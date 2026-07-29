Il y a peu, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.
La récente nouvelle selon laquelle un agent ChatGPT aurait échappé à son environnement de test pour attaquer des services sur Internet a fait beaucoup parler delle, mais il semble quil ne soit pas le seul capable de se déchaîner. Les chercheurs en sécurité dAccomplish AI affirment avoir obtenu des résultats similaires avec Claude Cowork dAnthropic. Les chercheurs expliquent avoir lancé une session locale sur une machine virtuelle Linux hébergée sur un Mac, puis avoir observé lagent séchapper de la machine virtuelle et commencer à lire et à écrire des fichiers sur le système sous-jacent.
« Nous avons connecté un dossier à une nouvelle session de Claude Cowork, envoyé un court message, puis observé lagent séchapper du bac à sable », a déclaré Oren Yomtov, chercheur principal en sécurité chez Accomplish AI. « Depuis lintérieur de la machine virtuelle, il a accédé au Mac hôte et a lu et écrit des fichiers un peu partout sur celui-ci, bien au-delà du dossier que nous avions connecté, sans quaucune demande dautorisation ne saffiche. »
Exécution par défaut dans le cloud
Cela signifie quen théorie, lagent peut être utilisé pour accéder à tout ce qui est stocké sur le compte utilisateur du Mac, ou pour en extraire des données, y compris les clés SSH, les identifiants de connexion au cloud, etc. Pour sortir du bac à sable, lagent a exploité la faille CVE-2026-46331 (« pedit COW »), une vulnérabilité du noyau Linux permettant une élévation de privilèges. Cette faille, corrigée à la mi-juin de cette année, sest vu attribuer un score de gravité de 7,8/10 (élevé).
Accomplish AI a communiqué ces découvertes à Anthropic, qui les aurait reconnues sans toutefois publier de correctif direct. Cependant, la version de Claude Cowork publiée par la suite utilise par défaut lexécution dans le cloud, ce qui, selon la publication, résout le problème. Néanmoins, les utilisateurs qui choisissent dexécuter lagent localement plutôt que dans le cloud resteront exposés.
Récemment, un article de l'agence de presse Reuters, citant des sources proches de l'enquête, a affirmé qu'il avait fallu environ 10 jours à l'entreprise pour se rendre compte qu'un de ses agents IA autonomes s'était échappé de son environnement de test et avait piraté Hugging Face, la plus grande base de données au monde de modèles d'IA. L'incident s'est déroulé entre le 9 et le 20 juillet : l'agent IA s'est d'abord échappé de son environnement de test isolé avant de s'introduire dans Hugging Face le 11 juillet, précise le rapport de Reuters. Le rapport ajoute que le personnel d'OpenAI a examiné les journaux internes au cours du week-end des 18 et 19 juillet et a trouvé des preuves indiquant que l'agent s'était échappé de son environnement de test. Cet incident a ravivé l'attention portée aux risques associés aux agents IA autonomes.
Dans ce contexte, Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de l'IA, est le cofondateur et PDG d'OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT. C'est l'une des personnalités majeures de la montée en puissance de l'IA observée ces dernières années. Dans un récent entretien, il revient sur la question en lien avec les avancées en matière d'IA et affirme que l'IA est entrée dans la « singularité », c'est-à-dire qu'elle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse l'intelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Voici le rapport d'Accomplish AI sur la faille SharedRoot affectant Claude Cowork :
SharedRoot ; Sortir du bac à sable de Claude Cowork
Un contenu non fiable dans une session Claude Cowork peut s'échapper de la machine virtuelle dans laquelle il est isolé et lire ou écrire des fichiers n'importe où sur votre Mac. Le bug du noyau qui rend cela possible n'est pas le plus intéressant. Ce sont plutôt quatre choix de conception qui le sont, et ceux-ci auraient également empêché l'apparition d'un prochain bug du noyau.
Les chercheurs ont associé un dossier à une nouvelle session Claude Cowork, envoyé un court message, puis observé lagent séchapper du bac à sable. Depuis lintérieur de la machine virtuelle, il a accédé au Mac hôte et a lu et écrit des fichiers partout sur celui-ci, bien au-delà du dossier que nous avions associé, sans aucune demande dautorisation. Clés SSH, identifiants de cloud, tout ce à quoi le compte de lutilisateur a accès.
Cela nest pas censé être possible. Cowork exécute lagent au sein dune machine virtuelle Linux en tant quutilisateur sans privilèges, et la promesse est que tout ce quil fait reste à lintérieur de cette machine virtuelle et des dossiers que vous lui confiez. Cette limite, cest le produit. Les données dentrée non fiables ne constituent pas un cas marginal pour un agent, cest le cas de figure principal. L'utilisateur veut quil lise le dépôt qu'il na pas créé et le PDF que quelquun vous a envoyé par e-mail. La limite est donc la seule chose qui sépare « le modèle a fait une bêtise » de « le modèle avait mes identifiants cloud ».
La conception de Cowork est ici rigoureuse. Une véritable machine virtuelle, un utilisateur de session sans privilèges, un filtre seccomp, une couche de montage intermédiaire. La plupart de ces éléments tiennent la route. Ce qui suit est un exemple de scénario possible. Il faut observer combien déléments distincts ont dû saligner pour que cela puisse exister.
Cette vulnérabilité a été signalée à Anthropic et a été classée comme « informative ». Cowork utilise désormais l'exécution dans le cloud par défaut, et cette faille d'échappement locale ne semble pas s'appliquer dans ce contexte.
