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Deux amis qui ont créé une start-up IA et généré plus de 13 millions $ avant l'âge de 21 ans affirment que leur objectif initial était de créer un produit leur permettant de financer leurs études supérieures

Le , par Jade Emy
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Deux amis qui ont créé une start-up IA et généré plus de 13 millions $ avant lâge de 21 ans affirment que leur objectif initial était de créer un produit leur permettant de financer leurs études supérieures

Arora et Sarthak Dhawan, qui se sont rencontrés au collège dans la banlieue de Dallas, ont lancé leur application détude basée sur lIA en janvier 2024 après avoir identifié un problème auquel ils étaient confrontés lorsquils prenaient des notes pendant les cours à luniversité. Depuis, leur start-up IA a généré plus de 13 millions de dollars de chiffre daffaires cumulé. Les fondateurs de cette start-up spécialisée dans lIA ont déclaré lors dune interview que leur objectif premier nétait pas de créer une entreprise valant des millions de dollars, mais de développer un produit quils jugeaient utile et de gagner suffisamment pour financer leurs études supérieures.

Selon une nouvelle étude Epson, 58 % des enseignants s'accordent à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires a un effet négatif sur leur apprentissage. En France, près des trois quarts (74 %) sont convaincus que les ressources pédagogiques traditionnelles permettent d'acquérir les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. En outre, 54 % des enseignants Français affirment que cela conduit à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves ont du mal à obtenir de bons résultats. Il est important de noter que les enseignants ne demandent pas l'abandon de la technologie, mais ils affirment clairement que les bases doivent passer en premier.

Cependant, un nouveau rapport vient remettre en cause ces opinions. En effet, deux amis denfance qui ont créé une start-up spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) et généré plus de 13 millions de dollars de chiffre daffaires cumulé avant lâge de 21 ans affirment que leur objectif initial était tout autre. Les fondateurs de cette start-up spécialisée dans lIA ont déclaré lors dune interview que leur objectif premier nétait pas de créer une entreprise valant des millions de dollars, mais de développer un produit quils jugeaient utile et de gagner suffisamment pour financer leurs études supérieures.

Rudy Arora, cofondateur de lapplication détude Turbo AI (anciennement Turbolearn), a déclaré à Business Insider : « Lobjectif nétait pas de créer une entreprise valant des millions de dollars pour laquelle nous aurions abandonné nos études. Nous voulions simplement créer quelque chose qui nous serait utile, peut-être le commercialiser un peu, et si ça marchait bien, financer nos études avec les bénéfices. »

Arora et Sarthak Dhawan, qui se sont rencontrés au collège dans la banlieue de Dallas, ont lancé leur application détude basée sur lIA en janvier 2024 après avoir identifié un problème auquel ils étaient confrontés lorsquils prenaient des notes pendant les cours à luniversité. À lépoque, Arora était en première année à luniversité Northwestern, et Dhawan étudiait à luniversité Duke. Selon les fondateurs, lapplication générait près de 500 000 dollars de chiffre daffaires mensuel dès mars 2025. Ils ont décidé dabandonner leurs études après leur deuxième année pour se consacrer à plein temps à leur entreprise.


Lapplication détude Turbo AI connait un succés grâce à TikTok

Lapplication Turbo AI a été conçue pour répondre à un problème auquel ils étaient confrontés à luniversité. Les fondateurs ont expliqué que lidée leur était venue de leur propre expérience : ils avaient du mal à écouter les cours tout en prenant des notes. « Nous savions que lIA était efficace pour transformer des textes denses en formats plus faciles à assimiler, car nous lavions déjà utilisée pour nous aider dans nos révisions. Nous avons donc décidé de créer un produit qui combine tout cela en un seul flux de travail. Les utilisateurs peuvent soit enregistrer leur cours, soit ajouter un contenu quils souhaitent étudier, et nous utilisons lIA pour le transformer en divers supports pédagogiques, tels que des notes, des fiches de révision et des questions de quiz », a expliqué Arora.

Avant de se lancer dans cette application dIA, les deux fondateurs avaient travaillé sur dautres projets au lycée, notamment une plateforme mettant en relation des clients avec des installateurs de lumières de Noël et une application de correction des notes. Ils ont déclaré que ces initiatives les avaient aidés à comprendre le développement de produits et les retours des clients, même si ces deux projets ont finalement été abandonnés.

Au départ, les fondateurs ont fait la promotion de lapplication en abordant des étudiants sur le campus, avant de se tourner vers TikTok. « Jai décidé dessayer de publier des vidéos sur notre application trois à quatre fois par jour sur TikTok. Finalement, une vidéo est devenue virale. Jai redoublé defforts, dautres vidéos ont décollé et notre croissance sest accélérée », a noté Arora. Face à laugmentation de la demande, lentreprise a élargi sa stratégie marketing en recrutant des créateurs de contenu pour publier des vidéos sur lapplication.

Les fondateurs de TurboAI ont quitté luniversité une fois que leur entreprise a pris son essor

Les fondateurs ont également déclaré que les outils dIA avaient considérablement modifié leur processus de développement logiciel. « Mon modèle préféré actuellement est Claude Code. Il y a un an et demi, jai commencé à me rendre compte que je passais une grande partie de mon temps quotidien à essayer de planifier et de décrire le fonctionnement global des choses, ainsi quà réviser le code généré par lIA, plutôt quà écrire moi-même du code », a ajouté Dhawan.

