OpenAI et Broadcom dévoilent « Jalapeño », la première puce d'IA sur mesure d'OpenAI, conçue principalement pour prendre en charge l'inférence pour ChatGPT et d'autres services, et réduire les coûts de 50 %

OpenAI et Broadcom ont dévoilé « Jalapeño », la première puce d'intelligence artificielle (IA) sur mesure d'OpenAI, conçue pour gérer les charges de travail d'inférence de ChatGPT et d'autres services d'IA. Développée en neuf mois à laide des modèles dIA dOpenAI, cette puce ASIC vise à réduire les coûts de calcul de 50 % tout en offrant une meilleure efficacité. Avec un déploiement prévu pour la fin de l'année 2026, Jalapeño marque une étape majeure dans la stratégie d'OpenAI visant à développer sa propre pile matérielle dédiée à l'IA.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT), la série DALL-E et la série Sora, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
En septembre 2025, OpenAI a confirmé son intention de lancer la production de sa propre puce d'IA personnalisée en collaboration avec Broadcom, à partir de 2026. Conçue pour un usage interne exclusif, ce projet est le fruit de plusieurs années de développement et du renforcement progressif des équipes d'OpenAI spécialisées dans les semi-conducteurs, dans le but de réduire sa dépendance aux fournisseurs externes.
Le mercredi 24 juin 2026, OpenAI et Broadcom ont dévoilé leur première puce sur mesure, baptisée « Jalapeño », marquant ainsi les premiers pas de l'éditeur de ChatGPT dans le domaine des puces d'IA.
Ces puces seront fabriquées par Broadcom et utilisées par OpenAI pour l'inférence, le processus très gourmand en ressources informatiques qui permet de mettre ses modèles d'IA à la disposition des utilisateurs de ChatGPT et d'autres applications.
Le président d'OpenAI, Greg Brockman, a déclaré que les puces « Jalapeño » avaient été conçues de A à Z en neuf mois grâce aux modèles d'IA de l'entreprise. « La mesure dans laquelle nos modèles ont permis d'accélérer ce processus nous a beaucoup surpris », a déclaré Brockman.
Broadcom figure parmi les principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA générative, en aidant les hyperscalers et les laboratoires de pointe à concevoir leurs propres puces sur mesure pour l'IA. Depuis le début de l'année 2026, l'action du fabricant de puces a progressé de 10 % et a été multipliée par près de sept depuis la fin de l'année 2022. À la suite de cette annonce, le titre a de nouveau grimpé.
Greg Brockman a déclaré quOpenAI « ne parvient pas à obtenir de la puissance de calcul assez rapidement », une affirmation que Hock Tan, PDG de Broadcom, a confirmée en déclarant que la demande en puissance de calcul des plus gros clients de lentreprise était « tout simplement insatiable ».
« C'est bien plus que ce que nous sommes en mesure de gérer », a déclaré Greg Brockman, « et cela ne concerne pas seulement 2026 ou 2027 : nous constatons la même demande, voire une demande encore plus forte, en 2028 également. »
Jalapeño constitue une étape majeure dans le projet dOpenAI visant à « développer lensemble de la pile technologique sous-jacente à ses modèles et produits », selon le communiqué de presse annonçant le lancement de la puce d'IA.
« En concevant nous-mêmes une plus grande partie de cette pile, nous pouvons fournir davantage de capacités intelligentes avec une plus grande efficacité et continuer à rendre lIA de pointe accessible à un public plus large », a déclaré Greg Brockman dans le communiqué.
OpenAI s'associe avec Broadcom pour réduire sa dépendance vis-à-vis des GPU de Nvidia
Depuis quOpenAI a déclenché le boom de lIA générative en 2022, lentreprise figure parmi les plus gros acheteurs des coûteux processeurs graphiques de Nvidia, élément clé de linfrastructure nécessaire à la création de modèles dIA et à lexécution de charges de travail importantes. Mais OpenAI connaît une telle explosion de la demande quelle a besoin de sapprovisionner auprès dautres fournisseurs de puces de pointe.
