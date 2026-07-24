Yoshua Bengio, l'un des pionniers de l'IA, exprime de vives inquiétudes quant à la course effrénée vers la superintelligence menée par les géants de la technologie. Il redoute que des machines surpassant l'intellect humain développent leurs propres objectifs de préservation, menaçant ainsi la survie de notre espèce, d'ici une décennie. L'expert souligne le risque de manipulation comportementale et le danger de systèmes dont les priorités divergeraient radicalement des nôtres au point de privilégier leur survie sur la vie humaine. Cependant, son avis sur l'extinction est controversé, notamment par l'un de ses pairs, le chercheur Yann Le Cun.
Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a également critiqué les avertissements généralisés sur la « fin du monde due à lIA », rejetant les affirmations catastrophistes selon lesquelles lintelligence artificielle (IA) détruirait la civilisation ou provoquerait un chômage de masse. Jensen Huang est un dirigeant dentreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia, lentreprise la plus valorisée au monde. En 2025, il a été désigné comme lun des « architectes de lIA » dans le cadre du prix de la « Personnalité de lannée ».
Après avoir obtenu un master à luniversité de Stanford, Huang a fondé Nvidia en 1993 et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti lentreprise dune situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et lintelligence artificielle (IA). Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de lIA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, rejette les prédictions catastrophistes sur l'IA
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a vivement critiqué les avertissements généralisés sur la « fin du monde due à lIA », rejetant les affirmations catastrophistes selon lesquelles lIA détruirait la civilisation ou provoquerait un chômage de masse. Dans une interview, Huang a averti que le fait deffrayer les travailleurs, les entreprises et les législateurs pour les dissuader dadopter lIA représentait un danger économique bien plus grand que la technologie elle-même. « Lidée que cela va signifier la fin de lhumanité est une absurdité totale. Lidée que cela va détruire la moitié des emplois américains est une absurdité totale », aurait déclaré Huang.
Les commentaires de Huang contrastent fortement avec les avertissements lancés par dautres figures de proue de lIA et pionniers du secteur. Auparavant, le PDG dOpenAI, Sam Altman, avait déclaré que lIA pourrait « très probablement mener à la fin du monde » et avait cosigné une déclaration publique exhortant les dirigeants mondiaux à traiter de toute urgence les risques dextinction liés à lIA.
En 2024, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, avait déjà déclaré qu'il espère que les chercheurs trouveront un moyen d'empêcher l'IA de détruire l'humanité. Il a ajouté que l'IA pourrait être suffisamment intelligente pour résoudre les conséquences des avancées rapides dans le paysage, y compris la destruction de l'humanité. En outre, après avoir revu à la baisse les attentes à l'égard de l'AGI, Sam Altman estime que l'AGI pourrait voir le jour plus tôt que prévu, ajoutant que « les craintes exprimées en matière de sécurité ne se manifesteront pas à ce moment-là ».
Dario Amodei, dAnthropic, sest montré le plus virulent quant aux effets négatifs de cette technologie. Il a averti à plusieurs reprises que les trajectoires dapprentissage rapide de lIA pourraient entraîner des suppressions massives demplois et des conséquences potentiellement catastrophiques pour lhumanité. Elon Musk a également mis en garde contre de graves risques sociétaux et appelé à une pause dans le déploiement incontrôlé de lIA.
Lintervention de Huang intervient alors que Washington cherche à trouver un équilibre entre deux défis majeurs en matière de politique de lIA : mettre en place des garde-fous nationaux pour les modèles puissants tout en évitant des règles trop restrictives qui pourraient handicaper les géants technologiques américains. Huang fait valoir quune réaction excessive face à des scénarios dextinction hypothétiques risque détouffer linnovation pratique dans les domaines du diagnostic médical, de la recherche scientifique et de lautomatisation des entreprises. Il a déclaré quau lieu de restreindre la technologie par peur, les États-Unis devaient aller de lavant avec détermination pour conserver leur avantage concurrentiel sur la scène mondiale.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Jensen Huang met en garde : « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend en 2026 ». Robots, pénurie de main-d'uvre et automatisation totale, le futur du travail selon le PDG de NVIDIA
Le projet de loi « AI Kill Switch Act » permettra à l'administration Trump d'ordonner la mise hors service de systèmes d'IA devenus incontrôlables, notamment de décider quand une IA doit être mise hors service
Des scientifiques d'OpenAI, de Google DeepMind, d'Anthropic et de Meta ont abandonné leur rivalité pour lancer un avertissement commun sur la sécurité de l'IA : notre capacité de contrôle pourrait disparaître
Vous avez lu gratuitement 1 210 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.