En avril 2026, un rapport de Stanford révèle un fossé grandissant entre l'optimisme des experts en technologie et l'inquiétude croissante du grand public face à l'IA. Tandis que les spécialistes se concentrent sur des concepts abstraits comme l'intelligence artificielle générale (AGI), les citoyens ordinaires craignent principalement pour la stabilité de leur emploi et l'augmentation du coût de la vie. Les données montrent que les leaders de l'industrie sous-estiment souvent cette hostilité sociale, qui se manifeste parfois par des actes violents visant les dirigeants du secteur. La résidence de Sam Altman a été récemment attaquée par un homme très hostile à l'IA.
Alors que l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante dans les débats sur la réalisation cinématographique, le réalisateur Christopher Nolan estime que le public, en particulier les jeunes spectateurs, envoie un message très différent. Nolan est un cinéaste britannique et américain. Connu pour ses superproductions hollywoodiennes aux intrigues complexes, Nolan est considéré comme l'un des cinéastes phares du XXIe siècle. Ses films ont rapporté plus de 6 milliards de dollars à l'échelle mondiale, ce qui fait de lui l'un des réalisateurs ayant généré le plus de recettes de tous les temps. Parmi les distinctions de Nolan figurent deux Oscars, un Golden Globe et deux British Academy Film Awards. Il a été nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) en 2019 et a été fait chevalier en 2024 pour sa contribution au cinéma.
Le cinéaste oscarisé affirme que la génération Z n'a pas tardé à rejeter les contenus générés par l'IA et soutient qu'Hollywood se tourne vers cette technologie au mauvais moment. Nolan a déclaré qu'il avait rarement vu une technologie susciter une réaction négative aussi rapide de la part du public. Ses propos interviennent alors que les studios continuent d'explorer les possibilités offertes par l'IA pour l'écriture de scénarios, les effets visuels et d'autres aspects de la production cinématographique, même si les inquiétudes concernant la créativité et l'emploi restent au cur du débat.
Christopher Nolan affirme que la génération Z rejete les contenus générés par l'IA
Nolan a déclaré que les jeunes, qui ont grandi en passant une grande partie de leur vie sur Internet, sont désormais très doués pour repérer les contenus générés par l'IA et ne s'en laissent pas impressionner. « Je nai jamais vu, de toute ma vie, un rejet aussi rapide et généralisé dune avancée technologique censée être fondamentale. » Il a ajouté : « On a consacré énormément dénergie à lintroduction de lIA, mais si lon observe la réaction de cette génération, on constate quelle la rejette catégoriquement. »
Expliquant pourquoi, selon lui, les jeunes spectateurs réagissent ainsi, Nolan a déclaré : « Leur jugement sur les productions médiocres générées par lIA a été immédiat et sévère. Ils voient très vite ce que cest, et il leur est beaucoup plus facile de les repérer, car elles sont issues dun univers en ligne quils connaissent très bien. Et même si cela ne signifie pas que tous les aspects de cette technologie soient inutiles ou dénués de sens, dans le domaine du cinéma, cela arrive exactement au mauvais moment. Après des années passées à nous diriger vers des environnements fortement virtuels, nous assistons à un regain dintérêt pour des formes de narration plus tangibles, plus réelles. »
Nolan, qui privilégie depuis longtemps les effets spéciaux pratiques, les lieux de tournage réels et les caméras grand format plutôt que les raccourcis numériques, estime que le public recherche à nouveau des films qui donnent l'impression d'avoir été réalisés à la main plutôt que de manière industrielle. Il a également salué des jeunes cinéastes tels que Curry Barker, réalisateur dObsession, et Kane Parsons, créateur de Backrooms, pour avoir privilégié les effets spéciaux pratiques chaque fois que cela était possible.
Selon Nolan, leur travail montre que les jeunes spectateurs restent attirés par une réalisation authentique plutôt que par des images largement générées par lIA. « Je pense que le cinéma est vital et essentiel, et quil ne cesse de se renouveler : on voit apparaître au cinéma toutes ces nouvelles voix jeunes et talentueuses qui sapproprient ce média et le font évoluer », a-t-il déclaré. Nolan a également réfuté l'idée selon laquelle les jeunes spectateurs n'auraient plus la capacité d'attention nécessaire pour des films ambitieux ou de longue durée.
« Cest pour cela que je nai jamais adhéré à lidée selon laquelle la capacité dattention du jeune public serait trop limitée pour apprécier une épopée grecque de trois heures », a déclaré Nolan. « Ces films sont tellement mystérieux et propices à la réflexion. Je veux dire, certaines scènes de Backrooms rappellent David Lynch à son apogée de lobscurité. Et pourtant, les jeunes en redemandent sans cesse. »
Selon un rapport de mai 2026, l'enthousiasme de la génération Z pour l'IA s'est effondré. La génération censée adopter l'IA se rebelle contre celle-ci : 80 % d'entre eux estiment en effet que les outils d'IA érodent leurs capacités cognitives en réduisant leur esprit critique et en affaiblissant leur aptitude à détecter les fausses informations. L'étude révèle également que le mécontentement envers l'IA est passé de 22 % à 31 % en seulement 12 mois, les utilisateurs quotidiens affichant la baisse de confiance la plus marquée.
Ce mouvement de rejet se serait étendu au monde du travail, où près de la moitié de cette génération estime désormais que les risques liés à l'IA l'emportent sur ses avantages dans le milieu professionnel. Les organisations qui accélèrent l'adoption de l'IA se heurtent désormais au scepticisme, à la résistance, voire à une opposition active de la part de ces jeunes utilisateurs.
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