« L'intelligence artificielle nous permet de réaliser des films beaucoup plus facilement », et s'opposer à l'IA est vain car « on ne peut rien y faire », déclare George Lucas, créateur de Star Wars

George Walton Lucas Jr est un cinéaste et philanthrope américain. Il est le créateur de la franchise Star Wars et de son univers fictif, ainsi que de la franchise Indiana Jones, et a fondé Lucasfilm, LucasArts, Industrial Light & Magic et THX. Lucas a également occupé le poste de président de Lucasfilm avant de céder la société à The Walt Disney Company en 2012. Lauréat de deux Emmy Awards et nominé pour quatre Oscars et deux Golden Globes, il est considéré comme l'une des figures les plus marquantes du mouvement « New Hollywood » du XXe siècle, ainsi que comme un pionnier du blockbuster moderne. Malgré cela, il est resté un cinéaste indépendant pendant la majeure partie de sa carrière.
Si la place de l'IA divise dans le domaine du cinéma, George Lucas a un avis bien tranché. En 2024, il avait déclaré : « Nous faisons usage de toutes les technologies numériques en tant que pionniers depuis 25 ans. Le fait ici est que lutilisation de lintelligence artificielle est inévitable. Cest comme dire : je ne crois pas que ces voitures vont fonctionner. Restons-en aux chevaux ». Un déclaration qui avait relancé les débats sur les avantages et les inconvénients de la mise à contribution de lIA dans le cinéma, notamment les conséquences de l'IA sur l'emploi.
Et cet avis, Lucas l'a défendu avec fermeté. Le cinéaste de 82 ans, fondateur dIndustrial Light & Magic, a récemment affirmé que lIA facilite la réalisation des films et compare ceux qui sy opposent à ceux qui, autrefois, préféraient les chevaux aux voitures. George Lucas a passé toute sa carrière à miser sur la technologie. Il a inventé les outils dont il avait besoin pour Star Wars, a attendu des années que les effets spéciaux soient à la hauteur de sa vision pour les préquelles, et a été lun des pionniers du montage numérique lorsque lanalogique ne lui convenait plus. Ainsi, lorsque celui qui a fondé ILM en 1975 sest prononcé avec ferveur en faveur de lintelligence artificielle, cela na pas vraiment été une surprise.
George Lucas, le créateur de Star Wars, s'est prononcé en faveur de l'IA
Dans un entretien accordé à A Rabbit's Foot à la veille de l'inauguration automnale de son Lucas Museum of Narrative Art à Los Angeles, Lucas a qualifié les opposants à l'IA de « luddites des temps modernes ». « L'intelligence artificielle nous permet de réaliser des films beaucoup plus facilement », a-t-il déclaré. Sa comparaison était sans détour : s'opposer à l'IA revient à prétendre que la calèche est la solution idéale alors que les voitures tombent en panne et ont besoin d'essence. « On ne peut rien y faire. Cest le progrès, cest lavenir. »
Pour Lucas, les outils numériques nont jamais représenté une rupture : ils constituaient lévolution naturelle dune forme dart. Il aime à rappeler à ses amis qui jurent quils ne tourneront jamais en numérique que le cinéma nest pas du tout une question de technologie. « C'est l'image en mouvement », a-t-il déclaré. « Ce n'est pas une technologie, c'est une idée. » Cette vision du monde remonte à plusieurs décennies, à une dispute qu'il a eue à l'université avec un professeur de scénarisation pour savoir si le cinéma avait même besoin de scénarios.
Son parcours le confirme. Lorsque les effets spéciaux existants ne lui permettaient pas dobtenir les plans quil souhaitait pour Star Wars, il a fondé Industrial Light & Magic en 1975 et a réinventé ce qui était possible à lécran. Lorsque le montage analogique la frustré, il a contribué à mettre au point son équivalent numérique. Lucas a passé 50 ans à parier que le prochain outil méritait dêtre maîtrisé plutôt que redouté sa position vis-à-vis de lIA nest donc pas une rupture avec ses principes. Cest ce même instinct qui a fait de lui, dès le départ, lun des technologues les plus influents du cinéma.
