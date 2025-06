OpenAI et l'équipe io de Jony Ive confirment que l'appareil d'IA ne sera ni wearable ni intra-auriculaire, et qu'il ne sera pas disponible cette année, après l'acquisition de la startup io par OpenAI



En 21 mai 2025, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a indiqué avoir racheté la startup de Sir Jony Ive,, dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars. De ce fait, Sir Jony Ive, le très influent designer britannique responsable de l'apparence des produits les plus emblématiques et les plus réussis d'Apple, a rejoint OpenAI . Sam Altman s'est dit enthousiaste à l'idée d' "essayer de créer une nouvelle génération d'ordinateurs alimentés par l'IA" ensemble.À la suite de cette annonce, des documents ont révélé qu'OpenAI souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant ". Selon le document, OpenAI décrit un super assistant comme "" pour toutes sortes de tâches simples et complexes. "Le document révèle également les plans de l'entreprise pour rendre ChatGPT disponible sur le matériel technologique existant, comme les téléphones. Selon OpenAI, il existe "des opérateurs historiques puissants qui tireront parti de leur distribution pour avantager leurs propres produits". Cependant, OpenAI a récemment dû supprimer les références publiques à la marqueaprès qu'une startup de technologie audio intra-auriculaire, Iyo, a émis une ordonnance restrictive temporaire. Iyo affirme qu'OpenAI a intentionnellement copié sa marque, renforçant son argument par des courriels indiquant que des cadres d'io et d'OpenAI, dont Sam Altman, avaient connaissance du produit d'Iyo et avaient même demandé des démonstrations.L'acquisition par OpenAI de l'équipe, le studio de design de Jony Ive, pour la somme astronomique de 6,5 milliards de dollars, constitue un engagement sérieux en faveur de l'expansion du matériel grand public. Tang Tan, directeur du matériel chezet ancien responsable de la conception chez Apple, a révélé dans une déclaration du 16 juin que le prototype dont Sam Altman a parlé publiquement n'est pas encore commercialisé avant au moins un an. Il a souligné que la conception n'était pas terminée, mais a précisé que l'appareil ne serait pas un casque intra-auriculaire ou un vêtement.De son côté, Iyo présente son prochain produit comme "le premier ordinateur audio au monde", un casque intra-auriculaire, ce qui va directement à l'encontre des plans actuels d'io en matière de matériel. Bien qu'io affirme que son premier dispositif d'IA ne sera ni intra-auriculaire ni wearable, les documents judiciaires montrent qu'io a envisagé une grande variété de conceptions.L'opposition déposée par OpenAI le 12 juin explique en détail comment io a exploré des facteurs de forme basés sur le bureau, mobiles, câblés, sans fil, wearable et à porter sur soi au cours de ses premières phases de prototypage. Parallèlement à cette vaste recherche, io a acheté et testé plus de 30 casques, écouteurs et prothèses auditives différents afin d'influencer son cycle de développement.Des rapports révèlent également les préoccupations méticuleuses d'io en matière d'ergonomie. Par exemple, un courriel datant de la fin du mois de mars révèle que Marwan Rammah, employé d'io, a recommandé l'acquisition de scans 3D d'oreilles humaines pour faciliter les considérations relatives à l'ergonomie et à l'adaptation du matériel. Une telle attention implique qu'io a pris au sérieux la possibilité de créer un jour un dispositif wearable.En outre, un courriel de Sam Altman révèle qu'il a décliné l'offre d'investissement personnel d'Iyo, en écrivant : "" L'éditeur de ChatGPT sait que le projet d'io et l'ordinateur audio d'Iyo seront certainement en concurrence.Plutôt que de se précipiter sur le marché avec un vêtement ou un écouteur à la mode, io adopte une approche délibérée pour perfectionner un dispositif qui correspond à sa vision de l'intégration de l'IA. Sous la direction de Jony Ive, l'OpenAI pourrait se montrer prudente quant à sa stratégie matérielle. Les acheteurs intéressés devront attendre au moins jusqu'en 2026 pour voir le dispositif d'IA. OpenAI investit manifestement beaucoup dans la recherche, la conception et la guerre juridique pour s'imposer sur ce marché concurrentiel.Pour rappel, un rapport a suggéré que le prochain appareil d'IA d'OpenAI serait aussi compact que l'iPod Shuffle, légèrement plus grand que le Humane AI Pin et se porterait autour du cou. Le but est de créer un « compagnon IA » capable de comprendre le contexte et de fournir des informations pertinentes. OpenAI laisse espérer un gadget d'IA innovant et futuriste ; il reste à voir si l'appareil sera un succès ou s'il suivra le chemin de l'éphémère AI Pin.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?