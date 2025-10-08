OpenAI et Jony Ive se débattent au sujet des détails techniques d'un nouveau gadget IA secret, l'éditeur de ChatGPT collabore avec l'ancien directeur du design d'Apple pour lancer un assistant personnel.

Le Financial Times rapporte que l'entreprise rencontre des problèmes techniques majeurs qui pourraient retarder sa sortie, ainsi que d'autres problèmes d'ordre plus philosophique. Selon l'article, l'objectif est de créer un appareil de la taille d'une paume, sans écran numérique, qui surveille en permanence son environnement à la recherche de signaux audio et visuels, et qui répond aux demandes des utilisateurs lorsque cela est approprié.
En mai, Sir Jony Ive, le très influent designer britannique responsable de l'apparence des produits les plus emblématiques et les plus réussis d'Apple, rejoint OpenAI. Sir Jony Ive a travaillé pour Apple pendant 27 ans, contribuant à relancer l'entreprise grâce à des produits révolutionnaires tels que l'iPhone et l'iPod. Il a également conçu l'iMac en 1998 et l'iPad en 2010. Sir Jony Ive, qui a conçu l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, « assumera d'importantes responsabilités en matière de conception et de création » au sein de l'entreprise, selon OpenAI.
À la suite de cette annonce, des documents ont révélé qu'OpenAI souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant. Le document révèle également les plans de l'entreprise pour rendre ChatGPT disponible sur le matériel technologique existant, comme les téléphones. En juin, la conception de ce nouvel appareil pour l'IA n'était pas terminée, mais le dit appareil ne serait pas un casque intra-auriculaire ou un vêtement.
Récemment, le Financial Times rapporte que l'entreprise rencontre des problèmes techniques majeurs qui pourraient retarder sa sortie, ainsi que d'autres problèmes d'ordre plus philosophique. Selon l'article, l'objectif est de créer un appareil de la taille d'une paume, sans écran numérique, qui surveille en permanence son environnement à la recherche de signaux audio et visuels, et qui répond aux demandes des utilisateurs lorsque cela est approprié. Une source l'a décrit comme « similaire à Siri, mais en mieux ».
Mais l'un des dilemmes auxquels OpenAI et Ives sont confrontés ? Ne pas rendre l'IA trop sympathique et flagorneuse, ce qui est révélateur, car trouver cet équilibre est un problème qui touche l'ensemble du secteur des chatbots. « Le concept est que vous devriez avoir un ami qui est un ordinateur et qui n'est pas votre étrange petite amie IA », a déclaré la source au FT. Il doit être « accessible mais pas intrusif ».
OpenAI a racheté la start-up io d'Ives pour 6,5 milliards de dollars en mai, mais les détails de leur accord ont été largement gardés secrets. Ce mois-là, le PDG Sam Altman a déclaré à son personnel qu'il prévoyait de commercialiser 100 millions d'appareils conçus avec Ives, qu'il a décrits comme des « compagnons » IA. Il semble s'agir du même appareil dont nous entendons parler aujourd'hui.
L'un des éléments clés de la philosophie de conception est l'absence totale d'écran. Pour compenser, le petit appareil s'appuiera sur une caméra, un microphone et un haut-parleur pour interagir avec les utilisateurs. Il pourrait même utiliser plusieurs caméras, selon une source du FT. Au lieu d'être déclenché par une phrase telle que « Hey Siri » d'Apple, l'appareil sera « toujours allumé » et collectera en permanence des données afin de constituer sa « mémoire », une fonctionnalité sur laquelle s'appuient d'autres technologies d'IA portables et qui soulèvera sans aucun doute d'importantes questions en matière de confidentialité si elle est commercialisée.
Mais il semble qu'OpenAI et Ive souhaitent que leur gadget soit plus qu'un simple appareil portable. Il est également conçu pour être posé sur un bureau ou une table, et aura à peu près la taille d'un smartphone. Il est censé être non seulement un Siri amélioré, comme l'a décrit une source, mais aussi une amélioration par rapport aux enceintes intelligentes telles que l'Alexa d'Amazon ou les appareils Home de Google.
Tout cela est plus facile à dire qu'à faire. D'une part, OpenAI a déjà du mal à maîtriser le caractère engageant de ChatGPT sans mécontenter ses propres fans. Il lui faut maintenant combler cet écart d'une manière ou d'une autre dans un nouveau modèle plus léger. « La personnalité du modèle est difficile à équilibrer », a déclaré une source proche du projet au FT. « Il ne doit pas être trop flagorneur, ni trop direct, il doit être utile, mais sans parler sans arrêt dans une boucle de rétroaction. »
Et puis, il y a le côté matériel de l'équation. « Le calcul est un autre facteur important du retard », a déclaré au FT une source proche d'Ive. « Amazon dispose de la puissance de calcul nécessaire pour Alexa, tout comme Google, mais OpenAI a du mal à obtenir suffisamment de puissance pour ChatGPT, sans parler d'un appareil IA ils doivent d'abord régler ce problème. »
Même si ces problèmes sont résolus, la demande sera-t-elle suffisante pour justifier les milliards investis par OpenAI pour mener à bien cette collaboration ? ChatGPT compte plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par semaine, selon la société, il n'est donc pas techniquement impensable qu'OpenAI puisse commercialiser 100 millions de petits gadgets IA. Mais en avril, elle ne comptait que 20 millions d'abonnés payants, ce qui suggère que la grande majorité de ses utilisateurs ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour les produits d'OpenAI. Un appareil physique serait peut-être plus attrayant, mais c'est un pari risqué.
En outre, quel sera l'impact de ces différents d'opinions entre Jone Ive et OpenAI ? En effet, Jony Ive, qui était responsable de l'apparence de plusieurs des produits les plus emblématiques d'Apple, dont l'iPod, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, a annoncé en 2019 qu'il quittait Apple pour lancer sa propre entreprise de design. Mais selon un rapport, ce départ sest fait lentement et progressivement depuis des années alors que l'entreprise a fait passer ses priorités de la conception de produits à l'exploitation. Un rapport similaire avait confirmé que Jony Ive a quitté Apple à cause du peu d'intérêt du PDG pour le design des produits. Mais Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que le rapport sur les tensions avec Jony Ive est « absurde ».
