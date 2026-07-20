L'offensive diplomatique de Pékin en faveur d'une IA ouverte s'inscrit dans une stratégie d'ensemble visant à renforcer son autonomie technologique. Depuis plusieurs années, la Chine investit massivement dans le développement de son industrie de semi-conducteurs avancés, qui sont indispensables aux systèmes d'IA. Cette ambition a donné lieu à ce que plusieurs sources occidentales qualifient de « projet Manhattan » chinois des puces IA, en référence à un effort national coordonné visant à réduire, puis à éliminer, la dépendance du géant asiatique aux technologies occidentales, notamment aux équipements de pointe dominés par des entreprises telles qu'ASML.
Xi Jinping est un homme politique chinois qui occupe la fonction de dirigeant suprême de la Chine. Il est secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale du Parti (CMC) depuis 2012, ainsi que président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale de l'État depuis 2013.
Le vendredi 17 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence mondiale sur l'IA 2026 à Shanghai, le président chinois a saisi l'occasion pour présenter la Chine comme le principal défenseur de l'IA open source, s'engageant à fournir des ressources aux pays en développement et positionnant Pékin comme une alternative à l'approche de Washington en matière de régulation de cette technologie.
Dans un discours liminaire prononcé lors de la conférence, connue sous le nom de WAIC, Xi Jinping a appelé les pays à « encourager l'open source, l'ouverture, la collaboration et le partage » et a mis en garde contre toute nation qui ferait passer ses propres intérêts en matière de sécurité avant ceux des autres, des propos largement interprétés comme une référence aux contrôles à l'exportation américains sur les puces de pointe et les technologies d'IA. Xi Jinping n'a pas cité les États-Unis nommément.
Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait à la disposition des pays en développement 5 000 places dans des programmes de formation et des séminaires consacrés à l'IA au cours des cinq prochaines années, et s'est engagé à créer des centres de coopération en matière d'applications de l'IA en collaboration avec l'ASEAN, la Ligue arabe, l'Union africaine, les BRICS et d'autres grands blocs régionaux. Il a également déclaré que la Chine étendrait l'accès à un système d'alerte météorologique basé sur l'IA à 30 pays.
Ce discours a été prononcé au lendemain de la signature, par 29 pays, dun accord visant à créer lOrganisation mondiale de coopération en matière dIA (WAICO), dont le siège sera situé à Shanghai. Xi Jinping a qualifié cette nouvelle organisation de « jalon dans lhistoire du développement mondial de lIA », affirmant quelle répondait aux appels des pays du Sud, qui réclament depuis longtemps davantage de poids dans la gouvernance de lIA.
Ce discours a constitué lexpression la plus claire à ce jour des ambitions de la Chine de façonner la gouvernance mondiale de lIA, en présentant ses modèles open source comme un bien public et en proposant un contrepoids à linfluence de Washington sur ce secteur. L'initiative WAICO fait concurrence à l'initiative « Pax Silica » menée par les États-Unis, qui compte 35 pays signataires, contre 29 pour la WAICO. Une source proche de la position américaine a indiqué que le Kazakhstan était le seul pays à figurer sur les deux listes de membres, affirmant que ce chevauchement minime montrait que la plupart des nations de la coalition de Washington avaient refusé de soutenir l'initiative rivale de Pékin.
Xi Jinping a également abordé la question de la sécurité de l'IA, appelant à une supervision humaine des systèmes d'IA et exhortant les pays à mettre en place des mécanismes d'alerte précoce et d'intervention d'urgence. Il s'agit là de ses remarques les plus détaillées sur le sujet à ce jour.
La conférence WAIC s'est déroulée jusqu'au 20 juillet. Parmi les participants figuraient le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.
Le contexte de cette conférence reflète une évolution du paysage concurrentiel. Les modèles d'IA chinois à poids ouvert ont réduit l'écart de performances avec les systèmes américains tout en les devançant sur le plan des prix, et l'adoption des modèles open source chinois s'est généralisée au sein des communautés mondiales de développeurs.
Récemment, la start-up chinoise Moonshot AI a dévoilé Kimi K3, un modèle open source de 2 800 milliards de paramètres doté de capacités de vision natives et d'une fenêtre contextuelle d'un million de jetons. Selon l'Intelligence Index du site de benchmarking indépendant Artificial Analysis, Kimi K3 surpasse Claude Opus 4.8 d'Anthropic et GPT-5.6 Terra d'OpenAI, se classant à seulement quelques points derrière Claude Fable 5 et GPT-5.6 Sol.
Cet élan en faveur de l'IA open source intervient alors que Pékin envisage une éventuelle riposte : des responsables ont rencontré Alibaba, ByteDance et d'autres acteurs pour discuter d'éventuelles restrictions concernant l'accès depuis l'étranger aux modèles d'IA les plus performants de Chine, une source de tension que le discours de Xi Jinping n'a pas abordée directement.
Ce développement s'inscrit dans un contexte où l'adoption mondiale des modèles d'IA open source chinois a presque triplé au cours de l'année écoulée. Selon le rapport State of AI d'OpenRouter, leur part d'utilisation est ainsi passée de 13 % à près de 30 % en 2025, grâce notamment à DeepSeek et Qwen d'Alibaba. Basée sur l'analyse de plus de 100 000 milliards de jetons couvrant plus de 300 modèles, cette étude révèle une évolution du marché, où la domination des modèles propriétaires laisse progressivement place à un écosystème plus concurrentiel, caractérisé par la montée en puissance de l'open source.
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