIA. Au lieu de refaire des prises, les instructions ont été ajustées pour obtenir un résultat plus proche de ce quils voulaient.

Dans la vidéo des coulisses, les réalisateurs de Hell Grind sont très clairs sur ce quils considèrent comme les avantages de lIA générative pour la réalisation de films : pas de matériel, pas dépuisement physique sur le plateau, pas de disputes sur le budget et pas de personnes ? « Lavenir, cest une seule personne qui réalise un film entier », déclare Mikhail Kumarov. « Comme un écrivain, comme un mangaka. Leurs histoires, leurs fans :...
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