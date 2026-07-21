Moonshot AI a temporairement suspendu les nouveaux abonnements à son modèle Kimi K3, la demande ayant dépassé la capacité actuelle de l'entreprise quelques jours seulement après le lancement du modèle d'IA

Moonshot AI est une entreprise spécialisée dans l'IA basée à Pékin, en Chine. Elle fait partie des six « tigres de l'IA » chinois. Moonshot a été fondée en mars 2023 par Yang Zhilin, Zhou Xinyu et Wu Yuxin, qui étaient camarades de classe à l'université de Tsinghua. L'objectif déclaré de Yang Zhilin en créant Moonshot AI était de développer des modèles de fondation permettant de parvenir à une IA générale (AGI), reposant sur trois jalons : fenêtre contextuelle très longues ; modèle du monde multimodal et architecture générale auto‑améliorative sans intervention humaine.
Le nouveau modèle d'IA chinois Kimi K3, qui a fait sensation dans le secteur technologique américain, a suspendu les nouveaux abonnements après qu'un afflux massif de demandes a saturé ses capacités. Cette suspension survient quelques jours seulement après le lancement de Kimi K3 par Moonshot AI. Dévoilé le 17 juillet 2026, ce modèle de 2 800 milliards de paramètres surpasse Claude Opus 4.8 d'Anthropic et GPT-5.6 Terra d'OpenAI, selon l'Intelligence Index d'Artificial Analysis, et se classe à seulement quelques points derrière Claude Fable 5 et GPT-5.6 Sol.
Cette évolution a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les modèles d'IA chinois pour répondre aux besoins d'une base d'utilisateurs en pleine expansion, tant en Chine qu'à l'étranger, alors que la course technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie.
Les modèles dIA avancés chinois, open source et moins coûteux, notamment la dernière version V4 de DeepSeek, ont rapidement attiré lattention du monde entier. Début 2025, DeepSeek a bouleversé les marchés mondiaux et a contribué à faire reconnaître la Chine comme un concurrent sérieux des États-Unis. Les modèles dIA de pointe chinois sont en grande partie open source, ce qui signifie quils sont mis à la disposition du public pour être examinés et développés.
Le 19 juillet, Moonshot AI a publié un message sur X annonçant la suspension temporaire des nouveaux abonnements à son modèle d'intelligence artificielle (IA), Kimi K3. L'entreprise basée à Pékin a déclaré qu'elle donnerait la priorité à ses abonnés actuels et qu'elle augmenterait rapidement sa capacité pour répondre à la hausse de la demande. Elle a également publié un message similaire sur les réseaux sociaux chinois.
Envoyé par Kimi AI
Kimi K3 has received far more love than we expected, and our GPUs are feeling it.— Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) July 19, 2026
Over the past 48 hours, demand has pushed close to the limits of our current capacity. To protect the experience of existing subscribers, we're temporarily pausing new subscriptions and
Le lancement public du modèle, la semaine dernière, qui vise à rivaliser avec les modèles dIA plus avancés dAnthropic, dOpenAI et dautres, a secoué ses concurrents américains. Avec 2 800 milliards de paramètres, une mesure des capacités dun modèle dIA, il est considéré comme le plus grand modèle dIA open source au monde.
« Le lancement de nouveaux modèles suscite généralement un engouement considérable, ce qui peut mettre à rude épreuve linfrastructure informatique existante », a déclaré Lian Jye Su, analyste en chef au sein du groupe de recherche et de conseil en technologie Omdia. « Cela montre bien que Moonshot AI ne dispose pas dun nombre suffisant de puces de calcul pour répondre à la forte hausse actuelle de la demande. »
Lian Jye Su a expliqué que la raison principale tenait sans doute au fait que Moonshot AI navait pas pleinement anticipé lexplosion de la popularité de Kimi K3. Ce dernier est « très exigeant » en termes de ressources de calcul, a-t-il précisé, ce qui rend son allocation difficile et coûteuse.
En termes de capacité de codage front-end, Kimi K3 sest hissé en tête du classement des principaux modèles dIA avancés sur Arena une plateforme dévaluation des modèles dIA après sa mise à disposition publique.
Le lancement de Kimi K3 a également mis sous pression les actions des géants américains de la technologie, en raison des craintes que des modèles d'IA chinois plus abordables ne sapent le pouvoir de fixation des prix et la demande des entreprises américaines spécialisées dans l'IA, alors même que les restrictions imposées par les États-Unis ont déjà empêché la Chine d'accéder à certaines des technologies les plus avancées au monde, notamment les puces de pointe.
Kimi K3 est lun des tout derniers modèles dIA chinois à avoir suscité un vif intérêt à léchelle mondiale.
Le week-end du 18 juillet, le géant chinois Alibaba a également présenté en avant-première son dernier modèle dIA, Qwen3.8 Max, qui, selon lentreprise, compterait 2 400 milliards de paramètres, ce qui en ferait lun des modèles les plus puissants au monde, juste derrière Fable 5 dAnthropic. Le mois de juin, la start-up chinoise Zhipu, également connue sous le nom de Z.ai, a elle aussi lancé son modèle GLM-5.2, qui a rapidement été adopté à travers le monde.
Au-delà des difficultés d'infrastructure rencontrées par Moonshot AI, cet épisode s'inscrit dans un contexte où l'écart technologique entre la Chine et les États-Unis ne cesse de se réduire. Un rapport publié par l'université Stanford en avril 2026 indique que la Chine a pratiquement effacé l'avance historique des États-Unis dans le domaine de l'IA. Il souligne également que l'écart de performances entre les modèles chinois et américains s'est fortement réduit, grâce notamment à une infrastructure énergétique plus robuste et à un vivier de talents en IA désormais supérieur à celui des États-Unis.
Cette dynamique se reflète également par une adoption croissante des modèles d'IA développés en Chine à l'échelle mondiale. Selon le rapport State of AI d'OpenRouter, la part des modèles open source chinois est ainsi passée d'environ 13 % à près de 30 % de l'utilisation mondiale en 2025. Basée sur l'analyse de plus de 300 modèles, l'étude attribue cette progression principalement à DeepSeek, Qwen d'Alibaba et Kimi de Moonshot AI, ce qui illustre une évolution du marché vers un écosystème plus ouvert et plus concurrentiel.
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous l'initiative de Kimi AI de suspendre les nouveaux abonnements à son dernier modèle d'IA crédible ou pertinente ?
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