Au début de l'année, OpenAI a conclu un accord avec Amazon Web Services prévoyant notamment l'utilisation des puces d'IA Trainium de cette dernière. OpenAI a également signé des accords avec Advanced Micro Devices, concurrent de Nvidia, ainsi qu'avec le fabricant de puces d'IA Cerebras, qui a réalisé son introduction en bourse en mai 2026.
En octobre 2025, après 18 mois de collaboration, OpenAI et Broadcom ont annoncé leur intention de développer et de déployer des racks de puces conçues par OpenAI à partir de la fin de cette année, avec pour objectif final d'en fabriquer suffisamment pour atteindre une consommation électrique de 10 gigawatts.
La puce développée avec Broadcom est un ASIC, que les experts du secteur jugent moins flexible que le GPU de Nvidia, mais qui est également moins coûteux et peut être conçu pour des tâches spécifiques liées à l'IA. OpenAI a indiqué avoir conçu cette puce en neuf mois, ainsi qu'une grande partie du système informatique dans lequel elle sera intégrée.
Les deux entreprises qualifient cette puce d« Intelligence Processor » (processeur d'intelligence) et la décrivent comme le premier « accélérateur dIA » dune plateforme quelles développent « pour rendre lIA de pointe plus rapide, plus fiable et plus accessible à un plus grand nombre de personnes ».
Un échantillon physique de la nouvelle puce a été remis à OpenAI le mercredi dernier. Les deux entreprises ont indiqué qu'elles prévoyaient un premier déploiement des puces « Jalapeño » d'ici fin 2026, avec une « expansion dans les années à venir ».
Hock Tan a indiqué quun « développement de petits prototypes » aurait lieu fin 2026, après quoi le projet prendrait de lampleur. « Nous commencerons à voir le projet prendre véritablement de lampleur en 2027, pour passer à la vitesse supérieure au cours du premier semestre 2028 », a déclaré le PDG de Broadcom.
Annonce du lancement de la puce « Jalapeño »
L'annonce faite par OpenAI et Broadcom concernant la puce d'inférence « Jalapeño » est présentée ci-dessous :
« OpenAI et Broadcom ont dévoilé aujourdhui Jalapeño, le premier processeur dintelligence dOpenAI : un accélérateur conçu autour de la vision dOpenAI pour lavenir de linférence des grands modèles de langage (LLM), et le premier accélérateur dIA intégré à une plateforme de calcul multigénérationnelle que les deux entreprises développent conjointement afin de rendre lIA avancée plus rapide, plus fiable et plus accessible à un plus grand nombre de personnes.
Jalapeño a été remis à Sam Altman, PDG dOpenAI, et à Greg Brockman, président de lentreprise, par Hock Tan, PDG de Broadcom, et Charlie Kawwas, président de la société, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie dOpenAI visant à développer lensemble de la pile technologique sous-jacente à ses modèles et produits.
OpenAI a conçu cette puce à partir de zéro en sappuyant sur sa connaissance approfondie des principes fondamentaux des LLM, guidée par sa feuille de route en matière de modèles, de noyaux, de systèmes de mise à disposition et de besoins produit, en collaboration avec ses partenaires Broadcom et Celestica, qui ont contribué à lindustrialisation de la plateforme via la mise en uvre de la puce, lintégration des cartes et des systèmes de rack, la mise en place dun réseau haute performance et la mise en place de systèmes de production évolutifs. Jalapeño est conçu pour offrir une grande flexibilité et fonctionner avec tous les LLM, en sappuyant sur les connaissances dOpenAI concernant les besoins en matière dinférence des modèles dIA actuels et futurs dans lensemble du secteur. Des échantillons dingénierie de la puce Jalapeño exécutent actuellement des charges de travail dapprentissage automatique en laboratoire à la fréquence et à la puissance cibles de production, incluant GPT‑5.3‑Codex‑Spark.