La chaîne
Comment l'évasion a fonctionné
Les éléments en cause sont assez simples. Lapplication est une application de bureau macOS classique, sexécutant sous le compte utilisateur. Le travail proprement dit de lagent seffectue ailleurs, dans une machine virtuelle Linux lancée via le framework de virtualisation dApple. À lintérieur de cette machine virtuelle, chaque session dispose de son propre utilisateur jetable sans privilèges, encapsulé dans un filtre seccomp, et les dossiers auxquels l'utilisateur se connecte sont mis à disposition sous forme de montages par un démon root appelé coworkd. Utilisateur sans privilèges, appels système restreints, seuls les dossiers de l'utilisateur sont visibles.
Un détail importe plus que les autres : le système de fichiers de lhôte est partagé en lecture-écriture avec cette machine virtuelle. Lintégralité du répertoire racine de lhôte /, monté de manière à ce que seul lutilisateur « guest-root » à lintérieur de la machine virtuelle puisse y accéder, se trouve à lemplacement /mnt/.virtiofs-root. Cest au niveau de ce montage que léchappement se produit : lintégralité de lhôte, accessible en écriture, à une seule barrière de privilèges de la sandbox. Les chercheurs ont nommé la chaîne qui y mène « SharedRoot ».
Il convient maintenant à la chaîne dexploitation proprement dite.
Début : Lagent sexécute en tant quutilisateur de session sans privilèges. Ce nest pas un bug qui a mené les chercheurs ici, cest simplement Cowork qui fait son travail sur le contenu qui lui a été fourni.
Obtention des capacités : Lutilisateur de session appelle la fonction unshare pour créer un nouvel espace de noms utilisateur. Au sein de cet espace de noms, il dispose des droits de root et détient lensemble complet des capacités Linux, dont CAP_NET_ADMIN. Linvité autorise les espaces de noms dutilisateurs sans privilèges ; il ny a donc absolument aucune faille à exploiter à cette étape. Il sagit dune fonctionnalité du noyau qui aurait pu être désactivée, mais qui est restée activée.
Accès au code vulnérable : Fort de la capacité CAP_NET_ADMIN, il configure une action de contrôle du trafic (tc) qui utilise le module du noyau act_pedit. La configuration seffectue via un socket netlink, ce que le filtre seccomp permissif autorise, et le simple fait de référencer le module suffit pour que le noyau le charge automatiquement. Un module réseau dont le bac à sable na jamais eu besoin est désormais chargé et accessible.
Obtenir une primitive décriture : Sur ce noyau invité, act_pedit est vulnérable à la faille CVE-2026-46331, « pedit COW », un bug Ubuntu rendu public en juin. Cela permet daltérer le cache de page dun fichier que lon est autorisé à lire uniquement. Lutilisateur de la session choisit donc un binaire daide appartenant à root quil peut lire mais pas écrire, et altère la copie mise en cache. Les octets sur le disque ne changent jamais, ce qui explique en partie pourquoi lattaque passe inaperçue.
Les chercheurs ont transformé la primitive en « guest-root ». C'est là que cela cesse d'être un bug du noyau. coworkd s'exécute en tant que root, sans protection renforcée, sur une vue du même système de fichiers, avec les mêmes inodes. Au cours de son fonctionnement normal, il relance cet utilitaire, et c'est la copie corrompue qui s'exécute. Comme le processus effectuant l'exécution est déjà root, NoNewPrivs le mécanisme qui empêche normalement l'acquisition de privilèges lors d'une exécution n'a rien sur quoi s'appuyer. Lutilisateur de la session est désormais root au sein de linvité.
L'étape suivante consiste à quitter la machine virtuelle. Linvité root peut accéder à /mnt/.virtiofs-root, cest-à-dire lintégralité du répertoire racine / de lhôte, partagé en lecture-écriture. À partir de là, il lit et écrit directement sur le système de fichiers du Mac hôte, en tant quutilisateur du bureau connecté.
Les chercheurs ont exécuté la chaîne complète de bout en bout sur leur propre machine, et cela a fonctionné.
Changer de perspective
Cela naurait pas dû se passer ainsi
Il y a bien une vulnérabilité CVE dans cette chaîne, mais son importance est moindre quil ny paraît à première vue.
act_pedit nest quun bug parmi dautres dans cette catégorie. Le sous-système net/sched de Linux génère régulièrement ce type précis descalade de privilèges : un module chargeable automatiquement, un chemin de configuration accessible à un utilisateur sans privilèges, et un bug mémoire à la fin de la chaîne. Corriger celui-ci permet de le corriger. La chaîne se réactive dès la prochaine faille, sans que rien au-dessus du noyau ne soit affecté.
Et la prochaine ne tarde jamais à arriver. La recherche de vulnérabilités assistée par lIA sest industrialisée au cours de lannée dernière. Un modèle OpenAI a découvert une véritable faille « zero-day » exploitable à distance dans le serveur SMB du noyau simplement en lisant le code ; le projet « Big Sleep » de Google et les systèmes qui lui ont succédé ont recensé des dizaines de découvertes dans les principaux projets.Selon une analyse, le nombre davis de sécurité concernant lescalade de privilèges dans le noyau principal a été environ 2,3 fois supérieur à celui de lannée précédente, le début de lannée 2026 sannonçant comme la nouvelle norme plutôt que comme un pic ponctuel. Et le délai entre la publication dun correctif et lapparition dun exploit public fonctionnel sest réduit à quelques heures.
Mettre tout cela bout à bout montre que le noyau invité n'est pratiquement jamais à jour : à tout moment, il est probable quil soit encore exposé à un bug délévation de privilèges, parfois corrigé en amont mais pas encore dans votre image, parfois pas encore corrigé nulle part, avec un exploit fonctionnel disponible en quelques heures. Ce nest pas un problème de rapidité de correction. L'utilisateur a structurellement un bug de retard, en permanence.
Le confinement na jamais vraiment relevé de la responsabilité du noyau. Il...
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