Les commentaires de George Lucas intervienne alors que L'IA divise Hollywood
Pourtant, ce soutien arrive à un moment délicat. L'IA divise Hollywood en deux camps. Les détracteurs affirment que cette technologie sinspire de lart humain sans consentement et menace de vider de leur substance les métiers créatifs. Christopher Nolan, réalisateur dOdyssey, a récemment fait remarquer quaucune technologie navait été aussi avidement adoptée par Wall Street et aussi catégoriquement rejetée par les jeunes, qui ont inventé le terme « AI slop ». Kane Parsons, réalisateur de Backrooms, la qualifiée de « pourriture culturelle ». À leurs yeux, Lucas est passé du côté obscur, en adoptant précisément cette technologie accusée de voler aux humains quil a mis à lhonneur tout au long de sa carrière.
Lucas n'est pas la seule personnalité de renom à prendre le contre-pied de cette tendance. Martin Scorsese a essuyé de vives critiques après avoir rejoint la société d'IA Black Forest Labs en tant que conseiller. Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, a vanté avec enthousiasme l'utilité de l'IA générative. Steven Soderbergh, qui a utilisé des séquences générées par l'IA dans un documentaire sur Lennon, se situe quelque part entre les deux, se demandant à haute voix si nous considérerons tous rétrospectivement cette période comme « une phase amusante ».
Les cinéastes sont eux aussi pris dans cette bataille. Le service de streaming musical TIDAL a récemment déclaré quil ne verserait pas de droits dauteur sur les chansons générées par lIA, tandis que des organismes professionnels ont rédigé des lettres ouvertes exigeant le consentement des artistes avant la signature de tout accord impliquant lIA. Meta a retiré son propre générateur dimages par IA après les vives réactions du syndicat des acteurs SAG-AFTRA, admettant avoir « manqué le coche ».
Netflix, de son côté, "mise tout" sur l'exploitation de l'IA sur sa plateforme de streaming. Netflix met notamment l'intelligence artificielle générative (GenAI) comme moteur clé de l'innovation sur sa plateforme, l'intelligence artificielle (IA) améliorant presque tous les aspects, de la création de contenu aux recommandations personnalisées. Dans son rapport financier fin 2025, la société a souligné le rôle croissant de l'IA dans l'élaboration de ses services, notamment l'utilisation d'outils de GenAI pour améliorer l'expérience des spectateurs, comme le rajeunissement des personnages et l'exploration des décors.
George Lucas est convaincu que l'IA peut se réguler toute seule
Cest dans ce contexte que Lucas fait son apparition, un cinéaste dont toute luvre repose sur linvention de technologies dont personne ne voulait et dont il a eu raison. Interrogé sur les risques, Lucas na pas reculé : il a présenté lIA comme son propre arbitre. « Si vous voulez une IA qui vous dise quand quelque chose est faux et doù cela vient, lIA peut le faire », a-t-il déclaré. « Les humains en sont incapables, nous ne sommes pas assez intelligents. » Son raisonnement est que la responsabilité incombe à la personne : si vous commettez un acte illégal, vous devez être puni, et tout ce que vous créez doit pouvoir être retracé jusquà vous. « Cest exactement comme dans la vraie vie. »
C'est une prise de position surprenante de la part d'un directeur dont le futur musée est un véritable temple de l'art populaire, d'une valeur d'un milliard de dollars : cases de BD, couvertures de romans de gare, illustrations de films une collection totalisant plus de 100 000 pièces. Lucas s'est nommé lui-même conservateur en chef après le départ de deux conservateurs chevronnés, et l'institution ouvrira ses portes l'année prochaine, forte de la même confiance en son propre jugement qui a façonné Star Wars.
Lucas n'a plus occupé le fauteuil de réalisateur depuis La Revanche des Sith en 2005, et il a cédé la franchise Star Wars à Disney pour 4 milliards de dollars en 2012. Sa carrière de cinéaste est peut-être derrière lui, mais son appétit pour tout ce qui l'attend, lui, ne l'est clairement pas.
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