Bien quOpenAI soit encore en train dévaluer les performances finales, les premiers tests montrent que Jalapeño offrira un rapport performances/watt nettement supérieur à celui des solutions de pointe actuelles. Un rapport technique détaillé sur les performances sera présenté dans les prochains mois. Larchitecture réduit les transferts de données et équilibre les ressources de calcul, de mémoire et de réseau afin datteindre un taux dutilisation réel beaucoup plus proche des performances maximales théoriques. La mise en uvre sur silicium et les technologies réseau de Broadcom, notamment la puce réseau Tomahawk, contribuent à la mise en production à grande échelle de la plateforme.
« Le monde évolue vers une économie fondée sur la puissance de calcul », a déclaré Greg Brockman, président et cofondateur dOpenAI. « Jalapeño sinscrit dans notre stratégie à long terme dinfrastructure full-stack visant à rendre la puissance de calcul plus abondante, ce qui se traduira par une IA plus rapide, plus fiable et plus abordable pour les particuliers et les entreprises, et qui pourra être utilisée pour résoudre des problèmes plus importants. En concevant nous-mêmes une plus grande partie de la pile, nous pouvons fournir davantage de capacités dintelligence avec une plus grande efficacité et continuer à rendre lIA de pointe accessible à un public plus large. »
« Jalapeño a été entièrement conçue pour linférence sur les grands modèles de langage (LLM), en sappuyant sur les connaissances approfondies issues de notre étroite collaboration avec les chercheurs dOpenAI », a déclaré Richard Ho, responsable du programme matériel chez OpenAI. « Nous avons optimisé larchitecture en nous concentrant sur les noyaux, les mouvements de mémoire, la mise en réseau et les modèles de service qui revêtent la plus grande importance pour les modèles dIA de pointe. Daprès les premiers tests, Jalapeño exécutera efficacement nos charges de travail les plus importantes, à un niveau proche des limites théoriques du matériel. »
« Notre collaboration avec OpenAI témoigne de notre engagement fondamental à développer linfrastructure physique nécessaire pour la prochaine décennie de lIA », a déclaré Hock Tan, président-directeur général de Broadcom. « Ce nest que le début dune feuille de route sétendant sur plusieurs générations. En développant conjointement nos puces de pointe directement avec OpenAI, nous permettons le déploiement, dès 2026, de centres de données dune puissance de lordre du gigawatt avec Microsoft et dautres partenaires. »
Conçue pour être la meilleure plateforme d'inférence pour les LLM
Jalapeño est une conception entièrement nouvelle destinée à linférence des grands modèles de langage (LLM) modernes, et non un accélérateur polyvalent adapté à partir danciennes charges de travail dIA. Il sinspire des systèmes quOpenAI exploite quotidiennement pour ChatGPT, Codex, lAPI et ses futurs produits agentiques, tout en étant conçu pour les LLM actuels et futurs de lensemble du secteur. Lobjectif est dallier la puissance et le débit des principaux accélérateurs dIA actuels à une latence plus proche de celle des systèmes dinférence spécialisés les plus rapides, ce qui rend Jalapeño particulièrement adapté aux produits LLM interactifs à grande échelle.
Cest là tout lavantage dune approche « full-stack ». OpenAI ne se contente pas de développer des modèles de pointe ou de créer des produits à partir de ceux-ci ; lentreprise conçoit également linfrastructure qui les sous-tend : architecture des puces, noyaux, systèmes de mémoire, réseaux, planification, systèmes de déploiement et expérience utilisateur. Comme OpenAI intervient à tous les niveaux de la pile, chaque couche peut être optimisée en fonction dun même objectif : rendre ses modèles plus rapides, plus fiables et plus abordables pour les utilisateurs.
