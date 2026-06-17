Quelques jours seulement après son introduction en bourse spectaculaire, SpaceX rachète la start-up IA Cursor pour 60 milliards $, qui a développé un outil de codage IA très populaire

SpaceX rachète la start-up de codage IA Cursor dans le cadre dune opération entièrement en actions dune valeur de 60 milliards de dollars. SpaceX et Anysphere ont signé un accord de fusion, la transaction devant être finalisée au troisième trimestre 2026. Le partenariat entre SpaceX et Cursor sétait mis en place au cours des semaines précédant lannonce de loption. Cursor avait utilisé des dizaines de milliers de puces xAI pour entraîner son tout dernier modèle, et deux ingénieurs seniors de Cursor avaient quitté lentreprise pour occuper des postes chez xAI.
Cursor est un environnement intégré de développement (EDI) basé sur de l'intelligence artificielle (IA) pour Windows, macOS et Linux, conçu pour améliorer la productivité des développeurs. Il est à l'origine un fork de Visual Studio Code, enrichi des fonctionnalités d'IA supplémentaires telles que la génération de code, les réécritures intelligentes et des suggestions intelligentes. Cursor est un logiciel propriétaire développé par Anysphere Inc.
Anysphere, Inc., opérant sous le nom de Cursor, est une société américaine de logiciels qui développe Cursor, un agent de codage basé sur lIA et un environnement de développement logiciel. Fondée en 2022, cette entreprise basée à San Francisco crée des outils et des modèles permettant aux utilisateurs de modifier du code, deffectuer des recherches dans des bases de code, dexécuter des commandes et de réaliser des tâches de programmation à laide dinstructions en langage naturel. Cursor a atteint une valorisation de 29,3 milliards de dollars américains et a dépassé les 3 milliards de dollars de chiffre daffaires récurrent annuel début 2026.
En avril 2026, SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, a conclu un accord majeur avec la startup Cursor pour développer conjointement une IA de nouvelle génération dédiée au codage et au travail intellectuel. Cet arrangement comprend une clause surprenante : une option d'achat de la célèbre plateforme de développement logiciel pour 60 milliards de dollars plus tard dans l'année. Cette initiative stratégique vise à renforcer la valeur de SpaceX avant son introduction en bourse.
Cependant, les analystes ont mis en lumière les risques financiers entourant lentrée en bourse de SpaceX. Ils soulignent des ambitions « irréalistes » et une valorisation jugée démesurée de près de 2 000 milliards de dollars. Ils dénoncent également la décision d'Elon Musk de fusionner l'entreprise spatiale avec sa startup d'IA xAI, une manuvre qui pourrait fragiliser la stabilité économique de l'ensemble. Cette orientation vers des centres de données spatiaux est perçue comme une distraction coûteuse et non prouvée qui s'éloigne de la mission initiale vers Mars. Pour eux, le succès boursier repose davantage sur le mythe créé par Elon Musk que sur des profits réels.
Malgré cette avertissement, SpaceX a récemment accepté dacquérir Anysphere, la société mère de loutil de codage basé sur lIA Cursor, dans le cadre dune opération entièrement en actions valorisant la start-up à 60 milliards de dollars. Selon les termes de laccord de fusion, chaque action ordinaire et privilégiée de Cursor sera convertie en action ordinaire de classe A de SpaceX, le rapport déchange étant déterminé par le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume de laction SpaceX au cours des sept jours de bourse précédant immédiatement la finalisation de la transaction, a précisé la société.
SpaceX avait annoncé plus tôt cette année une option dacquisition de Cursor pour 60 milliards de dollars, ainsi quun accord alternatif en vertu duquel SpaceX verserait 10 milliards de dollars au titre dune collaboration sil choisissait de ne pas exercer loption dachat. Le récent dépôt confirme que SpaceX a décidé de procéder à lacquisition pure et simple. Laccord de fusion a été signé le 16 juin 2026 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le jour même. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a signé le document au nom de la société. SpaceX prévoit que la transaction sera finalisée au cours du troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.
Au moment où SpaceX avait annoncé cette option, Cursor était en pleine levée de fonds de 2 milliards de dollars qui aurait valorisé la société à plus de 50 milliards de dollars, avec la participation prévue dAndreessen Horowitz, de Nvidia et de Thrive Capital. Le montant de la transaction, fixé à 60 milliards de dollars, dépassait ce chiffre. Le dernier tour de table de Cursor une série D de 2,3 milliards de dollars clôturée en novembre avait fixé sa valorisation à 29,3 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars début 2025.
Selon un rapport, Microsoft avait envisagé une acquisition potentielle de Cursor avant que laccord avec SpaceX ne soit conclu, mais avait finalement décidé de ne pas soumettre doffre formelle. Cursor avait également rejeté deux approches distinctes dOpenAI, la direction de la start-up ayant donné la priorité au maintien de son indépendance.
Le partenariat entre SpaceX et Cursor sétait mis en place au cours des semaines précédant lannonce de loption. Cursor avait utilisé des dizaines de milliers de puces xAI pour entraîner son tout dernier modèle, et deux ingénieurs seniors de Cursor avaient quitté lentreprise pour occuper des postes chez xAI. Plus tôt cette année, SpaceX a intégré xAI la société dIA dElon Musk à ses activités.
Lancé en 2023 par Anysphere, une entreprise fondée par quatre amis du MIT, Cursor AI a rapidement attiré l'attention de la communauté technologique. Il est devenu viral en 2024, bien que certains disent que ses capacités sont exagérées. Selon le PDG de Cursor AI, Michael Truell, Cursor AI est un simple éditeur de code avec des modèles d'IA intégrés qui peuvent écrire, prédire et manipuler du code en n'utilisant rien d'autre qu'une invite de texte. En dautres termes, Cursor AI permet de créer une application sans écrire de code.
Mais un programmeur utilisant Cursor AI pour un projet de jeu de course s'est heurté à un obstacle inattendu lorsque l'assistant de programmation a brusquement refusé de continuer à générer du code. À la place, Cursor AI a offert au développeur des conseils de carrière non sollicités, notamment qu'il devait apprendre à coder au lieu de lui demander de générer du code. Un autre développeur a partagé son flux de travail avec Cursor qu'il affirme fonctionner réellement pour lui.
Source : Accord de fusion
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