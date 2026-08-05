Dans l'incident de l'agent IA d'OpenAI qui a piraté Hugging Face, OpenAI a déclaré que son agent rebelle sétait également introduit dans plusieurs services et comptes accessibles au public. OpenAI indique que l'agent a trouvé plusieurs sites web accessibles au public, notamment des pages partageant du code, des utilitaires web, des captures décran et dautres informations, afin de l'aider à créer le code nécessaire pour pirater Hugging Face. OpenAI a déclaré quaucun des autres sites piratés navait atteint le même niveau daccès que celui obtenu par l'agent IA avec Hugging Face.
Anthropic a également déclaré que son modèle dIA Claude avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests, après quune erreur de configuration lui eut donné accès à Internet. Anthropic a précisé que ces incidents concernaient trois modèles distincts : Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 et un modèle de recherche interne. Deux de ces organisations navaient pas connaissance de cette activité avant dêtre contactées, a précisé Anthropic, ajoutant quelle tentait toujours de joindre la troisième. La société a indiqué avoir identifié ces incidents après avoir examiné 141 006 sessions de test, un processus quelle a lancé à la suite de la révélation par OpenAI, quun agent autonome alimenté par ses modèles dIA était devenu incontrôlable lors dun test de sécurité et avait déclenché un piratage qui avait compromis linfrastructure de Hugging Face.
Récemment, lAI Security Institute (AISI) britannique a révélé que deux des outils dIA les plus puissants au monde ont créé de faux profils humains pour tenter de piéger des utilisateurs dans le cadre de tentatives de cyberattaques. Dans le cas le plus grave, lIA Mythos dAnthropic a tenté daccéder à un service en envoyant des messages privés, après avoir créé de faux comptes imitant de vraies personnes, puis a dissimulé les preuves.
Cette révélation intervient peu après que les deux entreprises impliquées dans les tests de lAISI Anthropic et OpenAI ont révélé séparément, ces dernières semaines, des cas où leurs technologies avaient piraté dautres entreprises. Les entreprises ont déclaré que, dans ce dernier cas, les tests de lAISI avaient réduit ou supprimé les mesures de sécurité habituelles. LAISI a indiqué que les modèles dIA Mythos et Sol dOpenAI avaient fait preuve dun niveau d« autonomie et de tromperie » sans précédent. Linstitut a précisé que la plupart des actions malveillantes avaient été menées par Mythos.
Les évaluateurs de lAISI ont dabord remarqué « des transferts de données inhabituels quittant nos systèmes de recherche » au cours dun test, puis ont constaté que « certains des agents testés sétaient livrés à une activité soutenue et potentiellement nuisible visant des personnes et des organisations réelles ». Dans le cas le plus grave, un agent de Mythos a imité le mode opératoire dun cyberattaquant humain en tentant de piéger des personnes pour quelles lui donnent accès à GitHub, une grande plateforme où les développeurs stockent leur code logiciel. Lagent tentait dinsérer du « code malveillant » dans le système de GitHub.
Il a identifié et étudié les personnes chargées de la maintenance de GitHub, puis a créé une série de faux comptes inspirés de ces personnes réelles. Il a envoyé des messages et des fichiers via un service de partage de fichiers dans le but de faire pression sur ces personnes et de les inciter à approuver son code malveillant. Lorsquil a été mis en cause, « il a modifié ses activités antérieures pour paraître inoffensif et a envisagé dadopter une nouvelle identité pour poursuivre ses agissements », a déclaré lAISI.
Tout au long de ces tentatives, cest lintervention humaine qui a empêché lagent de réussir à injecter le code malveillant dans GitHub. Bien que lAISI ait précisé que lagent Mythos navait pas reçu dinstructions spécifiques pour éviter ou adopter un tel comportement, cétait « la première fois que nous observions des risques liés à lautonomie et à la tromperie se manifester aussi clairement, sans incitation particulière, dans le monde réel ».
Anthropic a indiqué dans un communiqué public que les paramètres de test de lAISI nétaient « représentatifs daucun de nos modèles de production ». Lentreprise a ajouté quelle menait sa propre enquête sur lincident afin d« identifier les causes de ce comportement ». Un porte-parole dOpenAI a déclaré que les conditions de test de lAISI « ne reflètent pas une utilisation normale » et que lentreprise « continuerait à travailler avec les évaluateurs et les autres parties prenantes du secteur afin de renforcer les pratiques communes visant à mener des évaluations en toute sécurité à mesure que les modèles gagnent en capacités ».