Jalapeño renforce la dynamique qui sous-tend les progrès dOpenAI. Une meilleure infrastructure améliore lefficacité de calcul. Une meilleure efficacité de calcul permet doptimiser lentraînement et la mise en service, ce qui se traduit au final par des modèles dIA plus performants. De meilleurs modèles se traduisent par de meilleurs produits pour les particuliers, les développeurs et les entreprises. De meilleurs produits génèrent une utilisation accrue, davantage de clients et un chiffre daffaires plus élevé, ce qui permet à OpenAI de réinvestir dans la prochaine génération dinfrastructures. Au fil du temps, ce cycle contribue à rendre lintelligence plus performante, plus fiable et moins coûteuse pour tous.
Une mise en production en neuf mois, accélérée par les modèles d'OpenAI
Le Jalapeño a été développé conjointement, de la conception initiale jusquà la validation de la conception (tape-out), en seulement neuf mois, et ce programme daccélérateur dIA sur mesure représente, selon nous, le cycle de développement dASIC le plus rapide jamais réalisé dans le domaine des semi-conducteurs avancés à haute performance. Cette rapidité est le fruit dun co-développement logiciel-matériel approfondi avec les équipes dingénierie dOpenAI, de lexpertise de Broadcom en matière de mise en uvre sur silicium, ainsi que de lutilisation des modèles dOpenAI pour accélérer certaines étapes du processus de conception et doptimisation.
Les modèles mis à la disposition des utilisateurs contribuent à améliorer l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des futurs modèles. Si l'IA peut aider les ingénieurs à concevoir plus rapidement de meilleures puces, elle permettra de réduire le coût du calcul à l'échelle du secteur et contribuera à démocratiser l'accès à l'IA de pointe.
Mettre en place une plateforme multigénérationnelle avec des partenaires
Jalapeño constitue la première étape dune plateforme informatique multigénérationnelle conçue pour un déploiement initial dici fin 2026, puis pour une expansion dans les années à venir. Elle associe des accélérateurs conçus par OpenAI à des puces Broadcom ainsi quà des technologies de mise en réseau et de connectivité, tout en sappuyant sur lexpertise de Celestica en matière de cartes électroniques, de racks et de systèmes.
Rendre l'IA de pointe plus largement accessible
Le principe de ce travail est simple : cest par linférence que lIA touche le grand public. Chaque amélioration en termes de coût, de rapidité et de fiabilité peut se traduire par une réponse plus rapide de ChatGPT, une tâche Codex pouvant effectuer davantage détapes avec moins de temps dattente, un produit API moins coûteux à développer ou un accès plus fiable lorsque la demande est forte.
Démocratiser l'IA, c'est rendre les modèles avancés accessibles, fiables et suffisamment abordables pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent les utiliser au quotidien. Jalapeño aide OpenAI à transformer une plus grande partie de son infrastructure en intelligence utile pour les étudiants, les développeurs, les petites entreprises, les chercheurs, les grandes entreprises et tous ceux qui cherchent à apprendre, à créer ou à résoudre des problèmes complexes.
»
Cette annonce intervient alors qu'OpenAI est confrontée à des tensions financières importantes. Des documents financiers récemment divulgués indiquent en effet que l'entreprise perd plusieurs milliards de dollars par an, principalement en raison des coûts élevés de la R&D et de l'infrastructure. Malgré une croissance significative de son chiffre d'affaires, ces dépenses continuent de dépasser largement les revenus, alimentant un déficit opérationnel croissant.
Sources : OpenAI, Broadcom
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
OpenAI signe un accord pluriannuel avec AMD pour l'achat de puces IA d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards $, incluant jusqu'à 6 GW de GPU Instinct dès 2026 et une option de participation dans AMD
OpenAI s'associe avec TSMC pour développer ses propres puces d'IA, conçues avec Broadcom, qui se concentreront dans un premier temps sur l'exécution de modèles d'IA plutôt que sur leur entraînement
OpenAI signe un accord surprise avec Google Cloud malgré une rivalité féroce entre les deux entreprises dans la course à l'IA, l'accord illustre l'éloignement progressif entre OpenAI et Microsoft
Vous avez lu gratuitement 1 153 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.