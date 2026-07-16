L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a donné son feu vert au service d'IA d'Apple, et Alibaba a confirmé que son modèle Qwen alimenterait Apple Intelligence sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS

Lors de sa conférence WWDC 2024, Apple a présenté « Apple Intelligence », une suite de fonctionnalités gratuites alimentées par l'IA pour iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia qui comprend la création de résumés d'emails, la génération d'images et d'emoji, et permet à Siri de prendre des mesures en votre nom. Ces fonctionnalités sont obtenues par une combinaison de traitement sur l'appareil et dans le cloud, en mettant fortement l'accent sur la confidentialité. « Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre de l'innovation Apple. Apple Intelligence va transformer ce que les utilisateurs peuvent faire avec nos produits - et ce que nos produits peuvent faire pour nos utilisateurs », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple, lors de l'annonce.
Pourtant, fin 2024, une enquête auprès de 1 000 utilisateurs d'iPhone a suggéré que les fonctions d'IA ne sont pas à la hauteur. L'enquête a en effet révélé que 73 % des utilisateurs d'Apple Intelligence ont déclaré que les nouvelles fonctions n'étaient « pas très utiles » ou qu'elles « n'ajoutaient que peu ou pas de valeur » à l'expérience qu'ils avaient de leur smartphone. En effet, une majorité (64,7 %) a estimé qu'elles n'étaient pas très utiles et que d'autres fonctions étaient plus importantes, en plus des 8,3 % qui pensent qu'elles n'ajoutent que peu ou pas de valeur à leur expérience de l'iPhone.
Face à ce constat, Apple cherchait depuis à améliorer les fonctions IA disponible dans ces appareils. Récemment, un rapport a révélé qu'Apple Intelligence a reçu lautorisation réglementaire en Chine, Alibaba ayant confirmé que son modèle dIA « Qwen » serait intégré au service sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS pour les utilisateurs du pays. LAdministration chinoise du cyberespace a inscrit le service dIA dApple sur la liste des fournisseurs agréés, une exigence pour toute entreprise proposant au public chinois des modèles linguistiques de grande envergure ou des services dIA générative. Le communiqué de lautorité de régulation na pas précisé de date de lancement.
Alibaba est une multinationale technologique chinoise spécialisée dans le commerce électronique, la vente au détail, Internet et les technologies. Fondée le 28 juin 1999 à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, la société propose des services de vente de particulier à particulier (C2C), dentreprise à particulier (B2C) et dentreprise à entreprise (B2B) via des places de marché chinoises et internationales, ainsi que des services locaux destinés aux consommateurs, dans les domaines des médias numériques et du divertissement, de la logistique et du cloud computing. Elle détient et exploite un portefeuille diversifié dentreprises à travers le monde dans de nombreux secteurs dactivité.
Qwen est une famille de grands modèles de langage développée par Alibaba Cloud. Alors que ces modèles précédents étaient open source, Qwen3.5-Omni et Qwen3.6-Plus ont été lancés en avril 2026 en tant que modèles propriétaires ; laccès à ces outils est limité aux sites web des chatbots et à la plateforme cloud dAlibaba. Le modèle Qwen3.6-35B-A3B a été publié sous licence Apache 2.0 le même mois. Le modèle Qwen 3.5 dAlibaba est conçu pour accomplir des tâches complexes et lentreprise affirme quil surpasse les modèles concurrents américains sur plusieurs critères objectifs, notamment la vitesse et le coût. Il peut agir de manière autonome sur les applications mobiles et de bureau, en agissant plus rapidement et en accomplissant davantage avec les mêmes paramètres.
Un porte-parole dAlibaba a confirmé que le modèle Qwen alimentera Apple Intelligence sur toutes les principales plateformes de la société iOS, iPadOS, macOS et visionOS pour les utilisateurs en Chine. Le porte-parole a expliqué que cette intégration permettrait aux utilisateurs de tirer parti des fonctionnalités de Qwen notamment la capacité à traiter et à générer à la fois du texte et des images depuis linterface dApple elle-même, sans avoir à ouvrir une application distincte. Les actions dAlibaba cotées aux États-Unis ont grimpé denviron 4 % avant louverture du marché, à lannonce de cet accord.
Apple collabore également avec Baidu pour développer des fonctionnalités dApple Intelligence destinées aux utilisateurs chinois diPhone, a déclaré un porte-parole de Baidu. Baidu est une multinationale chinoise spécialisée dans les services Internet et lintelligence artificielle. Elle occupe une position dominante sur le marché chinois des moteurs de recherche et propose une grande variété dautres services Internet. Outre son activité principale de recherche sur Internet, Baidu sest également diversifiée dans dautres domaines, notamment la conduite autonome, lélectronique grand public intelligente et une pile dIA complète, comprenant des logiciels, des puces, une infrastructure cloud, des modèles de base et des applications.
Cette autorisation met fin à une longue attente pour les consommateurs chinois. Apple avait annoncé pour la première fois Apple Intelligence en 2024, mais le service avait été suspendu en Chine pendant que lentreprise sefforçait de se conformer aux exigences réglementaires. Au deuxième trimestre, les livraisons dApple en Chine ont augmenté de 24,4 % par rapport à la même période de lannée précédente.
Apple a dévoilé une version remaniée de Siri, alimentée par Gemini de Google, lors de sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) au début de lété, dont le lancement est prévu cet automne avec iOS 27. À lépoque, Apple avait précisé que le service ne serait pas disponible en Chine tant que lentreprise ne se serait pas conformée aux exigences réglementaires une condition désormais levée grâce à lautorisation accordée mercredi.
Cette autorisation chinoise intervient alors que la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine sest intensifiée. Cette annonce sinscrit également dans un contexte de tensions réglementaires croissantes : Alibaba a récemment interdit à son personnel dutiliser les outils dAnthropic, et des membres du Congrès étudient actuellement un projet de loi visant à empêcher les entreprises américaines de recourir à la technologie chinoise en matière dIA.
En 2024, lors du lancement dApple Intelligence, Apple avait annoncé également un partenariat avec OpenAI. Pourtant, l'entreprise a récemment intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.
Source : Alibaba
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