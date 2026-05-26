En avril 2026, le trailer d'As Deep as the Grave a fracassé les certitudes de l'industrie cinématographique en révélant une première mondiale : un acteur majeur décédé, Val Kilmer, interprétant par intelligence artificielle (IA) un rôle principal d'une heure et dix-sept minutes. Entre hommage revendiqué, accord syndical inédit et tollé sur les réseaux, le projet a déclenché une onde de choc. Elle questionne l'éthique de la démarche ainsi que la place de l'IA dans l'industrie du divertissement.
Récemment, un nouveau film entièrement réalisé à laide de lIA a été présenté en avant-première à Cannes, à deux pas du Festival de Cannes. Intitulé « Hell Grind », ce film de 95 minutes a été créé en seulement deux semaines par une équipe de 15 personnes et a coûté 500 000 dollars, dont 400 000 dollars ont été consacrés aux frais informatiques. A titre de comparaison, « The Mandalorian and Grogu » de Disney, qui sort en salles ce week-end, aurait eu un budget de production de 166,5 millions de dollars.
La start-up de San Francisco Higgsfield AI a présenté son expérience de science-fiction comme « le tout premier long métrage au monde réalisé par lIA » et en a même dévoilé une bande-annonce. Ressemblant à un mélange moins coûteux de « Mortal Kombat », « Resident Evil » et de lunivers cinématographique Marvel, le film regorge de séquences daction fantastiques et violentes et présente une intrigue mêlant dieux et monstres. Un narrateur déclare : « Bien avant que les humains ne foulent la terre, il y eut une guerre entre les anges et les démons. »
Voici notamment l'annonce :
Nous venons de présenter à Cannes la bande-annonce de notre premier long métrage de 95 minutes, entièrement tourné sur Higgsfield.
Hell Grind est un film de science-fiction et de braquage de 95 minutes réalisé par Aitore Zholdaskali et coécrit avec Adilkhan Yerzhanov, cinéaste sélectionné à deux reprises au programme officiel de Cannes. Une équipe de 15 professionnels, composée de réalisateurs, de directeurs de la photographie et de monteurs, la réalisé sur Higgsfield en 14 jours pour moins de 500 000 dollars. Le coût de production traditionnel dun film comparable sélève à environ 50 millions de dollars.
Mais au-delà des chiffres, il sagit du premier film réalisé par lIA à démontrer que celle-ci est désormais capable dassurer la cohérence des personnages, luniformité de lunivers et larc narratif tout au long dun long métrage.
Hell Grind sera projeté au cinéma Olympia à Cannes le 21 mai !
Hell Grind est un film de science-fiction et de braquage de 95 minutes réalisé par Aitore Zholdaskali et coécrit avec Adilkhan Yerzhanov, cinéaste sélectionné à deux reprises au programme officiel de Cannes. Une équipe de 15 professionnels, composée de réalisateurs, de directeurs de la photographie et de monteurs, la réalisé sur Higgsfield en 14 jours pour moins de 500 000 dollars. Le coût de production traditionnel dun film comparable sélève à environ 50 millions de dollars.
Mais au-delà des chiffres, il sagit du premier film réalisé par lIA à démontrer que celle-ci est désormais capable dassurer la cohérence des personnages, luniformité de lunivers et larc narratif tout au long dun long métrage.
Hell Grind sera projeté au cinéma Olympia à Cannes le 21 mai !
« L'avenir, c'est une seule personne qui réalise un film entier », selon le réalisateur
Selon un rapport, le film est plus kitsch quun champ de tentes générées par lIA, mais lobjectif était de prouver que cétait possible et que lIA générative est prête pour la production. Hell Grind nest pas destiné à être un blockbuster, mais à promouvoir la chaîne de production IA à Hollywood (parallèlement, le réalisateur de The Mask, Chuck Russell, a annoncé deux longs métrages en IA, qui seront également réalisés avec Higgsfield).
Un tel pipeline change complètement la façon dont on travaille sur un film. Au lieu de diriger des acteurs et dautres artistes, les différents réalisateurs de Hell Grind (une partie importante de cette équipe de 15 personnes est créditée en tant que réalisateur) ont donné des instructions aux modèles dIA. Au lieu de refaire des prises, les instructions ont été ajustées pour obtenir un résultat plus proche de ce quils voulaient.
Dans la vidéo des coulisses, les réalisateurs de Hell Grind sont très clairs sur ce quils considèrent comme les avantages de lIA générative pour la réalisation de films : pas de matériel, pas dépuisement physique sur le plateau, pas de disputes sur le budget et pas de personnes ? « Lavenir, cest une seule personne qui réalise un film entier », déclare Mikhail Kumarov. « Comme un écrivain, comme un mangaka. Leurs histoires, leurs fans :...
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