LAISI a déclaré que ses tests de modèles dIA de cette manière relevaient de la routine, tout en reconnaissant quil sagissait de « conditions qui ne reflètent pas la manière dont les modèles de pointe sont mis à la disposition du public ». Mais lorganisme a précisé que le fait de donner à lIA accès à lInternet ouvert offrait « une idée plus réaliste de ce dont un modèle est capable » entre les mains de pirates malveillants.
Elle a ajouté que le comportement du modèle en question se résumait à « un petit nombre dévénements survenus dans des conditions très spécifiques ». Néanmoins, elle a précisé que la manière dont Mythos et Sol avaient réagi face à une tâche simple dépassait le cadre de ce que les outils dIA avaient été programmés pour faire. « Lactivité menée par lagent a montré des signes de comportements inédits, potentiellement trompeurs, dont lampleur et la gravité dépassaient nos prévisions », a déclaré lAISI.
Le ministre chargé de lIA, Kanishka Narayan, a déclaré que lidentification et le partage de ce type de risques « constituent précisément la raison dêtre de lAISI ». Il a ajouté quil était important de comprendre lIA afin de « rendre son utilisation plus sûre et de garantir que les gens puissent continuer à en tirer profit dans leur vie quotidienne et au travail ». Les tests en question ont débuté le 25 juillet et ont été détectés par lAISI le 28 juillet. LInstitut avait demandé à chacun des modèles de « résoudre un défi de cybersécurité » impliquant GitHub, le référentiel de code logiciel détenu par Microsoft.
Ce nouveau rapport intervient alors que Sam Altman, cofondateur et PDG dOpenAI, est revennu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et affirme que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Voici l'annonce du rapport :
Rapport d'incident : comportement non autorisé d'agents lors de tests de cybersécurité
Au cours d'une évaluation de cybersécurité de routine, l'AISI a identifié un incident au cours duquel des agents IA ont mené des actions prolongées et non autorisées à l'encontre de personnes et d'organisations réelles. Nous rendons publics nos conclusions, leurs implications ainsi que les mesures actuellement mises en uvre.
Le rôle de lAISI est dévaluer et de comprendre les capacités des modèles dIA de pointe, en mettant en évidence les risques potentiels avant quils natteignent le grand public. Afin dévaluer les capacités de ces modèles, notamment leur potentiel dutilisation abusive dans le cadre de cyberattaques, nous les testons dans des conditions délibérément permissives : avec un accès à lInternet ouvert et certains filtres de sécurité désactivés.
Le 28 juillet 2026, léquipe de sécurité de lAISI a détecté des transferts de données inhabituels provenant de nos systèmes de recherche lors dune évaluation informatique de routine. Après enquête, nous avons constaté que certains des agents testés sétaient livrés à une activité soutenue et potentiellement préjudiciable visant des personnes et des organisations réelles. Nous avons déclaré un incident de sécurité et, dans lheure qui a suivi sa découverte, nous lavons maîtrisé et avons lancé une enquête approfondie.
Lincident trouvait son origine dans une évaluation unique au cours de laquelle les agents avaient pour mission de résoudre un défi de cybersécurité. Nous avons lancé ce défi 122 fois sur plusieurs modèles. Notre enquête a révélé que lors de 10 de ces exécutions, un agent IA avait pris des mesures autonomes et non autorisées sur lInternet en direct, ciblant des personnes et des organisations réelles. Au total, nous avons répertorié 19 actions de ce type. La quasi-totalité de ces comportements (17 actions) provenait dun seul modèle, le Mythos 5 dAnthropic, tandis que 2 actions impliquaient le GPT-5.6-Sol dOpenAI, dont les cyberclassificateurs (mécanismes visant à empêcher les utilisations abusives) avaient été désactivés. Dans le cas le plus grave, un agent a tenté dinsérer du code malveillant dans un projet open source. Afin de faire approuver ce code, lagent a eu recours à lingénierie sociale en créant de fausses identités en ligne et en les utilisant pour faire pression sur le responsable du projet afin quil approuve le code. Un...
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