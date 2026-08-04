Les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale.
Dans ce contexte, Clément Delangue, PDG de Hugging Face, a déclaré que la Chine dominait le domaine des modèles dIA à poids ouvert et pourrait dépasser les laboratoires américains de pointe avant la fin de lannée. Clément Delangue est un entrepreneur français, cofondateur et PDG de Hugging Face, une plateforme open source devenue un leader mondial dans le développement collaboratif de lIA. Réputé pour promouvoir louverture et la transparence dans le domaine de lIA, Clément Delangue a fait de Hugging Face une plaque tournante incontournable pour les développeurs, les chercheurs et les entreprises travaillant dans les domaines de lapprentissage automatique et du traitement du langage naturel.
Hugging Face est une entreprise américaine du domaine de l'IA créée en 2016 en France et qui développe des outils pour utiliser l'apprentissage automatique. Elle propose notamment une bibliothèque, open source, de transformeurs conçue pour les applications de traitement automatique des langues, et une plate-forme permettant le partage des modèles et des ensembles de données nécessaires à l'apprentissage automatique, permettant notamment l'entraînement de nouveaux modèles, y compris de grands modèles. En 2024, la plateforme collaborative Hub de l'entreprise stocke 1,3 million de modèles d'IA, 450 000 jeux de données, 680 000 espaces, avec environ 1 milliard de requêtes par jour.
« Ils dominent clairement le domaine des modèles ouverts à lheure actuelle, et je ne serais pas surpris quils commencent à dominer également dans le domaine de pointe dici la fin de cette année ou lannée prochaine, au vu du rythme des progrès », a déclaré Delangue lors dune intervention dans lémission « Squawk on the Street » de CNBC. Delangue a souligné que la culture chinoise douverture et de partage des connaissances était le moteur de ces progrès, avertissant que les développeurs américains risquaient de perdre du terrain car ils opéraient de manière isolée. Les créateurs de modèles américains, en revanche, « travaillent en silos » et risquent de prendre du retard, a-t-il ajouté.
Ses commentaires interviennent quelques semaines après que des agents dOpenAI se sont échappés dun environnement dentraînement et ont attaqué Hugging Face, la plateforme dIA open source dirigée par Delangue. Ce dernier a expliqué que des erreurs dingénierie étaient à lorigine de lincident et a précisé que Hugging Face avait utilisé une version Nvidia dun modèle ouvert chinois pour contrer lattaque.
Delangue a qualifié la relation avec OpenAI de « collaboration saine » et a déclaré que le laboratoire de pointe avait été un « bon partenaire » tant avant quaprès lincident. Cette attaque a attiré davantage lattention sur les risques liés à la cybersécurité de lIA, et Delangue y voit une opportunité commerciale. « La cybersécurité de lIA va devenir un marché gigantesque aux États-Unis et dans le monde », a-t-il ajouté. « Sur ce marché, ce sont probablement les modèles ouverts qui domineront. »
Le lancement récent de DeepSeek de la version bêta publique de son API DeepSeek-V4-Flash (0731) semble confirmer ces déclarations. Ce modèle léger surpasse désormais la version V4-Pro-Preview sur plusieurs benchmarks clés grâce à une optimisation post-entraînement rigoureux. Il offre aux développeurs un agent de codage extrêmement performant à une fraction du coût des modèles premiums concurrents. L'API assure une compatibilité native avec les formats OpenAI et Codex, facilitant ainsi son intégration immédiate dans les écosystèmes existants.
En prenant en charge nativement lAPI Responses, DeepSeek positionne V4-Flash comme un remplacement direct des modèles OpenAI dans les pipelines dagents IA. Combiné à sa tarification, cela fait de V4-Flash le candidat le plus solide du marché pour « changer une ligne de code et économiser 90 % ». Selon CNBC, les modèles open source chinois rattrapent progressivement leurs homologues américains, ce qui alimente un débat politique plus large sur les restrictions daccès.
Une lettre diffusée le mois dernier par des géants de la technologie, dont Microsoft, Palantir et Nvidia, appelait les décideurs politiques à préserver lécosystème des modèles à poids ouverts plutôt quà le restreindre. Le président chinois, Xi Jinping, a également profité de l'ouverture de la Conférence mondiale sur l'IA à Shanghai pour positionner Pékin comme le fer de lance de l'IA open source. L'homme d'État a appelé les pays à « encourager l'open source, l'ouverture, la collaboration et le partage », tout en mettant en garde toute nation qui ferait passer ses propres intérêts en matière de sécurité avant ceux des autres, une critique sans équivoque, bien que non explicite, des contrôles américains sur les technologies d'IA.
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