Lentreprise compte désormais 10 employés à temps plein, dont six ingénieurs, et a dépassé les 13 millions de dollars de chiffre daffaires cumulé, selon les fondateurs. Les fondateurs de TurboAI expliquent avoir quitté luniversité une fois que leur entreprise a pris son essor. Les fondateurs ont précisé quils navaient choisi dabandonner leurs études quaprès que lentreprise eut établi un modèle économique viable.

« Nous nous sommes consacrés à plein temps à notre application à la fin de notre deuxième année détudes, lannée dernière. Honnêtement, cela na pas été une décision difficile. Avec le recul, je pense que nous avons abandonné nos études un peu tard. Malgré cela, je pense que c'est une grave erreur d'abandonner trop tôt », a souligné Arora. Il a également mis en garde contre le fait de quitter l'université avant qu'une entreprise n'ait démontré des progrès significatifs. « Je déconseillerais tout de même d'abandonner ses études sans avoir obtenu de résultats concrets. Je vois beaucoup trop de gens abandonner avec seulement une idée en tête ou alors à un stade très précoce de développement », a averti Arora.

Dans tous les cas, leur histoire met à mal les études qui affirment que l'utilisation l'IA dans les études n'es pas bénéfique. Une étude de 2024 avait notamment montré que les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs et ont peu de chances de réussir à l'avenir. Les données montrent que les étudiants moins performants utilisent davantage l'IA pour combler leurs compétences. Mais l'IA générative encourage la tricherie et rend les étudiants paresseux et incompétents.

Voici l'annonce de Sarthak Dhawan, l'un des fondateurs de la start-up :

Nous venons d'atteindre les 5 millions d'utilisateurs : voici notre histoire


C'est un peu surréaliste : cela ne fait qu'environ un an et demi que nous avons lancé Turbo. Je me souviens encore de ces débuts : debout, un peu mal à l'aise, à la cantine des étudiants de première année de Duke (avant que je ne quitte l'université), à distribuer des beignets et des biscuits juste pour attirer nos 100 premiers utilisateurs. Ou encore, quand je me faufilais dans les toilettes avec Rudy (mon cofondateur) pour coller des affiches sur les cabines, en espérant désespérément que les gens nous remarquent.

Nous navions absolument aucune idée de ce que nous faisions. Mais dune manière ou dune autre, ça a marché.

Mais voir ce grand écran dans les locaux de notre entreprise afficher en direct le chiffre de 5 millions dutilisateurs lors de notre premier événement dHalloween, avec plus de 250 personnes venues faire la fête avec nous, ma semblé vraiment incroyable.

Quelques chiffres impressionnants

Voici ce que 5 millions d'utilisateurs a créé jusquà présent :

- Plus de 15 millions de notes ont été générées
- Plus de 350 millions de fiches créées automatiquement à partir de vos supports
- Vous avez répondu à plus de 20 millions de questions de quiz (ça fait BEAUCOUP de révision)

Que ce soit pour la chimie organique, les entretiens dadmission en médecine ou lapprentissage dune nouvelle langue, voir comment vous utilisez tous Turbo au quotidien nous inspire vraiment à continuer à développer lapplication.

Le parcours jusquà présent

Quand jai commencé mes études à Duke en 2023, je nétais quun étudiant frustré par le côté fastidieux des révisions. On était assis à la bibliothèque à regarder les gens réécrire leurs notes à la main pour la troisième fois, en se disant : « Il doit bien y avoir une meilleure solution. » Croyez-le ou non, Turbo a tout simplement commencé comme un projet parallèle que Rudy et moi pensions utiliser uniquement pour nous-mêmes.

Nous avons donc développé la première version de Turbo (qui sappelait alors Turbolearn AI) dans nos chambres détudiants. Honnêtement, cétait très rudimentaire  mais lapplication pouvait transformer un PDF en notes et autres outils détude, et apparemment, cela suffisait pour susciter lenthousiasme des gens.

Aujourdhui, nous disposons dune équipe incroyable, nous sommes soutenus par des investisseurs exceptionnels, et surtout  nous vous avons, vous. 5 millions détudiants et dapprenants qui nous confient chaque jour leur éducation.

Pourquoi passer de Turbolearn à Turbo AI ?

Vous avez peut-être remarqué que nous avons récemment changé de nom, passant de Turbolearn à Turbo AI. Il ne sagit pas seulement davoir un nom de domaine plus court (même si turbo.ai est plutôt sympa). Cela reflète notre vision plus large : nous ne sommes plus seulement une application détude.

Turbo devient un outil complet de prise de notes et un assistant dapprentissage basé sur lIA, et pas seulement pour les étudiants. Que vous enregistriez des cours, rédigiez des travaux de recherche, teniez un journal ou prépariez des présentations, nous voulons être là pour vous aider à apprendre et à créer plus rapidement.

Mais nayez crainte, nous veillerons toujours à ce que notre produit reste simple et épuré.

Et maintenant ?

5 millions, cest incroyable, mais ce nest quun début. Nous travaillons sur des fonctionnalités qui vont complètement changer votre façon dinteragir avec Turbo :

- Des applications de bureau pour Mac et Windows (enfin !)
- Une refonte de notre application iPad
- PLEIN de fonctionnalités IA qui eh bien, vous devrez attendre pour le découvrir 😉

Sources : Annonce de de Sarthak Dhawan, Business Insider

Et vous ?

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Voir aussi :

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« Les risques liés à l'intégration de l'IA dans les cursus scolaires l'emportent sur les avantages », selon un rapport qui soulève la problématique du retour ou non aux méthodes à base de crayon et de papier

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