En mai 2025, Sir Jony Ive a rejoint OpenAI. Sir Jonathan Paul Ive est un designer anglo-américain. Il est surtout connu pour son travail chez Apple Inc., où il a occupé les fonctions de vice-président senior du design industriel et de directeur du design. Travaillant en étroite collaboration avec Steve Jobs, Ive a joué un rôle essentiel dans la conception de produits tels que lApple Watch, liMac, le Power Mac G4 Cube, liPod, liPhone, liPad, le MacBook, ainsi que linterface utilisateur du système dexploitation mobile dApple, iOS. Il a également participé au processus de conception de grands projets architecturaux, notamment le complexe du siège social dApple à Cupertino, lApple Park, et les Apple Stores.
À la suite de cette annonce, des documents ont révélé qu'OpenAI souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant avec la conception d'un nouvel appareil pour l'IA. Cependant, un rapport d'octobre 2025 a révélé qu'OpenAI rencontrait des problèmes techniques majeurs qui pourraient retarder sa sortie, ainsi que d'autres problèmes d'ordre plus philosophique entre OpenAI et Jony Ive. L'objectif est de créer un appareil de la taille d'une paume, sans écran numérique, qui surveille en permanence son environnement à la recherche de signaux audio et visuels, et qui répond aux demandes des utilisateurs lorsque cela est approprié. Une source l'a décrit comme « similaire à Siri, mais en mieux ».
Récemment, le dernier article de Mark Gurman publié sur Bloomberg donne une idée concrète de lobjet quOpenAI et Jony Ive ont développé en toute discrétion. Selon Gurman, ce premier appareil sera une enceinte mobile sans écran, dotée dune caméra intégrée, conçue comme ce quil appelle un « compagnon IA ». OpenAI viserait toujours une présentation en 2026 et une commercialisation en 2027, à un prix compris entre 200 et 300 dollars, la fabrication devant être assurée par Foxconn au Vietnam ou aux États-Unis.
Le principe est que lappareil apprend à reconnaître qui lutilise et ce qui lentoure, et ce sans écran. Gurman décrit une présentation interne dOpenAI dans laquelle lenceinte observe les utilisateurs et leur suggère des actions pour les aider à atteindre leurs objectifs, par exemple en les incitant à se coucher plus tôt avant une réunion matinale. En outre, la caméra prendrait en charge une reconnaissance de type Face ID et permettrait aux utilisateurs de déclencher des achats directement depuis lenceinte.
Il sagit de lélément de la pile OpenAI qui a fait lobjet du plus grand nombre de spéculations depuis que la société a racheté io, lentreprise de matériel dIve, en mai 2025, et il arrive dans un environnement bien plus hostile que celui dans lequel il a vu le jour. Apple a poursuivi OpenAI en justice pour vol de secrets commerciaux, accusant la start-up spécialisée dans lIA et son responsable matériel davoir mené une campagne coordonnée visant à soutirer des informations sur des produits non encore commercialisés à danciens employés dApple et à des candidats à lembauche.
Une source proche du dossier a indiqué à Gurman que le calendrier prévu annonce cette année, commercialisation en 2027 restait dactualité, même sil pourrait évoluer à mesure quOpenAI examine les allégations dApple. Selon un rapport, une mesure provisoire ciblée est lissue la plus probable de la demande dinjonction attendue de la part dApple. Pour rappel, Jony Ive, qui était responsable de l'apparence de plusieurs des produits les plus emblématiques d'Apple, dont l'iPod, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, a annoncé en 2019 qu'il quittait Apple pour lancer sa propre entreprise de design.
Pour beaucoup, ce départ dIve de lentreprise a été très soudain, mais selon un rapport, ce départ sest fait lentement et progressivement depuis des années alors que l'entreprise a fait passer ses priorités de la conception de produits à l'exploitation. Cest en 2015 après le lancement de la montre dApple que léquipe de conception dApple, dirigée par Jony Ive, a commencé à être frustrée de plus en plus par labsence dIve. Les deux rapports racontent l'histoire d'une entreprise qui avait mis premièrement le design à l'avant-plan et qui s'est progressivement tournée vers les préoccupations opérationnelles. L'absence d'Ive a « mis à rude épreuve la cohésion essentielle au développement du produit », ce qui a poussé plusieurs membres clés de l'équipe de conception à quitter Apple au cours des quelques dernières années.
Il convient toutefois de noter quil sagit dune information provenant dune seule source et citant des personnes proches du dossier, et quaucun produit na encore été dévoilé. Considérez ces détails tels quils sont rapportés, et non comme définitifs : le format, la fourchette de prix et la date de lancement ont tous déjà évolué au cours de la brève existence publique de ce projet, et laffaire Apple constitue en outre une véritable inconnue. Ce que larticle ne précise pas, cest comment OpenAI compte répondre à la question évidente de la vie privée soulevée par un appareil domestique équipé dune caméra et toujours à lécoute, ni quels composants électroniques et quel modèle embarqué le feront réellement fonctionner.
Le nouveau produit d'OpenAI rappelle le dispositif portable Humane AI Pin qui a fait l'objet de critiques acerbes de la part de nombreux experts qui affirmaient qu'il ne résout rien. Pour Karl Guttag, expert en dispositif électronique d'affichage, le Humane AI Pin est non seulement coûteux et inutile, mais également le rebondissement à 230 millions de dollars d'une vieille escroquerie. Il explique que le gadget intègre un projecteur laser de piètre qualité dans un appareil ressemblant à un téléphone et qu'en ajoutant la mention "IA", l'entreprise tente de le faire passer pour une innovation. Mais il n'en est rien. Selon l'expert, Humane combine des concepts qui ont échoué par le passé.
Si lappareil est commercialisé avec des caractéristiques techniques proches de celles décrites, le véritable enjeu ne sera pas tant le duel entre OpenAI et Apple devant les tribunaux, mais plutôt larrivée dun terminal ChatGPT équipé dune caméra et toujours allumé dans un espace déjà occupé par lEcho dAmazon et le Nest de Google, à un prix suffisamment attractif pour quun foyer curieux soit tenté de lessayer.
Source : Bloomberg
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